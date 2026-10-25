Το πρωτότυπο Alpine A310 VISION έκλεψε την παράσταση, ως η ρετρο-φουτουριστική αποτύπωση του εμβληματικού A310.

Η Alpine συμμετείχε με επιτυχία στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, υποδεχόμενη στο περίπτερό της περισσότερους από 270.000 επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δυναμική γκάγμα προϊόντων της μάρκας και το όραμά της για το μέλλον. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα, η Alpine A310 VISION ξεχώρισε ως ένα από τα αστέρια της διοργάνωσης, ενώ η Alpine A110 Sculpture επέτρεψε στο κοινό να πάρει μια πρώτη γεύση από τις γραμμές και τις αναλογίες της επερχόμενης, τρίτης γενιάς A110.

Παράλληλα, η Alpine παρουσίασε ένα νέο κεφάλαιο στη δυνατότητα εξατομίκευσης των μοντέλων της, προσφέροντας τις κορυφαίες εξοπλιστικές εκδόσεις Atelier Alpine στα Alpine A290 και Alpine A390.

Η επιτυχημένη παρουσία της Alpine στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της να καθιερωθεί ως η κορυφαία γαλλική premium μάρκα σπορ αυτοκινήτων παγκοσμίως. Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν από περίπου 4.500 αυτοκίνητα το 2024 σε περισσότερα από 10.000 το 2025, ενώ φέτος έχουν ήδη ξεπεράσει τις 13.000 μονάδες. Κινητήρια δύναμη αυτής της ανάπτυξης αποτελούν το Alpine A290, το οποίο είναι πλέον το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις της μάρκας, και το αμιγώς ηλεκτρικό σπορ fastback Alpine A390. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% των αγοραστών είναι νέοι πελάτες της Alpine. Παράλληλα, το δίκτυο λιανικής της μάρκας διευρύνεται διαρκώς και σήμερα εκτείνεται σε 26 χώρες, με 251 σημεία πώλησης, φέρνοντας την Alpine πιο κοντά σε ένα ολοένα ευρύτερο κοινό. Στις αρχές του 2027, η Ελλάδα θα αποτελέσει περήφανο μέλος του δικτύου διάθεσης Alpine.

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Alpine A310 VISION: Μια σύγχρονη, τολμηρή ματιά σε ένα εμβληματικό μοντέλο

Ένα από τα μεγάλα αστέρια του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Alpine A310 VISION, προσέλκυσε το ενδιαφέρον με τη ριζοσπαστική σιλουέτα της και τη σύγχρονη, ρετρο-φουτουριστική προσέγγιση ενός εμβληματικού μοντέλου. Το πρωτότυπο παρουσιάστηκε στο Παρίσι από τον Philippe Krief, CEO της Alpine, και αποτελεί μια μοναδική δημιουργία που αναδεικνύει τις δυνατότητες της νέας, αρθρωτής πλατφόρμας Alpine Performance Platform (APP). Η πλατφόρμα βρίσκεται υπό εξέλιξη, με στόχο να μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους αμαξώματος και συστημάτων κίνησης.

Παράλληλα, η Alpine A310 VISION αποτελεί μια δημιουργική εξερεύνηση της σχεδιαστικής κληρονομιάς της μάρκας, όχι την ανακοίνωση ενός μελλοντικού μοντέλου παραγωγής. Επαναπροσδιορίζει την original Alpine A310, το σπορ αυτοκίνητο του 1971 που ξεχώρισε με τη χαμηλή, φαρδιά και δυναμική σιλουέτα του. Η παρουσίασή της σηματοδοτεί τα 55 χρόνια από την εμφάνιση της τετρακύλινδρης έκδοσης και τα 50 χρόνια από την παρουσίαση της V6.

Η σχεδιαστική ομάδα της Alpine αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να αποδοθεί σήμερα η A310, αξιοποιώντας τις σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις, τα υλικά και τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Στόχος δεν ήταν η αντιγραφή του πρωτότυπου, αλλά η δημιουργική εξέλιξη της φιλοσοφίας του. Το αποτέλεσμα συνδυάζει την καθαρότητα των γραμμών των πρώτων τετρακύλινδρων εκδόσεων με τη μυώδη εμφάνιση της έκδοσης V6, με τα φαρδύτερα φτερά της.

Οι τριγωνικές ζάντες, με το χαρακτηριστικό σχήμα «Α», παραπέμπουν στους μεταλλικούς τροχούς των πρώτων εκδόσεων, ενώ το αμάξωμα από αλουμίνιο συνδυάζεται με ένα μαύρο κάτω τμήμα, εμπνευσμένο από τη Formula 1. Η ημιδιαφανής, θολωτή οροφή επιτρέπει μια πρώτη ματιά στο εσωτερικό, ενώ οι αναδυόμενοι προβολείς αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου κατά την εκκίνηση. Η Alpine A310 VISION αναδεικνύει τη σχεδιαστική ελευθερία που προσφέρει η πλατφόρμα APP, επιτρέποντας στους σχεδιαστές της Alpine να πειραματιστούν με νέες αναλογίες και όγκους.

Alpine A110 Sculpture: Μια πρώτη ματιά στην επόμενη γενιά

Η σχεδιαστική ιδέα της επόμενης γενιάς Alpine A110, η οποία αναμένεται στα τέλη του 2027, αποκαλύφθηκε μέσα από ένα γλυπτό που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού από τον Antony Villain, Αντιπρόεδρο Σχεδιασμού της Alpine, και τον Pierre Gasly, οδηγό της ομάδας BWT Alpine Formula One Team. Η τρίτη γενιά Alpine A110, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο του είδους του παγκοσμίως, θα βασιστεί στις τεχνικές δυνατότητες της πλατφόρμας APP.

Atelier Alpine: Περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης για τις A290 και A390

Η εξατομίκευση περνά σε νέο επίπεδο, καθώς η έκδοση Atelier Alpine προσφέρεται για πρώτη φορά στη Alpine A290, επιτρέποντας στους πελάτες να διαμορφώσουν το αυτοκίνητό τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτο το σχεδιαστικό DNA της μάρκας.

Η νέα έκδοση Collection έκανε την πρεμιέρα της στο Παρίσι και διατίθεται με τα δύο συστήματα κίνησης, 180 & 220 ίππων. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται το λευκό χρώμα Blanc Nival και η μαύρη οροφή, σε συνδυασμό με θόλους τροχών στο χρώμα του αμαξώματος, ζάντες Snowflake 19 ιντσών, ασημί εμπρός δαγκάνες φρένων και χρωμιωμένα εμβλήματα. Στο εσωτερικό, οι ανάγλυφες επενδύσεις και τα υφασμάτινα στοιχεία σε Bleu Profond και Gris Eveé συνδυάζονται με θερμαινόμενο μαύρο τιμόνι.

Το πενταθέσιο, αμιγώς ηλεκτρικό σπορ fastback Alpine A390 παρουσίασε επίσης μια σειρά νέων χρωμάτων, επενδύσεων και φινιρισμάτων στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας έκδοσης Atelier Alpine.

Τόσο η Alpine A290 όσο και η A390 προσφέρουν πρόσβαση στο Google Gemini, μέσω του Alpine Portal με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google (Google built-in).