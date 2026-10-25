Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του, βάζοντας στο επίκεντρο τόσο την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας όσο και τις αναφορές του στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Το ΚΚΕ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής στρατηγικής για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ δεν απέτρεψαν την έγκριση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, ούτε τις τουρκικές διεκδικήσεις.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καλλιεργεί κλίμα εφησυχασμού μέσω της επίκλησης ισχυρών συμμαχιών, ενώ, όπως υποστηρίζει, οι διεθνείς ανταγωνισμοί και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατών εξακολουθούν να καθορίζουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά:

«Όταν ο κ. Μητσοτάκης παπαγαλίζει τα περί "ισχυρών συμμαχιών", που χτίζει η κυβέρνηση του, το μόνο που καταφέρνει είναι να αυτοδιαψεύδεται, γιατί όπως αποδείχτηκε και με το απαράδεκτο τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι "ισχυρές συμμαχίες" με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ και τα "πάρε-δώσε" με το καθεστώς της Ανατολικής Λιβύης, δεν απέτρεψαν, τελικά, την έγκριση του και την τακτική των ίσων αποστάσεων από τους κατά τα άλλα “ισχυρούς συμμάχους”.

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Το παραμυθάκι των “ισχυρών συμμάχων” έχει επανειλημμένα διαψευστεί, αφού δεν απέτρεψε ούτε το casus beli, ούτε τις απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, ούτε την 52χρονη κατοχή της Κύπρου.

Τα μεγάλα λόγια, συνεπώς, της κυβέρνησης και όλων εκείνων που εναποθέτουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σε τέτοιου είδους συμμαχίες, προσκρούουν στους ανταγωνισμούς και τα παζάρια για λογαριασμό των συμφερόντων των ομίλων, στους οποίους εκτός από την Ελλάδα είναι μπλεγμένες όλες οι γειτονικές χώρες, γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται κανένας επικίνδυνος εφησυχασμός.

Όσον αφορά τα "μεγάλα ψάρια" της διαφθοράς, στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, θυμίζουμε ότι αυτά περνούν και μέσα από τις νόμιμες τρύπες που η κυβέρνηση του και το κράτος έχουν ανοίξει για να διασφαλίζεται η κερδοφορία τους με φοροαπαλλαγές, διαπλοκή με το κράτος, επιδοτήσεις και ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων με τους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων. Γι’ αυτούς, όμως, τους χιλιάδες εργαζόμενους της μεγάλης αλυσίδας που έχουν μείνει χωρίς δουλειά, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο στην ανάρτηση του. Απαράδεκτος!.