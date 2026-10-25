Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε.

Νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας και των επεισοδίων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, σε δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός παρουσίασε ένα πακέτο έξι παρεμβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συγκεντρώσεις, αυστηρότερες προβλέψεις για όσους εμπλέκονται σε βίαιες ενέργειες, αλλά και μέτρα για την αποζημίωση επιχειρήσεων που υφίστανται ζημιές.

«Έχουμε έτοιμο το νομοθετικό πακέτο μέτρων κατά της βίας και της αναρχίας. Η ειρηνική διαμαρτυρία προστατεύεται, η βία τιμωρείται και τη ζημιά την πληρώνει εκείνος που την προκαλεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έντι Ράμα.

Τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε ο Ράμα

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, το νέο νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνει έξι βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της βίας σε δημόσιους χώρους και τη διασφάλιση της ατομικής ευθύνης.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

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Κανονιστική πράξη για την αποζημίωση μικρών επιχειρήσεων που υφίστανται ζημιές κατά τη διάρκεια βίαιων επεισοδίων.

Ειδικός νόμος για την αποκατάσταση των ζημιών σε μικρές επιχειρήσεις.

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί δημόσιων συγκεντρώσεων, με νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση της βίας.

Δημιουργία ειδικού ηλεκτρονικού μητρώου για άτομα που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας σε αστικές περιοχές.

Αλλαγές στον κώδικα δεοντολογίας των εκπαιδευτικών.

Προτάσεις για τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα της Αλβανίας, με στόχο την αντιμετώπιση βίαιων ενεργειών.

Ο Ράμα αναφέρθηκε επίσης στην αρχή της προσωπικής ευθύνης και στη δυνατότητα επιβολής προσωρινών περιοριστικών μέτρων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους εφαρμογής τους.

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«Θα εξαλείψουμε και αυτή τη μάστιγα»

Ο Αλβανός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα για όσους συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια, διαχωρίζοντας το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία από τις πράξεις βίας.

«Θα εξαλείψουμε και αυτή τη μάστιγα, αυτή τη μη φυσική συμφορά που προκαλούν οι βίαιοι διαδηλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.