Αναλυτικά όσα αναφέρει η ίδια.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική, με αφορμή την κύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λιβύη, αλλά και για την υπόθεση των καταγγελιών περί στημένων αγώνων μπάσκετ, ασκεί η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Κουφονικολάκου εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ερωτήματα για τις συνέπειες των πρόσφατων εξελίξεων στη Λιβύη και αμφισβητώντας τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί αποφασιστικής αντιμετώπισης της διαφθοράς στον αθλητισμό.

Αναλυτικά:

«Αυτή εδώ είναι άλλη μια ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε.

Καταρχάς, αυτή την εβδομάδα είχαμε την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λιβύη. Για να ρωτήσουμε μαζί την κυβέρνηση: αποτελεί εθνική ήττα αυτή η εξέλιξη;

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Κι αν σας ζητούσαμε να μας πείτε την αλήθεια;

Σε άλλα νέα, η κυβέρνηση πανηγυρίζει που «έσπασε το απόστημα» των στημένων αγώνων μπάσκετ. Βέβαια δεν μας λέει ότι εκείνη δημιούργησε το απόστημα, όταν το 2019 προώθησε φωτογραφική διάταξη ειδικά για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδίας, ώστε να ανοίξει τον δρόμο στον συλληφθέντα κ. Λιόλιο.

Για να δούμε τη σχετική δήλωση του κ. Βρούτση...

...Κύριε Βρούτση, έχετε περισσότερο δίκιο απ' όσo νομίζετε...

Σε κάθε περίπτωση, να σας ενημερώσουμε ότι μετά τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους κλειστούς διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις και τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, καμία και κανείς δεν πρόκειται να πιστέψει, στα σοβαρά, ότι θέλετε να συγκρουστείτε με τη διαφθορά».

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