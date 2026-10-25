Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε δήλωσή του.

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, να αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη της, υπογραμμίζοντας τη σημαντική πολιτική παρακαταθήκη που άφησε πίσω της.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρέστη το μεσημέρι της Κυριακής στο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατο της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο τελέστηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σε δήλωσή του, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην προσωπικότητα και την πολιτική διαδρομή της Φώφης Γεννηματά, εστιάζοντας στο ήθος, την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά της, αλλά και στην αποφασιστικότητα με την οποία κράτησε το ΠΑΣΟΚ όρθιο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την παράταξη.

«Η Φώφη Γεννηματά μας λείπει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τονίζοντας ότι η πολιτική της παρουσία συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της παράταξης και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη σημερινή της πορεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο «δημιουργικό της πείσμα», το οποίο, όπως σημείωσε, αποτέλεσε βασικό στοιχείο της προσπάθειάς της να διατηρήσει ισχυρό το ΠΑΣΟΚ κάτω από αντίξοες συνθήκες, θέτοντας τις βάσεις για την επιστροφή του σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.

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Παράλληλα, στάθηκε στις προσωπικές αρετές της εκλιπούσας, επισημαίνοντας ότι η μνήμη της παραμένει ζωντανή τόσο για τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της όσο και για την ευρύτερη πολιτική παράταξη.

«Μας λείπει το ήθος της, η ανθρωπιά της, η αξιοπρέπειά της», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταλήγοντας ότι η Φώφη Γεννηματά θα παραμείνει στη μνήμη τους με αγάπη και ευγνωμοσύνη, μέσα από τη διατήρηση και τη συνέχιση της πολιτικής παρακαταθήκης της.

Αναλυτικά:

«Η Φωφη Γεννηματά μας λείπει πολύ.

Μας λείπει το δημιουργικό της πείσμα που κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, βάζοντας τις βάσεις για να μπορέσει να ξαναδιεκδικήσει η παράταξή μας πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα.

Μας λείπει το ήθος της, η ανθρωπιά της, η αξιοπρέπεια της.

Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη διατηρώντας ζωντανή την πολιτική της παρακαταθήκη».