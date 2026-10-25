Η απώλειά της είχε προκαλέσει συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο.

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, με την οικογένειά της να τιμά τη μνήμη της στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται το καθιερωμένο μνημόσυνο.

Από νωρίς το πρωί, στο μνήμα της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, και ο γιος της, Γιώργος Γεννηματάς – Τσούνης, οι οποίοι άφησαν λουλούδια, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της. Στο μνημόσυνο, βρέθηκαν και στελέχη του κόμματος, συγγενείς και φίλοι της εκλιπούσας αλλά και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

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Πέντε χρόνια από την απώλειά της

Η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2008, ενώ τον Οκτώβριο του 2021 η υποτροπή της νόσου την οδήγησε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύτηκε μέχρι τον θάνατό της.

Η απώλειά της είχε προκαλέσει συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο, καθώς η Φώφη Γεννηματά υπήρξε μια από τις σημαντικές παρουσίες της Κεντροαριστεράς, διατελώντας υπουργός, βουλευτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής.

Πέντε χρόνια αργότερα, η οικογένεια, οι φίλοι και οι πολιτικοί συνοδοιπόροι της εξακολουθούν να τιμούν τη μνήμη της, αναδεικνύοντας την προσωπική και πολιτική παρακαταθήκη που άφησε πίσω της.

Πηγή φωτογραφιών: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI