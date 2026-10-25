Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

«Για πολλοστή φορά, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να παραβλέπει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνική πλειοψηφία στην καθημερινότητα. Δεν πρόκειται περί άγνοιας, αλλά περί συνειδητής πολιτικής επιλογής, καθώς ο ίδιος και η κυβέρνησή του γνωρίζουν πως η ελληνική κοινωνία αδυνατεί να τα βγάλει πέρα ακριβώς εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του για το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η Κουμουνδούρου σχολιάζει πως από το σημερινό μήνυμα «έχει εξαφανιστεί η ακρίβεια». «Στο πλαίσιο αυτό, έχει εξαφανιστεί και το ασταμάτητο ράλι στις τιμές των καυσίμων, το οποίο αποδεικνύει την πλήρη αποτυχία των μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης, επίσης, δεν ‘είδε' τις μεγάλες κινητοποιήσεις των φοιτητών, πανελλαδικά, για το ζήτημα της στέγασης, που ανέδειξαν ότι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χιλιάδες νέοι και νέες αδυνατούν να φοιτήσουν, λόγω του εξωφρενικού κόστους των ενοικίων», προσθέτει, ενώ παραπέμπει στη «σειρά προτάσεων νόμου και τροπολογιών» που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή «για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του, συναφούς με αυτή, ζητήματος των κόκκινων δανείων, μετατρέποντας τον ΕΦΚΑ σε εθνικό επενδυτή και δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας».

«Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε στη Βουλή πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα τόσο για το σχέδιο Ηρακλής όσο και για τη λειτουργία των funds και των servicers και τις κρατικές εγγυήσεις που έχουν δοθεί. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την υπερψηφίσουν. Η ελληνική κοινωνία έχει δικαίωμα να μάθει τι έχουν γίνει όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν καταλήξει στα funds και στους servicers. Και κυρίως μπορεί και πρέπει να ζήσει χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη του χρέους να απειλεί την καθημερινότητά του», συνεχίζει και καταλήγει: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν μιλάει για όλα αυτά γιατί δεν έχει πρόθεση να τα αντιμετωπίσει. Αντιθέτως, είχε το θράσος να μιλήσει για μάχη υπέρ της νομιμότητας και για το δήθεν κυνήγι των μεγάλων συμφερόντων. Ποιος; Ο πρωθυπουργός των σκανδάλων, των καρτέλ, των υποκλοπών, του εγκλήματος των Τεμπών και της συγκάλυψης του, της ληστείας του ΟΠΕΚΕΠΕ και της συγκάλυψης της και των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ απευθείας αναθέσεων σε ημέτερους».