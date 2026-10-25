Δεκαετής κλινική δοκιμή σε 108 ασθενείς έδειξε ότι η διατροφική παρέμβαση με φρούτα και λαχανικά συνδέθηκε με λιγότερες νοσηλείες, επισκέψεις στα επείγοντα και περιστατικά εξέλιξης προς την αιμοκάθαρση.

Η διατροφή με φρούτα και λαχανικά ενδέχεται να συμβάλει στη βελτίωση της μακροχρόνιας έκβασης των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα κλινικής δοκιμής που εξετάζει εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της μεταβολικής οξέωσης.

Όπως αναφέρει το news-medical, η συγκεκριμένη διαταραχή χαρακτηρίζεται από υπερβολική συσσώρευση οξέων στον οργανισμό και αποτελεί μία από τις επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο. Η συνήθης θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη χορήγηση διττανθρακικού νατρίου από το στόμα, με στόχο τη μείωση της οξύτητας.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της νέας μελέτης υποδεικνύουν ότι η μείωση του διατροφικού όξινου φορτίου μέσω της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών μπορεί να συνδέεται με ευνοϊκότερα μακροχρόνια κλινικά αποτελέσματα.

Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Νεφρολογίας 2026 (ASN Kidney Week), η οποία πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Πώς πραγματοποιήθηκε η κλινική δοκιμή

Στην έρευνα συμμετείχαν 108 ενήλικες με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 3 και μεταβολική οξέωση. Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες, με 36 άτομα σε καθεμία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ομάδα φρούτων και λαχανικών: Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν διατροφική παρέμβαση με στόχο τη μείωση του διατροφικού όξινου φορτίου κατά 50%.

Ομάδα διττανθρακικού νατρίου: Χορηγήθηκε διττανθρακικό νάτριο από το στόμα, με τον ίδιο στόχο μείωσης του διατροφικού όξινου φορτίου.

Ομάδα συνήθους φροντίδας: Οι ασθενείς συνέχισαν τη συνήθη αντιμετώπιση της κατάστασής τους.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για διάστημα δέκα ετών, πραγματοποιώντας ετήσιες αξιολογήσεις, προκειμένου να καταγράψουν τις νοσηλείες, τις επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και την εξέλιξη της νεφρικής νόσου προς το στάδιο που απαιτεί αιμοκάθαρση.

Εντυπωσιακές διαφορές στις νοσηλείες και την αιμοκάθαρση

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς παρακολούθησης καταγράφηκαν συνολικά 115 νοσηλείες, 166 επισκέψεις σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και 34 ασθενείς που χρειάστηκαν αιμοκάθαρση.

Η σύγκριση της ομάδας που ακολούθησε τη διατροφική παρέμβαση με την ομάδα συνήθους φροντίδας ανέδειξε σημαντικές διαφορές στους συγκεκριμένους δείκτες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην ομάδα που κατανάλωνε φρούτα και λαχανικά καταγράφηκαν αισθητά λιγότερες νοσηλείες και επισκέψεις στα επείγοντα, ενώ μικρότερος αριθμός ασθενών χρειάστηκε να προχωρήσει σε αιμοκάθαρση.

Αντίθετα, στην ομάδα που έλαβε διττανθρακικό νάτριο δεν διαπιστώθηκε διαφορά στα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σύγκριση με την ομάδα συνήθους φροντίδας.

Γιατί εξετάζεται ο ρόλος των φρούτων και των λαχανικών

Η συγκεκριμένη διατροφική προσέγγιση βασίζεται στην ικανότητα ορισμένων φρούτων και λαχανικών να συμβάλλουν στη μείωση του καθαρού όξινου φορτίου που προκύπτει από τη διατροφή.

Σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο, η μειωμένη ικανότητα των νεφρών να αποβάλλουν τα οξέα μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολική οξέωση. Η αντιμετώπισή της αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής φροντίδας αυτών των ασθενών.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής υποδεικνύουν ότι η διατροφική παρέμβαση ενδέχεται να προσφέρει οφέλη που δεν περιορίζονται στη διαχείριση της οξύτητας, αλλά επεκτείνονται και σε σημαντικές παραμέτρους της υγείας και της χρήσης υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Νίμριτ Γκοράγια, από το Baylor Scott and White Health, ανέφερε ότι η διατροφική αντιμετώπιση της μεταβολικής οξέωσης συσχετίστηκε με ευνοϊκότερες μακροχρόνιες εκβάσεις και μικρότερη χρήση υπηρεσιών υγείας, χωρίς αύξηση του συνολικού κόστους για το σύστημα υγείας ή την κοινωνία.

Τα ευρήματα χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να αντικαταστήσουν αυτομάτως τη φαρμακευτική αγωγή σε όλους τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο.

Η μελέτη αφορούσε συγκεκριμένα ενήλικες με νεφρική νόσο σταδίου 3 και μεταβολική οξέωση. Επομένως, τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευθούν χωρίς περαιτέρω έρευνα σε ασθενείς με διαφορετικά στάδια της νόσου ή άλλες κλινικές ανάγκες.

Επιπλέον, η διατροφή των ασθενών με νεφρική νόσο χρειάζεται εξατομικευμένη αξιολόγηση. Η περιεκτικότητα ορισμένων φρούτων και λαχανικών σε κάλιο, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία για άτομα που αντιμετωπίζουν αυξημένα επίπεδα καλίου στο αίμα.

Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή ή στη θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό και, όπου απαιτείται, με εξειδικευμένο διαιτολόγο.

Ένα νέο πεδίο για τη διαχείριση της χρόνιας νεφρικής νόσου

Η δεκαετής παρακολούθηση προσφέρει σημαντικά δεδομένα για τη διερεύνηση του ρόλου της διατροφής στη διαχείριση της χρόνιας νεφρικής νόσου. Η καταγραφή λιγότερων νοσηλειών, επισκέψεων στα επείγοντα και περιστατικών εξέλιξης προς την αιμοκάθαρση στην ομάδα των φρούτων και των λαχανικών αναδεικνύει τη σημασία της περαιτέρω μελέτης διατροφικών παρεμβάσεων.

Το επόμενο βήμα είναι να αξιολογηθεί σε μεγαλύτερο βάθος κατά πόσο τα συγκεκριμένα οφέλη επιβεβαιώνονται σε διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών και πώς μπορούν να ενσωματωθούν με ασφάλεια στην κλινική πρακτική.