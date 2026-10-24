Έξι τελευταίες βραδιές πριν από το οριστικό αντίο.

Τίτλοι τέλους πέφτουν για το Χοροστάσιο, ένα από τα γνωστότερα στέκια της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής, που ολοκληρώνει τη λειτουργία του έπειτα από σχεδόν 31 χρόνια.

Με μια συγκινητική ανακοίνωση, οι άνθρωποι του χώρου αποχαιρετούν το κοινό, κάνοντας λόγο για έναν «τεράστιο και υπέροχο κύκλο» γεμάτο μουσική, χορό και αξέχαστες βραδιές.

Το Χοροστάσιο, που άνοιξε στις 25 Δεκεμβρίου 1995, θα πραγματοποιήσει το τελευταίο του πάρτι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με τους Γιάννη Μαντωνανάκη, Φίλιππο Λούβαρη, Κώστα Φονταλή και Σπύρο Παγιατάκη.

Μέχρι τότε έχουν προγραμματιστεί συνολικά έξι αποχαιρετιστήριες βραδιές.

«Σας ευχαριστούμε όλους για όλα και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε για όσα ζήσαμε», αναφέρει η ανακοίνωση.

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Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Λίγο πριν συμπληρωθούν 31 χρόνια από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Χοροστασίου, (25/12/95) ήρθε η ώρα να κλείσει ένας τεράστιος και υπέροχος κύκλος. Ένας κύκλος που συμπεριέλαβε, όλα αυτά τα χρόνια, μουσικές και πολύ χορό, αξέχαστα βράδια και ιστορικά parties.

Κυρίως όμως ένωσε ανθρώπους... Aνθρώπους που εργάστηκαν και έγιναν πολύ σημαντικότεροι από τον ίδιο τον χώρο και έχτισαν αυτό που συμβολίζει το Χοροστάσιο στις καρδιές μας. (Πάρα πολλά τα ονόματα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ούτε ένα από αυτά.... )

Και φυσικά ανθρώπους που ήρθαν για ένα ποτό ή αυτούς που ήρθαν ξανά και συνδέθηκαν, έγιναν θαμώνες και τελικά αγαπημένοι φίλοι. Όλοι εσείς δηλαδή...

Η ένωση όλων αυτών των ανθρώπων μέσα από αυτήν τη διαδρομή των 31 χρόνων είναι το ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΟ και αφήνει όλες τις αναμνήσεις που δημιούργησε να μας συντροφεύουν για πάντα. Δεν υπάρχει τρόπος να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους σας, γιατί χωρίς εσάς τίποτα δεν θα είχε συμβεί.

Έξι τελευταίες βραδιές έχουν μείνει λοιπόν:

-Παρασκευή 23/10, Κυπελλάκι 90s-00s Party.

-Σάββατο 24/10, Disco Roboto vs Eddie Dark.

-Παρασκευή 30/10, Party Like It's 1999, DJ Maikl.

-Σάββατο 31/10, Τhe Big 90s Party, Σπύρος Παγιατάκης.

Και το τελευταίο διήμερο...

-Παρασκευή 6/11, Party Like It's 1999.

Ο DJ Maikl κλείνει το event που σχεδόν για μια δεκαετία κάνει την Αθήνα να χορεύει!

-Σάββατο 7/11, We Αre All Μade Οf Αlternative Stars. Γιάννης Μαντωνανάκης, Φίλιππος Λούβαρης, Κώστας Φονταλής, Σπύρος Παγιατάκης. Ο Γιάννης, ο Φίλιππος και ο Κώστας, ειδικά μετά το reopening το 2011, κράτησαν τη φλόγα αναμμένη και συνέδεσαν το όνομά τους με το Χοροστάσιο, τόσο μουσικά όσο και ψυχικά. Ο Σπύρος είναι για όλους μας ένα τεράστιο χοροστασιακό κεφάλαιο. Για τις μουσικές, για την αύρα, για τη στήριξη... Το τελευταίο βράδυ θα γεμίσει με τις μουσικές τους!

Υ.Γ. Σημαντικές οι απουσίες από το τελευταίο line up δύο αγαπημένων φίλων και συνεργατών, που δυστυχώς θα είναι εκτός Αθήνας και εκτός Ελλάδας αντίστοιχα. Ο Χρήστος Μήλιος με τα Fresh and Yellow parties και τις θρυλικές Πρωτοχρονιές, και ο Γιώργος Φακίνος που κυριολεκτικά έχτισε τα θεμέλια, παίζοντας από την πρώτη μέρα και για πολλά ακόμα χρόνια, και μετά από ένα φοβερό reunion το 2021, εξακολούθησε μέχρι το τέλος να αφήνει το στίγμα του.

Σας ευχαριστούμε όλους για όλα και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε για όσα ζήσαμε!

ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΟ

Άλεξ, Χρήστος, Ρούλα, Μαργαρίτα, Βασιλική, Πάνος, Κώστας, Αντώνης, Πέτρος, Κώστας».