Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 316 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στις 475 κατοικίες.

Σε ασφυκτικό κλοιό παραμένει η ελληνική αγορά κατοικίας, καθώς η περιορισμένη προσφορά ακινήτων, το υψηλό κόστος κατασκευής και η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών δυσχεραίνουν την πρόσβαση των νοικοκυριών σε προσιτή στέγη. Παρά την επιβράδυνση των ανατιμήσεων, το στεγαστικό πρόβλημα διατηρεί έντονα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, με την Ελλάδα να καταγράφει το χαμηλότερο απόθεμα κατοικιών σε σχέση με τον πληθυσμό της στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της Deloitte, στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 316 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στις 475 κατοικίες. Πρόκειται για απόκλιση περίπου 33%, η οποία αποτυπώνει το σημαντικό έλλειμμα προσφοράς που χαρακτηρίζει την εγχώρια κτηματαγορά. Ενδεικτικά, στη Βουλγαρία αντιστοιχούν 679 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους και στη Γαλλία 556, ενώ ακόμη και χώρες με περιορισμένο οικιστικό απόθεμα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, εμφανίζουν υψηλότερες αναλογίες, με 379 και 405 κατοικίες αντίστοιχα. Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών συνδυάζεται με υψηλές τιμές αγοράς και ενοικίασης, εντείνοντας τις πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη τιμών SPI του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση, έναντι 10% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Στην αγορά ενοικίασης οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες πανελλαδικά, μετά την αύξηση 7,2% που είχε καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, στα μεγάλα αστικά κέντρα οι ανατιμήσεις συνεχίζονται. Στην Αττική οι τιμές πώλησης ενισχύθηκαν κατά 5% και τα ενοίκια επίσης κατά 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι αντίστοιχες αυξήσεις διαμορφώθηκαν σε 6,7% και 5,3%. Τα νότια προάστια της Αθήνας παραμένουν η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με μέση ζητούμενη τιμή πώλησης 4.257 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στη Βουλιαγμένη οι τιμές φτάνουν τα 7.442 ευρώ ανά τετραγωνικό και τα ενοίκια τα 22,4 ευρώ.

Το πρόβλημα επιτείνεται από τη χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα, η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη του στεγαστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την Deloitte, το 2025 αδειοδοτήθηκαν περίπου 30.000 νέες κατοικίες, αριθμός που αντιστοιχεί σε μόλις 2,88 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην πέμπτη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη. Η σημερινή κατάσταση συνδέεται άμεσα με την κατάρρευση της οικοδομής κατά την οικονομική κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική κατασκευάστηκαν 303.876 κατοικίες την περίοδο 2001-2011, έναντι μόλις 48.622 την επόμενη δεκαετία, καταγράφοντας πτώση περίπου 84%.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξάνεται και η εξάρτηση των αγοραστών από την τραπεζική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με στοιχεία της IMS-FC, ο μέσος δείκτης χρηματοδότησης προς την αξία του ακινήτου (LTV) στα στεγαστικά δάνεια από 100.000 έως 150.000 ευρώ ανήλθε στο 81,6%, από 72,6% έναν χρόνο νωρίτερα. Με απλά λόγια η εξέλιξη αντανακλά την αυξανόμενη ανάγκη δανεισμού, καθώς οι υψηλές τιμές απαιτούν μεγαλύτερα κεφάλαια για την απόκτηση κατοικίας.

