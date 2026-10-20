Οι διαδηλωτές στην Πορτογαλία είχαν κατασκηνώσει σε κεντρικές πλατείες, διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια.

Σε τουλάχιστον 55 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στην Πορτογαλία, έπειτα από επιχείρηση των δυνάμεων καταστολής να απομακρύνουν διαδηλωτές από κεντρικές πλατείες της Λισαβόνας και του Πόρτο, οι οποίοι έχουν κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις τους το τελευταίο διάστημα με φόντο τη στεγαστική κρίση, η οποία αποτελεί μείζον ζήτημα για του πολίτες της ιβηρικής χώρας.

Οι διαδηλωτές έχουν κατακλύσει τη πλατεία Ρόσιο της Λισαβόνας από το Σάββατο (17/10), έχοντας στήσει πάνω από 200 σκηνές, ενώ οι συγκεντρώσεις στο Πόρτο πραγματοποιούνται αδιάκοπα το τελευταίο 10ημερο.

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Η Πορτογαλία ακολουθεί τα χνάρια της Ισπανίας στις αντιδράσεις της κοινωνίας απέναντι στη στεγαστική κρίση.

Η συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στις 06:00 το πρωί της Τρίτης (20/10) στη Λισαβόνα και το Πόρτο. Στο Πόρτο οι διαδηλωτές μάζεψαν τις σκηνές τους και αποχώρησαν, ενώ στην πρωτεύουσα υπήρξαν εστίες έντασης. Μιλώντας στο Reuters, η Κάρλα Βαλαντάο, εκπρόσωπος των συγκεντρωμένων στη Λισαβόνα τόνισε ότι υπήρξε επιθετικότητα από τη μεριά της αστυνομίας, ενώ οι διαδηλωτές είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

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Ο Πέντρο Ντουάρτε, δήμαρχος του Πόρτο, δήλωσε ότι οι ανησυχίες σχετικά με τη στέγαση θα εξακολουθήσουν να ακούγονται, εφόσον οι διαδηλώσεις παραμένουν ειρηνικές και νόμιμες.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις προσιτής στέγης στην Ευρώπη. Οι τιμές αγοράς ακινήτων έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017, ενώ τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

{https://x.com/MundoEConflicto/status/2112187981519851567}

Η πίεση είναι εντονότερη στις μεγάλες πόλεις, όπου έχει εκδηλωθεί επίσης αντίδραση απέναντι στον υπερτουρισμό και στην άφιξη των λεγόμενων «ψηφιακών νομάδων».

Οι διαδηλωτές απαιτούν από την κεντροδεξιά κυβέρνηση να αποσύρει νομοσχέδιο που διευκολύνει τις εξώσεις και καταργεί τα ανώτατα όρια ενοικίων για τις νέες μισθώσεις. Το εν λόγω νομοσχέδιο εγκρίθηκε σε πρώτη κοινοβουλευτική ανάγνωση με την αποχή του ακροδεξιού κόμματος Chega.