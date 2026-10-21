Οι διαμαρτυρίες στην Πορτογαλία συμπίπτουν χρονικά με τις κοινωνικές αναταραχές που προκαλεί η αύξηση του κόστους ζωής σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ιταλία.

Χιλιάδες διαδηλωτές επέστρεψαν χθες, Τρίτη, σε δύο κεντρικές πλατείες της Λισαβόνας και του Πόρτο και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις κατά της επιδεινούμενης στεγαστικής κρίσης στην Πορτογαλία, λίγες ώρες αφότου η αστυνομία απομάκρυνε σκηνές ακτιβιστών προχωρώντας σε 55 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι, εν αναμονή της εμφάνισής τους ενώπιον δικαστηρίου στη Λισαβόνα σήμερα Τετάρτη.

{https://x.com/CHNLensOnEurope/status/2112648208845344946}

Στην πλατεία Ρόσιο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, ακτιβιστές ψήφισαν διά ανατάσεως χειρός να κατασκηνώσουν εκ νέου στον χώρο προκειμένου να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους. «Με ανάγκασαν να βγω στον δρόμο για να φωνάξω» και «η Λισαβόνα δεν είναι προς πώληση» έγραφαν ορισμένα από τα πανό των διαδηλωτών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ρόσιο υπό την επιτήρηση της αστυνομίας.

Η τραγουδίστρια Άνα Μούρα συμμετείχε στη συγκέντρωση και τραγούδησε εκφράζοντας την στήριξή της στο κίνημα.

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Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.000 άνθρωποι σε καθεμία από τις δύο πλατείες. Η αστυνομία δεν έδωσε εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων.

«Ως εδώ»

Η Ντέμπορα Μιράντα, 41 ετών, σύμβουλος επικοινωνίας, δήλωσε στο Reuters ότι συμμετείχε στη διαμαρτυρία στην πλατεία Ρόσιο για να εκπροσωπήσει γενιές ανθρώπων που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής.

«Αν οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι έχουν ένα σπίτι, με κάθε έννοια της λέξης, δεν μπορούν να προχωρήσουν στη ζωή τους… Ως εδώ πια».

Τα ξημερώματα της Τρίτης, αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν καταυλισμούς ακτιβιστών στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, απομακρύνοντας 228 σκηνές. Οι καταληψίες στην πλατεία Ρόσιο της πρωτεύουσας σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθώντας να καθυστερήσουν την επέμβαση της αστυνομίας, προτού ξεσπάσουν συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

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«Η χρήση βίας» ήταν «δικαιολογημένη» και περιορισμένη, λόγω της άρνησης ορισμένων διαδηλωτών να εγκαταλείψουν τον χώρο παρά τις εντολές των αρχών, ανέφερε η πορτογαλική αστυνομία. Το υπουργείο Εσωτερικών επαίνεσε τον «επαγγελματισμό» των αστυνομικών, υπογραμμίζοντας πως είχε δώσει προτεραιότητα στον διάλογο μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο πορτογάλος πρόεδρος, Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, έχει απευθύνει έκκληση για «ευρεία συμφωνία» μεταξύ των κομμάτων προκειμένου να υιοθετηθούν «μακροπρόθεσμα μέτρα» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν στόχο να αναδείξουν τη στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από την άνοδο των τιμών των ακινήτων. Εμπνευσμένοι από τους καταυλισμούς που στήθηκαν στην Ισπανία - όπως εκείνος στην εμβληματική Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης - ορισμένοι ακτιβιστές φιλοδοξούν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο.

Παράλληλα, οι διαμαρτυρίες στην Πορτογαλία συμπίπτουν χρονικά με τις κοινωνικές αναταραχές που προκαλεί η αύξηση του κόστους ζωής σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ιταλία.

{https://x.com/FaroukAmri01/status/2112330504414392630}

Η στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη. Οι τιμές αγοράς κατοικιών έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017, ενώ τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Ο Ζόρζε Παϊσάου, 19 ετών, φοιτητής Ιστορίας, χαρακτήρισε την κατάσταση «κοινωνική κρίση», υπογραμμίζοντας ότι η γενιά του θέλει «να ζει με αξιοπρέπεια, να δημιουργεί οικογένειες και να ανανεώσει τον πληθυσμό της Πορτογαλίας».

Η πίεση είναι εντονότερη στις μεγάλες πόλεις, όπου υπάρχει αντίδραση απέναντι στον υπερβολικό τουρισμό και στην εισροή των «ψηφιακών νομάδων», δηλαδή ανθρώπων που εργάζονται εξ αποστάσεως ενώ διαμένουν σε διαφορετικές χώρες.

Οι διαδηλωτές απαιτούν από την κεντροδεξιά κυβέρνηση να αποσύρει νομοσχέδιο που διευκολύνει τις εξώσεις και καταργεί τα ανώτατα όρια ενοικίων για τις νέες μισθώσεις. Το νομοσχέδιο πέρασε από την πρώτη κοινοβουλευτική ανάγνωση με την αποχή του ακροδεξιού κόμματος Chega.

Με πληροφορίες από Reuters