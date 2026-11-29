Η Πορτογαλία δεν έγινε παραγωγικότερη περιορίζοντας τη μικρή επιχειρηματικότητα. Κατόρθωσε να την συνδυάσει με παραγωγικότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ισχυρότερη παρουσία μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Η συζήτηση για την παραγωγικότητα κυριαρχείται από τρεις αντιλήψεις. Η πρώτη υποστηρίζει ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και διαφορετική κλαδική σύνθεση της παραγωγής. Η δεύτερη ότι έχουμε υπερβολικά πολλές μικρές επιχειρήσεις και ότι η λύση βρίσκεται στη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η τρίτη επικεντρώνεται κυρίως στη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου εισοδήματος. Και οι τρεις έχουν κάποια βάση. Και οι τρεις, όμως, παρακάμπτουν ένα θεμελιώδες ερώτημα: Γιατί οι δυνατότητες δημιουργίας πλούτου είναι τόσο άνισα κατανεμημένες στην ελληνική οικονομία;

Η σύγκριση με την Πορτογαλία είναι αποκαλυπτική. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025, η Πορτογαλία, μια χώρα αντίστοιχου πληθυσμού με την Ελλάδα, διαθέτει 55% περισσότερες πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και 90% περισσότερες μεγάλες. Έχει, μάλιστα, τη μεγαλύτερη πυκνότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Παράλληλα, η προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο στις πορτογαλικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 42% υψηλότερη από εκείνη των ελληνικών.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο από τις αντίστοιχες πορτογαλικές. Η παραγωγικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντιστοιχεί, ωστόσο, μόλις στο 25% εκείνης των μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας, έναντι 53% στην Πορτογαλία. Οι διαφορές στην κλαδική σύνθεση και στην ένταση κεφαλαίου εξηγούν ασφαλώς μέρος αυτής της απόκλισης. Η εικόνα, όμως, παραπέμπει σε μια έντονα δυαδική ελληνική οικονομία: Έναν ισχυρό επιχειρηματικό πυρήνα και μια εκτεταμένη περιφέρεια χαμηλής παραγωγικότητας.

Η Πορτογαλία δεν έγινε παραγωγικότερη περιορίζοντας τη μικρή επιχειρηματικότητα. Κατόρθωσε να την συνδυάσει με παραγωγικότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ισχυρότερη παρουσία μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Το ελληνικό πρόβλημα, συνεπώς, δεν είναι μόνο η χαμηλή μέση παραγωγικότητα. Είναι η εξαιρετικά άνιση κατανομή της παραγωγικής ικανότητας.

Στη συμβατική οικονομική ανάλυση, η παραγωγή εξαρτάται από την εργασία, το κεφάλαιο και την τεχνολογία. Υποτιμά συχνά έναν καθοριστικό παράγοντα: Τους θεσμούς που καθορίζουν ποιος έχει πρόσβαση σε αυτούς τους παραγωγικούς συντελεστές, υπό ποιους όρους και με ποιο κόστος.

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Η πολυνομία, η διαφθορά, η αργή δικαιοσύνη, η κανονιστική αβεβαιότητα και η διοικητική αυθαιρεσία λειτουργούν σαν ένας άτυπος, αντίστροφα προοδευτικός φόρος στην επιχειρηματικότητα. Επιβαρύνει δυσανάλογα όσους διαθέτουν τη μικρότερη οικονομική και πολιτική ισχύ.

Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι οι αδύναμοι θεσμοί αλλοιώνουν τον ίδιο τον μηχανισμό οικονομικής επιλογής. Σε μια λειτουργική ανταγωνιστική οικονομία, οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν επειδή είναι παραγωγικές και δημιουργούν αξία. Σε μια οικονομία προνομίων και πελατειακής διαμεσολάβησης μπορούν να μεγαλώνουν επειδή είναι ισχυρές και αποσπούν προσόδους. Η συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν συνιστά, από μόνη της, παραγωγικό μετασχηματισμό. Μπορεί απλώς να συγκεντρώνει την οικονομική και, τελικά, την πολιτική ισχύ.

Η Ελλάδα χρειάζεται αυτό που θα ονόμαζα εκδημοκρατισμό της παραγωγικότητας: Τη διεύρυνση της κοινωνικής και επιχειρηματικής βάσης που έχει πρόσβαση στο κεφάλαιο, στην τεχνολογία, στη γνώση, στις δεξιότητες, στις αγορές και στις οικονομίες κλίμακας. Ανεξαρτήτως μεγέθους, γεωγραφικής θέσης, οικονομικής ισχύος ή πρόσβασης στην πολιτική εξουσία.

Δεν πρόκειται για πολιτική προστασίας κάθε μικρής επιχείρησης. Πρόκειται για πολιτική απελευθέρωσης του παραγωγικού της δυναμικού.

Η τεχνητή νοημοσύνη, οι κοινές επιχειρηματικές υποδομές, τα δίκτυα συνεργασίας και η συμμετοχή σε οργανωμένες αλυσίδες αξίας επιτρέπουν σε μικρότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πλεονεκτήματα μεγάλης κλίμακας χωρίς να χάσουν αναγκαστικά την αυτονομία τους. Η συγκέντρωση παραγωγικών δυνατοτήτων δεν προϋποθέτει πάντοτε τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας.

Η παραδοσιακή αναδιανεμητική πολιτική παρεμβαίνει κυρίως αφού η οικονομία έχει δημιουργήσει το εισόδημα και τις ανισότητές του. Ο εκδημοκρατισμός της παραγωγικότητας επικεντρώνεται σε ό,τι συμβαίνει πριν από τη δημιουργία του. Δεν υποκαθιστά την αναδιανομή, το κοινωνικό κράτος ή τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η αναδιανομή των παραγωγικών δυνατοτήτων αντιμετωπίζει, όμως, την ανισότητα και στο σημείο όπου αυτή γεννιέται: στην άνιση κατανομή των δυνατοτήτων δημιουργίας εισοδήματος.

Αυτό απαιτεί ένα διαφορετικό κράτος. Λιγότερη διανομή προνομίων και περισσότερη δημιουργία παραγωγικών δυνατοτήτων. Λιγότερη επιδότηση της οικονομικής εξάρτησης και περισσότερη ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας. Αποτελεσματική δικαιοσύνη, πραγματικό ανταγωνισμό, παραγωγικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ευρεία πρόσβαση στην τεχνολογία και αξιολόγηση των δημόσιων πόρων με βάση τις παραγωγικές ικανότητες που δημιουργούν, όχι τα ποσά που απορροφώνται. Που προστατεύει τους ανθρώπους στη διαδικασία της οικονομικής αλλαγής, αντί να προστατεύει επ' αόριστον κάθε υφιστάμενη παραγωγική δομή.

Μια κοινωνία στην οποία η οικονομική επιτυχία εξαρτάται περισσότερο από τις παραγωγικές ικανότητες και λιγότερο από την πρόσβαση στην εξουσία δεν είναι απλώς παραγωγικότερη. Είναι και μια κοινωνία μεγαλύτερης οικονομικής αυτονομίας, κοινωνικής κινητικότητας και ουσιαστικότερης ισότητας ευκαιριών. Η ποιότητα των θεσμών είναι, επομένως, ταυτόχρονα ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να απαλλαγεί από τις μικρές επιχειρήσεις της. Χρειάζεται να τις απαλλάξει από τις συνθήκες που τις καταδικάζουν στη χαμηλή παραγωγικότητα.

Οι καλές δουλειές απαιτούν καλές επιχειρήσεις. Οι καλές επιχειρήσεις απαιτούν καλούς θεσμούς. Και μια πραγματικά δημοκρατική και ανθεκτική οικονομία απαιτεί οι δυνατότητες δημιουργίας πλούτου να μην αποτελούν προνόμιο των λίγων.

Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι απλώς ο εκδημοκρατισμός της ευημερίας. Είναι ο εκδημοκρατισμός της δυνατότητας να τη δημιουργούμε.

(Ο Ηλίας Κικίλιας είναι Οικονομολόγος, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΚΕ -Το κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση από το K-Report)