Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, προβλέπει σημαντική διεύρυνση των ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων συγκριτικά με τους προηγούμενους κύκλους, επιδιώκοντας να διευκολύνει την πρόσβαση περισσότερων νοικοκυριών στην αγορά κατοικίας.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση του τρίτου κύκλου του προγράμματος «Σπίτι μου», με στόχο την ενίσχυση 15.000 έως 20.000 δικαιούχων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω ευνοϊκής χρηματοδότησης. Η έναρξη της νέας δράσης αναμένεται τον ερχόμενο Ιανουάριο, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, προβλέπει σημαντική διεύρυνση των ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων συγκριτικά με τους προηγούμενους κύκλους, επιδιώκοντας να διευκολύνει την πρόσβαση περισσότερων νοικοκυριών στην αγορά κατοικίας.

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν ενδιαφερόμενοι ηλικίας έως 55 ετών, έναντι 50 ετών που ίσχυε προηγουμένως, ενώ αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη οικογενειών με παιδιά.

Το ανώτατο ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, με προσαύξηση κατά 7.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ως εκ τούτου, για μια οικογένεια με ένα παιδί το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 42.000 ευρώ, ενώ για μια τετραμελή οικογένεια αυξάνεται στις 49.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων ακινήτων, καθώς η ανώτατη αξία της προς αγορά κατοικίας αυξάνεται στις 300.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο ύψος του στεγαστικού δανείου διαμορφώνεται στις 230.000 ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης θα μπορεί να φτάνει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, με την προϋπόθεση της μη κατοχής άλλης κατοικίας κατάλληλης για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δικαιούχου να αναμένεται ότι θα διατηρηθεί.

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Βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος παραμένει η χορήγηση στεγαστικών δανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, το 50% του δανείου θα χρηματοδοτείται άτοκα από δημόσιους πόρους, ενώ το υπόλοιπο 50% θα χορηγείται με επιτόκιο από την τράπεζα που θα επιλέγει ο δικαιούχος. Ενδεικτικά, εφόσον το τραπεζικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4%, το συνολικό μεσοσταθμικό επιτόκιο του στεγαστικού δανείου θα περιορίζεται στο 2%.

Ακόμη ευνοϊκότεροι θα είναι οι όροι χρηματοδότησης για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς το ποσοστό επιδότησης θα αυξάνεται στο 75%, με αποτέλεσμα, στο ίδιο παράδειγμα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο να υποχωρεί στο 1%, περιορίζοντας αισθητά την οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων.