Εκπρόσωποι της αγοράς περιέγραψαν σοβαρές στρεβλώσεις, αποδίδοντάς τες στην αύξηση της ζήτησης χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών.

Σφοδρή κριτική στα κυβερνητικά προγράμματα «Σπίτι μου» ασκούν παράγοντες της κτηματαγοράς, υποστηρίζοντας ότι αντί να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην ιδιοκατοίκηση, συνέβαλαν στην εκτόξευση των τιμών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, σημαντικό μέρος του οφέλους από την επιδότηση των στεγαστικών δανείων κατέληξε στους πωλητές ακινήτων.

Στο πλαίσιο ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, κατά την έκθεση ακινήτων του 2026, εκπρόσωποι της αγοράς περιέγραψαν σοβαρές στρεβλώσεις, αποδίδοντάς τες στην αύξηση της ζήτησης χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών.

Πώς οι επιδοτήσεις επηρέασαν τις τιμές των ακινήτων

Ο Δημήτρης Ανδρίτσος, πρόεδρος της εταιρείας Cerved Property Services, επισήμανε ότι από το πρώτο πρόγραμμα μέχρι το σχεδιαζόμενο τρίτο, το ανώτατο όριο αξίας κατοικίας αυξήθηκε κατά 50%, από 200.000 σε 300.000 ευρώ. Παράλληλα, το μέγιστο δάνειο αυξήθηκε από 150.000 σε 230.000 ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Δημήτρης Μπινιάρης, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Όπως ανέφερε, κατοικίες που προηγουμένως προσφέρονταν έναντι 150.000 έως 170.000 ευρώ κατέληξαν να πωλούνται προς 180.000 έως 200.000 ευρώ.

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Κατά τον ίδιο, η αύξηση των τιμών απορρόφησε ουσιαστικά το οικονομικό όφελος που προοριζόταν για τους δικαιούχους.

Ο Κώστας Γεωργάκος, συνιδρυτής μεσιτικού γραφείου, υποστήριξε ότι οι τιμές των παλαιότερων κατοικιών που εντάχθηκαν στα προγράμματα αυξήθηκαν κατά 30%, έναντι μέσης ανόδου 5% στην υπόλοιπη αγορά.

Αντιδράσεις και για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων

Παράλληλα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η σχεδιαζόμενη αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων για αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 3% σε 15%.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Λευτέρης Ποταμιάνος, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι επενδυτές δεν ενδιαφέρονται πλέον ιδιαίτερα για κατοικίες έως 300.000 ευρώ.

Οι εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστική αύξηση της προσφοράς προσιτών κατοικιών, οι κρατικές επιδοτήσεις κινδυνεύουν να συνεχίσουν να τροφοδοτούν την ακρίβεια, αντί να αντιμετωπίζουν τη στεγαστική κρίση.