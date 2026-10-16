Οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί και καλύπτουν περίπου το 1% των ακινήτων που διατίθενται μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ασφαλείας στα περίπου 116.000 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης προκαλεί η διαδικασία που ακολουθεί το υπουργείο Τουρισμού. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ επιτόπιες αυτοψίες γίνονται μόνο όταν εντοπίζονται ελλείψεις ή υποβάλλονται καταγγελίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί και καλύπτουν περίπου το 1% των ακινήτων που διατίθενται μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η διαδικασία προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά, προκειμένου να αποδείξουν ότι τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας.

Έλεγχοι στο 1% των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά την έκρηξη σε ακίνητο στην Πλάκα, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών να θέτει ερωτήματα για την επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, παρά τη θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών από τον Οκτώβριο του 2025, οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις μηχανικών.

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Σύμφωνα με τη γενική γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βάσια Κουτσούκου, οι πρώτοι έλεγχοι ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2026, όταν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διαβίβασε στο υπουργείο στοιχεία για 1.500 ακίνητα, εκ των οποίων περισσότερα από 400 βρίσκονται στην Αττική.

Οι έλεγχοι βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το υπουργείο Τουρισμού, παρότι είναι αρμόδιο για τις προδιαγραφές και τους ελέγχους, δεν διαθέτει άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Αντίθετα, υποχρεώνεται να ζητά κάθε φορά στοιχεία από την ΑΑΔΕ, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα διοικητικά εμπόδια.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα εξακολουθούν να μη θεωρούνται τουριστικά καταλύματα, μολονότι χρησιμοποιούνται για προσωρινή φιλοξενία επισκεπτών.

Τι ισχύει για την πυρασφάλεια

Ερωτήματα προκύπτουν και για τις απαιτήσεις πυρασφάλειας, καθώς δεν προβλέπεται υποχρεωτικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας, αλλά η ύπαρξη κατάλληλου πυροσβεστήρα και αισθητήρων καπνού.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η ύπαρξη του συγκεκριμένου εξοπλισμού μπορεί να τεκμηριώνεται μέσω αποδείξεων αγοράς.

Το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ζητηθεί νέο δείγμα ακινήτων.