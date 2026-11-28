Το πλαίσιο προφορικής εξέτασης στις Πανελλήνιες 2027, όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι πριν υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Ενόψει των Πανελληνίων 2027 από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ εκδόθηκε εγκύκλιος με διευκρινίσεις για τους υποψηφίους με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις προφορικής εξέτασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα τον Ν.3699/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με μεταγενέστερες διατάξεις, δικαίωμα προφορικής εξέτασης έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στη γραπτή εξέταση εξαιτίας αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Πανελλήνιες 2027: Ποιοι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά

Ειδικότερα, προφορικά εξετάζονται, κατόπιν αίτησής τους, οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.958/1979, καθώς και όσοι παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας στην όραση τουλάχιστον 67%. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι αμβλύωπες με αναπηρία όρασης τουλάχιστον 67%. Δικαίωμα προφορικής εξέτασης έχουν επίσης οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν μόνιμη ή προσωρινή κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, η οποία συνδέεται με τα άνω άκρα και καθιστά αδύνατη τη γραφή, καθώς και όσοι πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την οποία προβλέπεται η αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική. Η απόφαση εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών Πιστοποίησης Αναπηρίας, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Προφορικά εξετάζονται, επίσης, οι υποψήφιοι που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η απόφαση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ, η οποία πρέπει να προβλέπει ρητά την αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο περιεχόμενο της απόφασης, καθώς σε αυτήν πρέπει να αναγράφεται με ακρίβεια η ειδική μαθησιακή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος, σύμφωνα με τις κατηγορίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του, εφόσον αυτός απαιτείται.

Στην προφορική εξέταση μπορούν να υπαχθούν και υποψήφιοι με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, καθώς και περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς που συνδέεται με κακοποίηση, γονεϊκή παραμέληση και εγκατάλειψη ή ενδοοικογενειακή βία. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτείται αξιολογική έκθεση του ΚΕΔΑΣΥ, η οποία να πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση. Επιπλέον, προβλέπεται η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για κακοποίηση, γονεϊκή παραμέληση, εγκατάλειψη ή ενδοοικογενειακή βία, απαιτείται ιατρική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, η οποία έχει κοινοποιηθεί στις δικαστικές αρχές. Στις περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς απαιτείται βεβαίωση από δικαστική αρχή ή από τον εισαγγελέα ανηλίκων.

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Προσοχή στην ισχύ των γνωματεύσεων - Τι ισχύει για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2027

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ζήτημα της ισχύος των παλαιότερων γνωματεύσεων, καθώς η ημερομηνία έκδοσής τους καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.4823/2021, οι αξιολογικές εκθέσεις και γνωματεύσεις που είχαν εκδοθεί έως τις 3 Αυγούστου 2021 εξακολουθούν να ισχύουν για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλήνιες μέχρι τη λήξη της ισχύος τους. Η πρόβλεψη αυτή αφορά γνωματεύσεις, αποφάσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς, όπως τα πρώην ΚΕΣΥ, τα ΚΕΠΑ, τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία. Αντίθετα, για αξιολογικές εκθέσεις, γνωματεύσεις και πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά τις 3 Αυγούστου 2021 απαιτείται αξιολογική έκθεση από το ΚΕΔΑΣΥ, καθώς αυτό έχει πλέον την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη της σχετικής απόφασης ως προς την αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική.

Η διαδικασία αφορά τόσο τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων όσο και τους αποφοίτους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειο όπου καταθέτουν την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2027. Η υποβολή των εγγράφων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στην προθεσμία που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας, ήτοι έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2026.