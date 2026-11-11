Η νέα ρύθμιση θα ισχύσει από τις Πανελληνίων 2027 και αφορά τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που θα εξεταστούν στο μάθημα της Οικονομίας.

Μια αλλαγή στην εξέταση του μαθήματος της Οικονομίας στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2027 φέρνει το νέο ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Η αλλαγή αφορά το Β΄ Θέμα και συγκεκριμένα τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων, η οποία αποκτά πλέον διαφορετική διατύπωση ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από μία ερώτηση, μέσω της οποίας ελεγχόταν η ικανότητα των μαθητών στη σύνθεση, την κριτική ανάλυση και την εφαρμογή στην καθημερινή πράξη των οικονομικών γνώσεων που είχαν αποκτήσει. Από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις η σχετική διατύπωση τροποποιείται και πλέον προβλέπεται ότι η δεύτερη ομάδα θα αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες θα ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης, καθώς και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων των υποψηφίων.

Όπως ορίζεται στο ΦΕΚ «Η περ. β) της παρ. Θ. Οικονομία, του άρθρου μόνου της τροποποιούμενης υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Η δεύτερη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανά λυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες.». Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027.»

Δείτε το ΦΕΚ εδώ