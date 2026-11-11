Την Τετάρτη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, την Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά μέσα στη μέρα.

Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος από σήμερα λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων, με την ψύχρα ωστόσο να διατηρείται νωρίς το πρωί.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη, το σκηνικό του καιρού θα περιλαμβάνει μέτριας έντασης βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Ήπειρο, δυτική Στερεά και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, οι οποίες μετά το πρωί θα παραχωρήσουν τη θέση τους στην ηλιοφάνεια. Προσοχή θα χρειαστεί νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, καθώς η ορατότητα θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 19-20°C στα βόρεια και τους 21-23°C στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4-5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στα νότια πελάγη.

Αττική: Αραιή συννεφιά, πιο πυκνή το πρωί στα βόρεια, με τοπικές ομίχλες. Άνεμοι ΝΔ 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 22°C.

Θεσσαλονίκη: Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά και περιορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης πρωί και βράδυ. Θερμοκρασία από 10 έως 20°C με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2-3 μποφόρ.