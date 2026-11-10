Τουλάχιστον 470 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, με περισσότερους από 70 χρήστες στο πελατολόγιό της – Πάρκα, αθλητικοί χώροι και σχολικά συγκροτήματα είχαν μετατραπεί σε σημεία δράσης της συμμορίας.

Ακόμη και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα, με «πελάτες» ανήλικους μαθητές, φέρεται να είχε επεκτείνει τη δράση της συμμορία διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε στον Πύργο, έπειτα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν ως σημεία συνάντησης και διακίνησης πάρκα, αθλητικούς χώρους και προαύλια σχολείων, ενώ δεν δίσταζαν να προσεγγίζουν ακόμη και ανήλικους μαθητές εντός σχολικών συγκροτημάτων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης από τον Ανακριτή Ηλείας, δύο μέλη της συμμορίας, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη έντεκα άτομα. Σε βάρος συνολικά 13 εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης συμμορίας, καθώς και της προμήθειας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

470 περιπτώσεις διακίνησης - 25.000 ευρώ τα κέρδη

Από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου προέκυψε ότι η δράση της ομάδας εκτεινόταν από τις αρχές Ιουνίου του 2025 έως και τις αρχές Απριλίου του 2026. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα με διακριτούς ρόλους και υποομάδες, με βασικό σκοπό τη διακίνηση κυρίως κάνναβης και κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου.

Συνολικά εξακριβώθηκαν τουλάχιστον 470 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε περισσότερους από 70 χρήστες, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος, ανέρχεται σε τουλάχιστον 25.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερα από τα μέλη της ομάδας είχαν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, για αντίστοιχες υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, καθώς και κατοχής εκρηκτικών και όπλων.