Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ παρουσίασε τις δράσεις επιμόρφωσης του προσωπικού και τις προτεραιότητες για πιο εξατομικευμένη υποστήριξη ανέργων και επιχειρήσεων

Τη δημιουργία ενός πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγών εργασιακών συμβούλων, κατά το πρότυπο του Erasmus, πρότεινε η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας σήμερα στις Βρυξέλλες, στο συνέδριο των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης «PES Network Stakeholder Conference», στο πλαίσιο της τακτικής συνάντησης του δικτύου PES.

Η πρόταση προβλέπει σύντομες επισκέψεις και παρακολούθηση της εργασίας συναδέλφων σε άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης, με αντικείμενο κοινές προκλήσεις, όπως η συνεργασία με τους εργοδότες, η υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σύνθετα εμπόδια στην εύρεση εργασίας και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Στόχος είναι κάθε συμμετέχων να επιστρέφει στην υπηρεσία του με μία συγκεκριμένη βελτίωση, την οποία θα μπορεί να δοκιμάσει και να μοιραστεί με την ομάδα του.

Στην παρέμβασή της, η κα Χορμόβα παρουσίασε την επένδυση της ΔΥΠΑ στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργασιακούς συμβούλους, οι οποίοι συνδέουν καθημερινά τους πολίτες με ευκαιρίες απασχόλησης και τις επιχειρήσεις με το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε, μετά από πρόσκληση της ΔΥΠΑ, από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών και ανέδειξε τη σύνδεση του ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης με την εξειδικευμένη εκπαίδευση που απαιτούν οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης 200 ωρών που ανέπτυξε η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε την περίοδο 2024–2025, με στόχο την κατάρτιση 1.000 εργασιακών συμβούλων. Κάλυψε την επαγγελματική συμβουλευτική, τις μεταβολές στην αγορά εργασίας, τις ανάγκες σε δεξιότητες, τη συνεργασία με τους εργοδότες και την αντιστοίχιση υποψηφίων με θέσεις εργασίας. Η εκπαίδευση συνδύασε θεωρητική γνώση με μελέτες περιπτώσεων και προσομοιώσεις.

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Παράλληλα, η ΔΥΠΑ αξιοποιεί τα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι συμμετοχές σε επιμόρφωση συνδεδεμένη με ατομικά σχέδια ανάπτυξης αυξήθηκαν από 434 το 2024 σε 1.792 το 2025. Πρόκειται για συμμετοχές σε προγράμματα και όχι για αριθμό μοναδικών εργαζομένων.

Η επιμόρφωση συνοδεύει και την εισαγωγή νέων εργαλείων στις υπηρεσίες απασχόλησης. Το 2026 καταγράφηκαν 313 συμμετοχές εργαζομένων σε εκπαίδευση για την αντιστοίχιση υποψηφίων και θέσεων εργασίας βάσει δεξιοτήτων, ενώ το 2024 είχαν καταγραφεί 853 συμμετοχές σε εκπαίδευση για την αξιοποίηση πληροφοριών της αγοράς εργασίας.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ υπογράμμισε ότι ο εργασιακός σύμβουλος χρειάζεται να συνδυάζει τη γνώση της αγοράς με την ικανότητα να ακούει τον πολίτη, να κατανοεί τις δυσκολίες του και να τον βοηθά να σχεδιάσει εφικτά επόμενα βήματα. Τα ψηφιακά εργαλεία και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη δουλειά, με τον σύμβουλο να διατηρεί την επαγγελματική κρίση και την ευθύνη της καθοδήγησης.

Η κα Χορμόβα δήλωσε: «Ο άνθρωπος που έρχεται στη ΔΥΠΑ αναζητά μια ευκαιρία εργασίας και συχνά χρειάζεται βοήθεια για να βρει από πού θα ξεκινήσει. Ο εργασιακός σύμβουλος πρέπει να έχει τη γνώση, τον χρόνο και τα κατάλληλα εργαλεία για να τον στηρίξει. Γι’ αυτό επενδύουμε στην εκπαίδευση των ανθρώπων μας και προτείνουμε να ανοίξουμε έναν ευρωπαϊκό δρόμο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ συμβούλων. Να βλέπουμε από κοντά τι λειτουργεί σε άλλες χώρες και να επιστρέφουμε με συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Στις προτάσεις της ΔΥΠΑ περιλαμβάνονται επίσης η μάθηση μέσα από πραγματικά περιστατικά και τη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων, καθώς και εργαστήρια καινοτομίας, στα οποία οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής θα προτείνουν και θα δοκιμάζουν βελτιώσεις στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών.