Σύμφωνα με την διοικήτρια από το 2019 περισσότεροι από 300.000 πολίτες βρήκαν θέση στην αγορά εργασίας μέσω των δράσεων της ΔΥΠΑ και περισσότεροι από 33.000 δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση με επιδότησή της.

Την ενίσχυση της συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τους δήμους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αξιοποίηση των υποδομών της παρουσίασε η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Γιάννα Χορμόβα, στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου.

Η κα Χορμόβα αναφέρθηκε στην εμπειρία της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε από το 2015 έως το 2019, σημειώνοντας ότι αισθάνεται «διπλή χαρά» που βρέθηκε ξανά ανάμεσα στους δημάρχους.

Όπως επισήμανε, η ΔΥΠΑ έχει διευρύνει τον ρόλο της πέρα από τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, στηρίζοντας όσους αναζητούν εργασία και τις επιχειρήσεις που χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από το 2019 περισσότεροι από 300.000 πολίτες βρήκαν θέση στην αγορά εργασίας μέσω των δράσεων της ΔΥΠΑ και περισσότεροι από 33.000 δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση με επιδότησή της. Αναφέρθηκε επίσης στο επίδομα εργασίας, το οποίο επιτρέπει στους επιδοτούμενους ανέργους που προσλαμβάνονται σε θέση πλήρους απασχόλησης να συνεχίσουν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να λαμβάνουν το 50% του επιδόματός τους για το υπόλοιπο της περιόδου επιδότησης.

Η Διοικήτρια παρουσίασε τα βασικά πεδία συνεργασίας με τους δήμους. Η ΔΥΠΑ διαθέτει 28 ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, από τους οποίους οι 25 διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Στις ανακαινίσεις δίνεται έμφαση στην αύξηση των θέσεων για βρέφη. Παράλληλα, οι ειδικότητες στις 50 σχολές μαθητείας προσαρμόζονται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, όπως στα Γρεβενά, στον τομέα των βιομηχανικών αυτοματισμών, και στο Καρπενήσι, στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η κα Χορμόβα αναφέρθηκε ακόμη στις παραχωρήσεις χώρων προς δήμους σε οικισμούς της πρώην Εργατικής Κατοικίας, οι οποίοι ξεπερνούν τους 600, καθώς και στη λειτουργία των 118 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και στις 23 συνεργασίες για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Για τα περισσότερα από 5.000 κτίρια της ΔΥΠΑ ζήτησε στενότερη συνεργασία με τους δήμους στη συντήρησή τους, σημειώνοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι στατικές μελέτες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον σχεδιασμό του πρώτου προγράμματος συστηματικής επιδότησης της τηλεαπασχόλησης για 38 μικρούς ορεινούς δήμους, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι 8.500 άνεργοι και οι τοπικές δυνατότητες απασχόλησης είναι περιορισμένες. Παράλληλα, ανέφερε ότι εντός των ημερών αναμένεται το νέο πρόγραμμα 1.000 θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρία στους ΟΤΑ, για το οποίο η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, έχει ήδη υπογράψει την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, η κα Χορμόβα σημείωσε ότι έχουν απασχοληθεί 42.000 άνθρωποι, περισσότεροι από το 60% σε ΟΤΑ, έναντι 1.000 έως το 2020. Στον τελευταίο κύκλο, 5.500 από τις 8.000 θέσεις κατανεμήθηκαν σε δήμους, σύμφωνα με την απόφαση της ΚΕΔΕ. Αναγνώρισε την ανάγκη των δήμων για περισσότερες θέσεις, διευκρινίζοντας ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, με τη ΔΥΠΑ να καλύπτει το 75% του κόστους και τους δήμους το υπόλοιπο 25%. Όπως εξήγησε, ζητούμενο για τη ΔΥΠΑ είναι και η διάρκεια της απασχόλησης μετά τη λήξη της επιδότησης. Γι’ αυτό επιδιώκεται, όπου είναι εφικτό, η ενίσχυση των ευκαιριών στον ιδιωτικό τομέα, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και μακροχρόνιας παραμονής στην εργασία.

Κλείνοντας, η Διοικήτρια υπογράμμισε ότι η ΔΥΠΑ βρίσκεται στη διάθεση των δήμων για να συζητήσει τις ανάγκες και τα αναπτυξιακά σχέδια κάθε περιοχής και να συμβάλει με τα προγράμματα, τις υποδομές και τα εργαλεία της στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.