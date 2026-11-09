Η δοκιμασία εργασιακών συμπεριφορών του ΑΣΕΠ δεν έχει «σωστές» απαντήσεις, έχει λογική: 76 τριάδες δηλώσεων, εννέα ισοδύναμες δεξιότητες του ν.4940/2022 και βαθμός που είναι μέσος όρος. Δέκα κανόνες με τη λογική του OPQ 32, για να αποδώσει ο υποψήφιος το προφίλ του.

Όταν το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τον τρόπο βαθμολόγησης της δοκιμασίας εργασιακών συμπεριφορών για την προκήρυξη 1Γ/2025, έγραψε κάτι που ξάφνιασε πολλούς υποψηφίους: δεν απαιτείται καμία προετοιμασία. Είναι αλήθεια με την έννοια ότι δεν υπάρχει ύλη να διαβάσει κανείς. Δεν είναι αλήθεια με την έννοια ότι όλοι οι υποψήφιοι μπαίνουν στην αίθουσα εξίσου έτοιμοι. Όποιος καταλαβαίνει πώς είναι χτισμένο το ερωτηματολόγιο αποδίδει το προφίλ του καθαρά, όποιος δεν το καταλαβαίνει, χάνει βαθμούς από αβλεψία και ασυνέπεια. Και με τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό προϊσταμένων του ν. 5331/2026 να πλησιάζει, η ίδια δοκιμασία αφορά πλέον δεκάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.

Η μορφή της δοκιμασίας είναι γνωστή σε όποιον έχει ασχοληθεί με ψυχομετρικά εργαλεία: είναι η forced-choice λογική του ερωτηματολογίου προσωπικότητας OPQ32r της SHL. Στην οθόνη εμφανίζονται τρεις δηλώσεις εργασιακής συμπεριφοράς. Ο υποψήφιος επιλέγει πρώτα αυτήν που τον εκφράζει περισσότερο και μετά, από τις δύο που απομένουν, πάλι αυτήν που τον αντιπροσωπεύει περισσότερο. Στην ουσία ιεραρχεί και τις τρεις. Αυτό επαναλαμβάνεται 76 φορές. Κάθε δήλωση συνδέεται με μία ή περισσότερες από τις εννέα δεξιότητες του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων του άρθρου 4 του ν. 4940/2022: προσανατολισμός στον πολίτη, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, οργάνωση και προγραμματισμός, επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα, επαγγελματισμός και ακεραιότητα, διαχείριση γνώσης, ηγετικότητα. Οι εννέα είναι ισοδύναμες, κάθε μία μετριέται από πολλές δηλώσεις και ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των εννέα.

Γιατί η SHL επέλεξε τριάδες και όχι την κλασική κλίμακα «συμφωνώ – διαφωνώ»; Επειδή σε μια κλίμακα συμφωνίας ο καθένας μπορεί να δηλώσει ότι είναι ταυτόχρονα ηγετικός, ομαδικός, δημιουργικός και ακέραιος. Όταν όμως πρέπει να βάλεις τρεις θετικές δηλώσεις σε σειρά, είσαι υποχρεωμένος να θυσιάσεις μία και το τι θυσιάζεις, 76 φορές στη σειρά, αποκαλύπτει τι σε χαρακτηρίζει πραγματικά. Η προσπάθεια να «δώσεις τέλεια εικόνα» παράγει ασυνέπειες που το εργαλείο αποτυπώνει. Από αυτή τη μηχανική προκύπτουν οι δέκα κανόνες που ακολουθούν.

Πρώτον, αποκωδικοποίησε πριν απαντήσεις. Οι δηλώσεις δεν είναι τυχαίες φράσεις, είναι χτισμένες πάνω στις υποπεριπτώσεις του άρθρου 4. Όταν μια δήλωση μιλά για «σταθερούς ρυθμούς στη ροή εργασίας», είναι το στοιχείο εβ) της οργάνωσης. Όταν μιλά για «σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συναδέλφους για την επίτευξη των στόχων της ομάδας», είναι το θα) της ηγετικότητας. Όποιος γνωρίζει το γράμμα του νόμου ονομάζει τη δεξιότητα κάθε δήλωσης σε δευτερόλεπτα.

Δεύτερον, εντόπισε τον αντιδείκτη. Σε πολλές τριάδες μία δήλωση περιγράφει τον χαμηλό πόλο μιας δεξιότητας: αποφυγή ευθύνης, αντίσταση στην αλλαγή, αδιαφορία για τον πολίτη, απόκρυψη λάθους. Σπάνια είναι ακραία. Είναι λογικοφανής και ανθρώπινη «προτιμώ τη μέθοδο που ξέρω ότι δουλεύει», «παρακολουθώ επιμορφώσεις όταν είναι υποχρεωτικές», «αφήνω τις δύσκολες αποφάσεις στους πιο έμπειρους». Ακριβώς επειδή ακούγεται λογική, την επιλέγει όποιος πραγματικά έχει το χαρακτηριστικό. Αυτή η δήλωση πηγαίνει τρίτη, πάντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τρίτον, πρόσεξε τις παγίδες της μισής αλήθειας. Οι δυσκολότερες δηλώσεις ξεκινούν θετικά και τελειώνουν αρνητικά: «είμαι ευγενικός με τους πολίτες, αλλά δεν θεωρώ δουλειά μου να τους συμβουλεύω», «κάνω μια μικρή εξαίρεση στη διαδικασία όταν αυτό βοηθά έναν πολίτη που βιάζεται», «αποφεύγω να εκφράσω διαφωνία για να μη δημιουργώ ένταση, ακόμη κι αν βλέπω λάθος». Το επιθυμητό προφίλ του νόμου δεν θυσιάζει ποτέ μια δεξιότητα για χάρη άλλης. Ζητά εξυπηρέτηση μέσα στον νόμο, ομαδικότητα χωρίς σιωπή για λάθη, ταχύτητα χωρίς έκπτωση ποιότητας. Η δήλωση που «αγοράζει» τη μία δεξιότητα πληρώνοντας με άλλη δεν πιστώνει καμία.

Τέταρτον, όταν και οι τρεις δηλώσεις είναι θετικές, δεν χάνεις αλλά κατανέμεις. Η τρίτη θέση δεν μηδενίζει τη δεξιότητα, απλώς την πιστώνει λιγότερο. Εδώ η μόνη σωστή οδηγία είναι αυτή που δίνει και η SHL στους εξεταζόμενούς της: απάντησε με βάση το πώς συμπεριφέρεσαι συνήθως στη δουλειά, όχι με βάση το πώς θα έπρεπε.

Πέμπτον, σκέψου σε μέσο όρο, όχι σε κορυφές. Επειδή ο βαθμός είναι ο μέσος όρος εννέα ισοδύναμων δεξιοτήτων, ένα προφίλ με οκτώ άριστες δεξιότητες και μία χαμηλή χάνει από ένα προφίλ με εννέα απλώς καλές. Το συχνότερο λάθος των δημοσίων υπαλλήλων είναι να υποβαθμίζουν συστηματικά, από μετριοφροσύνη ή από αντανακλαστικό ασφάλειας, τις δηλώσεις δημιουργικότητας και ηγετικότητας. Στο τέλος των 76 τριάδων αυτές οι δύο δεξιότητες έχουν «πληρώσει» τον λογαριασμό.

Έκτον, οι διπλές δηλώσεις ζυγίζουν διπλά. Το ΑΣΕΠ δηλώνει ρητά ότι μια δήλωση μπορεί να συνδέεται με περισσότερες δεξιότητες. «Μοιράζομαι με τους συναδέλφους ό,τι μαθαίνω σε σεμινάρια» πιστώνει και ομαδικότητα και διαχείριση γνώσης. Δεν είναι λόγος να την προτάξεις αν δεν σε εκφράζει είναι λόγος να μην την πετάξεις τρίτη αβασάνιστα.

Έβδομον, συνέπεια. Κάθε δεξιότητα μετριέται από πολλές δηλώσεις σε διαφορετικές τριάδες. Αν στη μία τριάδα βάλεις τελευταία την «εξαίρεση από τη διαδικασία» και σε άλλη βάλεις τελευταία την «απλοποίηση μέσα στο πλαίσιο του νόμου», το προφίλ σου γίνεται θόρυβος και το εργαλείο το καταγράφει. Κράτα από την πρώτη ως την τελευταία τριάδα το ίδιο πλαίσιο αναφοράς: ο υπάλληλος ή προϊστάμενος που είσαι στη δουλειά.

Όγδοον, απάντησε ως ο ρόλος που διεκδικείς. Σε διαγωνισμό προϊσταμένων η ηγετικότητα βαθμολογείται ισότιμα με τις άλλες οκτώ δεξιότητες. Η σκέψη «να μη φανώ αλαζόνας» είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να βγει χαμηλή.

Ένατον, ρυθμός. 76 τριάδες απαιτούν σταθερό βήμα 24 δευτερόλεπτα η καθεμία. Οι τριάδες χωρίς αντιδείκτη απαντιούνται με την πρώτη αντίδραση. Ο χρόνος χρειάζεται στις τριάδες με παγίδα.

Δέκατον, κατάλαβε το τεστ. Η μορφή forced-choice σχεδιάστηκε ώστε η μαντεψιά για το τι «θέλει ο εξεταστής» να παράγει αντιφάσεις. Ο υψηλότερος βαθμός έρχεται από ειλικρινή ιεράρχηση με πλήρη κατανόηση του τι μετρά κάθε δήλωση.

Το ΑΣΕΠ έχει δίκιο ότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία για αυτή τη δοκιμασία. Υπάρχει όμως το άρθρο 4 του ν. 4940/2022, που περιγράφει με ακρίβεια το προφίλ που βαθμολογείται, και υπάρχει η λογική του εργαλείου που το μετρά. Όποιος τα γνωρίζει και τα δύο δεν «κερδίζει» το τεστ, απλώς δεν αφήνει το προφίλ του να χαθεί στη μετάφραση. Σε έναν διαγωνισμό όπου ο βαθμός της δοκιμασίας συμπεριφορών προστίθεται στον παραγωγικό και τον επαγωγικό συλλογισμό, αυτό αρκεί για να κάνει τη διαφορά.

Τριάδα 1

Α. Όταν ένας πολίτης δεν καταλαβαίνει τη διαδικασία, του εξηγώ βήμα-βήμα μέχρι να νιώσει σίγουρος.

Β. Σχεδιάζω τη βδομάδα μου από τη Δευτέρα και ξέρω ποια προθεσμία έρχεται πρώτη.

Γ. Αν η διαδικασία είναι περίπλοκη, θεωρώ ότι είναι δουλειά του πολίτη να τη μελετήσει πριν έρθει.

Τρόπος σκέψης: Η Γ ακούγεται «λογική», αλλά αντιβαίνει ευθέως στα αβ) και αγ) της Δεξιότητας 1 (ευγένεια, διευκόλυνση του πολίτη): είναι αντιδείκτης και πάει τελευταία. Μεταξύ Α και Β δεν υπάρχει λάθος και οι δύο πιστώνουν δεξιότητα. Διάλεξε αυτή που σε περιγράφει πραγματικά στη δουλειά· στις επόμενες τριάδες θα έχεις ευκαιρία να «πληρώσεις» την άλλη.

Τριάδα 2

Α. Μοιράζομαι με τους συναδέλφους ό,τι μαθαίνω σε σεμινάρια, ώστε να ωφεληθεί όλο το τμήμα.

Β. Όταν αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο, προσαρμόζω τον τρόπο δουλειάς μου μέσα σε λίγες μέρες.

Γ. Παραδίδω τις εργασίες μου στην ώρα τους, ακόμη κι όταν χρειάζεται να μείνω παραπάνω.

Τρόπος σκέψης: Τριάδα χωρίς αντιδείκτη: ό,τι βάλεις τρίτο απλώς παίρνει λιγότερη πίστωση. Η Α «μετρά» σε δύο δεξιότητες (Δ2+Δ8) – μια πρώτη θέση εδώ τροφοδοτεί δύο σκορ. Σκέψου ποια από τις Δ3/Δ4 έχεις ήδη υποβαθμίσει σε προηγούμενες τριάδες και μην την ξαναβάλεις τελευταία (δες πίνακα με δεξιότητες στο τέλος).

Τριάδα 3

Α. Παίρνω την ευθύνη για ένα λάθος της ομάδας μου απέναντι στη διοίκηση.

Β. Προτιμώ να μην εκτίθεμαι σε πρωτοβουλίες που δεν μου έχουν ζητηθεί ρητά.

Γ. Όταν δεν υπάρχει έτοιμη λύση, δοκιμάζω κάτι καινούριο αντί να περιμένω οδηγίες.

Τρόπος σκέψης: Η Β περιγράφει αποφυγή ευθύνης/πρωτοβουλίας – το ακριβώς αντίθετο από το ζβ) της Δεξιότητας 7 («ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών»). Τελευταία. Η Α καλύπτει Δεξιότητα 9 και Δεξιότητα 7 ταυτόχρονα, η Γ μόνο Δεξιότητα 6: αν ήθελες να μεγιστοποιήσεις, η Α μπροστά, αν όμως η Δεξιότητα 6 σου υστερεί στο σύνολο, η Γ δικαιούται την πρώτη θέση.

Τριάδα 4

Α. Είμαι ευγενικός/ή με τους πολίτες, αλλά δεν θεωρώ δουλειά μου να τους συμβουλεύω πέρα από το αίτημά τους.

Β. Όταν ένας συνάδελφος «πνίγεται», του προσφέρω βοήθεια χωρίς να μου ζητηθεί.

Γ. Κρατώ αρχείο με τις νέες εγκυκλίους και ανατρέχω σε αυτό συστηματικά.

Τρόπος σκέψης: Παγίδα «μισής αλήθειας»: η Α ξεκινά θετικά (ευγένεια) αλλά αρνείται το αδ) της Δεξιότητα 1 («παροχή κατάλληλων συμβουλών και υποστήριξης»). Στην SHL τέτοιες δηλώσεις γράφονται για να μετρήσουν τον χαμηλό πόλο της κλίμακας – δεν πιστώνουν τη δεξιότητα. Β και Γ είναι καθαρά θετικές· η Γ διπλή (Δ8+Δ5) (δες δεξιότητες παρακάτω).

Τριάδα 5

Α. Ένα έργο για μένα τελειώνει μόνο όταν το παραδοτέο έχει την ποιότητα που θα ήθελα να λάβω κι εγώ.

Β. Βοηθώ τους νέους συναδέλφους να μάθουν τη δουλειά, ακόμη κι αν μου κοστίζει χρόνο.

Γ. Αν ξεσπάσει ξαφνικά μια κρίση, κρατάω την ψυχραιμία μου και αναδιατάσσω τις προτεραιότητες.

Τρόπος σκέψης: Τρεις θετικές, δύο διπλές. Εδώ κρίνεται η ισορροπία, όχι η ορθότητα: αν βάζεις συστηματικά πρώτες τις «ηγετικές» δηλώσεις, η Δεξιότητα 4 θα βγει χαμηλά και θα ρίξει τον μέσο όρο των εννέα. Ο τελικός βαθμός είναι μέσος όρος δεν κερδίζεις από το να «σκοράρεις» 10 σε δύο δεξιότητες και 5 σε μία.

Τριάδα 6

Α. Προτιμώ να ακολουθώ τη μέθοδο που ξέρω ότι δουλεύει, ακόμη κι αν η νέα υπόσχεται να είναι καλύτερη.

Β. Δεν δέχομαι «χάρες» ή δώρα από συναλλασσόμενους, ακόμη και συμβολικά.

Γ. Ρυθμίζω τον χρόνο μου έτσι ώστε να μη συσσωρεύονται εκκρεμότητες.

Τρόπος σκέψης: Η Α είναι κλασική δήλωση «χαμηλής προσαρμοστικότητας» (το ότι δουλεύει η παλιά μέθοδος δεν την κάνει θετική). Τελευταία. Β: ακεραιότητα χωρίς αστερίσκο. Γ: οργάνωση. Ιεράρχησε Β/Γ με βάση τον πραγματικό σου εαυτό· και τα δύο είναι «ασφαλή».

Τριάδα 7

Α. Ενημερώνω έγκαιρα τον πολίτη όταν η υπόθεσή του καθυστερεί, αντί να περιμένω να με ρωτήσει.

Β. Όταν η ομάδα διαφωνεί, βοηθώ να βρεθεί κοινός τόπος αντί να επιμένω στη γνώμη μου.

Γ. Αναζητώ λύσεις εκτός του συνηθισμένου όταν η διαδικασία έχει «κολλήσει».

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Α και Β καλύπτουν από δύο δεξιότητες. Μην υποτιμάς όμως τη Γ: η Δεξιότητα 6 εμφανίζεται σε λιγότερες δηλώσεις απ’ ό,τι η Δεξιότητα 1 ή η Δεξιότητα 2 σε ένα τυπικό ερωτηματολόγιο κάθε θέση που της δίνεις «ζυγίζει» περισσότερο.

Τριάδα 8

Α. Προτιμώ να εργάζομαι μόνος/η· η ομαδική εργασία με καθυστερεί.

Β. Μαθαίνω εύκολα νέα πληροφοριακά συστήματα και βοηθώ και άλλους να τα χρησιμοποιήσουν.

Γ. Θέτω ρεαλιστικούς στόχους για την ημέρα και τους ολοκληρώνω.

Τρόπος σκέψης: Η Α είναι ευθύς αντιδείκτης Δεξιότητας 2. Β και Γ διπλές. Εδώ η SHL θα μετρούσε αν «προστατεύεις» την ομαδικότητα: αν τη βάλεις ψηλά, έρχεσαι σε αντίφαση με όσες φορές βάλεις πρώτες τις συνεργατικές δηλώσεις αλλού και η ασυνέπεια αποτυπώνεται.

Τριάδα 9

Α. Όταν ένας πολίτης είναι εκνευρισμένος, ακούω πρώτα και μετά εξηγώ.

Β. Αναλαμβάνω να κατανείμω τις εργασίες στην ομάδα όταν ο προϊστάμενος απουσιάζει.

Γ. Παραδέχομαι ανοιχτά όταν δεν γνωρίζω κάτι και το ψάχνω.

Τρόπος σκέψης: Τρεις θετικές από τρεις διαφορετικές «οικογένειες» (πολίτης / ηγεσία / ακεραιότητα-μάθηση). Η Γ πιστώνει δύο δεξιότητες. Σκέψου σαν προϊστάμενος που εξετάζεται: η Β είναι η δήλωση που διαφοροποιεί τον «υποψήφιο προϊστάμενο» από τον καλό υπάλληλο – μην την αφήνεις συστηματικά τελευταία.

Τριάδα 10

Α. Όταν αλλάζει ο προϊστάμενος ή το αντικείμενο, χρειάζομαι πολύ καιρό για να ξαναβρώ τον ρυθμό μου.

Β. Εξετάζω μια διαδικασία από την αρχή για να βρω πού χάνεται χρόνος.

Γ. Συμπεριφέρομαι με τον ίδιο σεβασμό σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το πόσο «δύσκολος» είναι.

Τρόπος σκέψης: Η Α δηλώνει χαμηλή προσαρμοστικότητα (γα: «αποτελεσματική και έγκαιρη ανταπόκριση σε νέες συνθήκες»). Τελευταία. Β και Γ διπλές ισοδύναμες σε «αξία»· η επιλογή σου ανάμεσά τους πρέπει να συμφωνεί με το πώς απάντησες σε παρόμοιες τριάδες.

Τριάδα 11

Α. Εξηγώ στην ομάδα μου το «γιατί» πίσω από κάθε στόχο, όχι μόνο το «τι».

Β. Θεωρώ ότι η εμπειρία μου αρκεί και δεν χρειάζομαι επιπλέον επιμόρφωση.

Γ. Παραδίδω ένα ολοκληρωμένο, ελεγμένο έγγραφο αντί για ένα πρόχειρο που «κάπως» καλύπτει.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι ο αντιδείκτης της Δεξιότητας 8 (ηα: «προθυμία για μάθηση»). Παγίδα: πολλοί έμπειροι υπάλληλοι την αισθάνονται αληθινή – αλλά εδώ κρίνεται το προφίλ του επιθυμητού στελέχους, όχι η αυτοεκτίμηση. Α (Δ9) και Γ (Δ4): μονές, ίσης αξίας (δες πίνακα παρακάτω για δεξιότητες).

Τριάδα 12

Α. Όταν μια εγκύκλιος είναι ασαφής, επικοινωνώ με την αρμόδια υπηρεσία αντί να μαντέψω.

Β. Κρατάω σταθερό ρυθμό δουλειάς ακόμη κι όταν δεν υπάρχει πίεση προθεσμίας.

Γ. Ενθαρρύνω τους συναδέλφους όταν κάνουν κάτι καλά.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Β αντιστοιχεί σχεδόν κατά λέξη στο εβ) της Δ5 («διατήρηση σταθερών ρυθμών»). Όταν μια δήλωση «μυρίζει» νομοθετική διατύπωση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πιστώνει την αντίστοιχη δεξιότητα – αξιοποίησέ το στην αποκωδικοποίηση.

Τριάδα 13

Α. Κάνω μια μικρή εξαίρεση στη διαδικασία όταν αυτό θα βοηθήσει έναν πολίτη που βιάζεται.

Β. Ψάχνω τον νόμιμο τρόπο να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, ακόμη κι αν χρειαστεί να ρωτήσω παραπάνω.

Γ. Προσαρμόζω τον τρόπο επικοινωνίας μου ανάλογα με τον συνομιλητή.

Τρόπος σκέψης: Η πιο ύπουλη παγίδα του τεστ: η Α μοιάζει «φιλική στον πολίτη», αλλά παραβιάζει το ζα) της Δ7 (τήρηση κανόνων). Στη λογική SHL η Δ1 δεν πιστώνεται ποτέ εις βάρος της Δ7 το επιθυμητό προφίλ είναι «εξυπηρέτηση μέσα στον νόμο». Η Β είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός. Α τελευταία, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Τριάδα 14

Α. Αναλαμβάνω συχνά τον ρόλο του συντονιστή σε ομαδικές εργασίες.

Β. Σημειώνω τι έμαθα από κάθε δύσκολη υπόθεση, ώστε να το αξιοποιήσω την επόμενη φορά.

Γ. Αποφεύγω να εκφράσω διαφωνία για να μη δημιουργώ ένταση, ακόμη κι αν βλέπω λάθος.

Τρόπος σκέψης: Η Γ μπερδεύει: η αποφυγή έντασης ακούγεται σαν «ομαδικότητα» (βα), αλλά η αποσιώπηση λάθους είναι έλλειμμα ακεραιότητας. Η Δεξιότητα 2 του νόμου σημαίνει συνεργασία «προς εκπλήρωση του δημόσιου συμφέροντος», όχι σιωπή. Τελευταία. Α/Β μονές, ισοδύναμες.

Τριάδα 15

Α. Όταν η υπηρεσία περνά σε νέο σύστημα, είμαι από τους πρώτους που το δοκιμάζουν.

Β. Ελέγχω δύο φορές τα στοιχεία πριν υπογράψω ένα έγγραφο.

Γ. Οργανώνω τον φάκελο κάθε υπόθεσης ώστε να τον βρίσκει οποιοσδήποτε.

Τρόπος σκέψης: Και οι τρεις διπλές «γεμάτη» τριάδα. Εδώ ό,τι βάλεις τελευταίο χάνει ελάχιστα, γιατί κάθε δήλωση ανήκει σε δύο δεξιότητες. Μην ξοδεύεις χρόνο: απάντησε με το ένστικτο της καθημερινής σου εργασίας και προχώρα ο χρόνος σου χρειάζεται στις τριάδες με παγίδα.

Τριάδα 16

Α. Αν ο πολίτης έχει έρθει σε λάθος γραφείο, τον κατευθύνω εγώ στο σωστό αντί να τον αφήσω να ψάξει.

Β. Προτιμώ καθήκοντα με σαφείς οδηγίες· τα αδόμητα προβλήματα με αγχώνουν.

Γ. Ολοκληρώνω τις εργασίες μου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να μου τις υπενθυμίζει.

Τρόπος σκέψης: Η Β αρνείται το στβ) της Δ6 («εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει έτοιμη λύση»). Ο χαμηλός πόλος της κλίμακας. Α μονή, Γ διπλή. Σημείωση SHL: οι δηλώσεις «προτιμώ Χ» μετρούν προτίμηση, όχι ικανότητα – αλλά το τεστ βαθμολογεί ακριβώς τις προτιμήσεις ως δείκτες συμπεριφοράς.

Τριάδα 17

Α. Θέτω προτεραιότητες με βάση τον αντίκτυπο στον πολίτη και όχι με βάση το ποιος φωνάζει δυνατότερα.

Β. Εμπνέω εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου κρατώντας τις δεσμεύσεις μου.

Γ. Δοκιμάζω εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης των δεδομένων για να γίνουν κατανοητά.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Τρίτη θέση = μικρότερη πίστωση, όχι μηδέν. Αν αντιλαμβάνεσαι ότι σε όλες τις τριάδες η «δημιουργική» δήλωση πάει τελευταία, η Δεξιότητα 6 σου θα βγει χαμηλή και το τεστ θα το αποτυπώσει ως αληθινό χαρακτηριστικό σου.

Τριάδα 18

Α. Όταν βλέπω συνάδελφο να μπερδεύεται με το σύστημα, κάθομαι δίπλα του να του δείξω.

Β. Οι αλλαγές στη δουλειά συνήθως με βρίσκουν δύσπιστο/η μέχρι να αποδειχθούν.

Γ. Παρακολουθώ την πρόοδο των στόχων της μονάδας και παρεμβαίνω όταν ξεφεύγουν.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι ήπιος αντιδείκτης Δεξιότητας 3 – «δύσπιστος μέχρι να αποδειχθούν» δεν ακούγεται κακό, αλλά περιγράφει αντίσταση στην αλλαγή. Στην SHL οι αρνητικές δηλώσεις σπάνια είναι ακραίες· είναι «λογικές» ώστε να τις επιλέγει όποιος πραγματικά έχει το χαρακτηριστικό.

Τριάδα 19

Α. Απαντώ στα μηνύματα πολιτών την ίδια μέρα, έστω με μια ενδιάμεση ενημέρωση.

Β. Αντιμετωπίζω τα απρόοπτα ως μέρος της δουλειάς, όχι ως εμπόδιο.

Γ. Τηρώ την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων ακόμη και σε άτυπες συζητήσεις.

Τρόπος σκέψης: Τρεις θετικές. Σκέψη: η Γ είναι δήλωση «ακεραιότητας-βάσης» σχεδόν κανείς δεν τη βάζει τελευταία, άρα δεν διαφοροποιεί πολύ. Οι Α και Β δείχνουν περισσότερο ποιος είσαι. Στην ιεράρχηση να είσαι ειλικρινής: το προφίλ χτίζεται από 76 τριάδες, όχι από μία.

Τριάδα 20

Α. Αφήνω τις δύσκολες αποφάσεις στους πιο έμπειρους· δεν θέλω την ευθύνη.

Β. Σχεδιάζω τα βήματα ενός έργου πριν ξεκινήσω και τα αναθεωρώ όταν χρειάζεται.

Γ. Προτείνω βελτιώσεις στις φόρμες και τα έντυπα όταν βλέπω ότι μπερδεύουν τον κόσμο.

Τρόπος σκέψης: Η Α είναι ο ευθύς αντιδείκτης της Δεξιότητας 9 (θβ: «υπεύθυνη και ορθή λήψη αποφάσεων») και της Δ7. Για διαγωνισμό προϊσταμένων είναι η πιο «ακριβή» λάθος επιλογή. Β (Δεξιότητα 5) και Γ (Δεξιότητα 6+Δεξιότητα 1 – διπλή).

Τριάδα 21

Α. Όταν ένα μέλος της ομάδας υποαποδίδει, συζητώ μαζί του ιδιωτικά για να καταλάβω το γιατί.

Β. Μαθαίνω από τα λάθη μου και αλλάζω πρακτική.

Γ. Επιδιώκω κάθε παραδοτέο να είναι πλήρες και ακριβές, όχι απλώς «έτοιμο».

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Σημείωσε: η Α περιγράφει ηγεσία «με διακριτικότητα» – χαρακτηριστικό που το επιθυμητό προφίλ του ελληνικού Δημοσίου (βα: «ηρεμία, ευγένεια, χωρίς εντάσεις») επιβραβεύει. Αν σε περιγράφει, μην τη θυσιάσεις για τη Γ επειδή η Γ «ακούγεται πιο σοβαρή».

Τριάδα 22

Α. Οι απαιτήσεις των πολιτών συχνά είναι υπερβολικές και δεν αξίζει να τις παίρνω στα σοβαρά.

Β. Διατηρώ ηρεμία και θετική διάθεση ακόμη κι όταν η ομάδα είναι υπό πίεση.

Γ. Τεκμηριώνω τις αποφάσεις μου ώστε να μπορεί να τις ελέγξει οποιοσδήποτε.

Τρόπος σκέψης: Η Α είναι έντονος αντιδείκτης Δεξιότητας 1 (αα: «ειλικρινές και αυξημένο ενδιαφέρον για τον πολίτη»). Β διπλή, Γ μονή. Εύκολη τριάδα – κέρδισε χρόνο.

Τριάδα 23

Α. Αναζητώ τι κάνουν άλλες υπηρεσίες ή χώρες για παρόμοια προβλήματα.

Β. Ορίζω ρεαλιστικές προθεσμίες και τις τηρώ.

Γ. Κινητοποιώ την ομάδα δίνοντας πρώτος/η το παράδειγμα.

Τρόπος σκέψης: Τρεις θετικές. Η Γ είναι η καθαρή «ηγετική» δήλωση (θα: παρακίνηση, κινητοποίηση). Οι άλλες δύο διπλές. Αν σε όλο το τεστ βάζεις την ηγεσία τρίτη επειδή «δεν θέλεις να φανείς αλαζόνας», θυμήσου: ο διαγωνισμός είναι για προϊσταμένους και η Δ9 βαθμολογείται ισότιμα με τις άλλες οκτώ.

Τριάδα 24

Α. Όταν ένας πολίτης παραπονιέται, προσπαθώ να καταλάβω τι πραγματικά χρειάζεται πίσω από το παράπονο.

Β. Προτιμώ να τελειώνω γρήγορα τα καθήκοντά μου, ακόμη κι αν χρειαστούν διορθώσεις αργότερα.

Γ. Υποστηρίζω τις αποφάσεις της ομάδας προς τα έξω, ακόμη κι όταν εσωτερικά είχα διαφωνήσει.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι «ταχύτητα εις βάρος ποιότητας» – αντιδείκτης Δεξιότητας 4 (δβ: «ποιότητα των τελικών παραδοτέων»). Προσοχή: ο νόμος ζητά και ταχύτητα, αλλά όχι αυτήν. Α μονή, Γ διπλή.

Τριάδα 25

Α. Μαθαίνω ένα νέο εργαλείο όταν βλέπω ότι θα βελτιώσει τη δουλειά μου, χωρίς να περιμένω να μου επιβληθεί.

Β. Συντονίζω τις προθεσμίες πολλών υποθέσεων ταυτόχρονα χωρίς να χάνω καμία.

Γ. Αναλαμβάνω την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ακόμη κι όταν οι συνθήκες ήταν δύσκολες.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Τυπική SHL τριάδα «ίσης κοινωνικής επιθυμητότητας»: δεν μπορείς να διαλέξεις την «καλή», γιατί όλες είναι καλές. Αυτό ακριβώς αναγκάζει το τεστ να αποτυπώσει το αληθινό σου προφίλ γι’ αυτό η συνέπεια σε όλο το ερωτηματολόγιο είναι η μόνη «στρατηγική».

Τριάδα 26

Α. Θεωρώ ότι η καινοτομία δεν έχει θέση στο Δημόσιο· ο νόμος λέει τι θα κάνουμε.

Β. Ενσωματώνω την ανατροφοδότηση που λαμβάνω στη δουλειά μου.

Γ. Δίνω σαφείς κατευθύνσεις στους συνεργάτες και ελέγχω ότι τις κατάλαβαν.

Τρόπος σκέψης: Η Α αρνείται ολόκληρη τη Δ6 (στβ, στγ: καινοτόμες λύσεις). Ο νόμος ρητά περιλαμβάνει «δημιουργικότητα» στο επιθυμητό προφίλ, η «νομιμοφροσύνη» της Α είναι ψευδής ακεραιότητα. Β διπλή, Γ μονή.

Τριάδα 27

Α. Εξυπηρετώ τον πολίτη με την ίδια προσοχή είτε είναι ο πρώτος είτε ο πεντηκοστός της ημέρας.

Β. Όταν ένα σχέδιο δεν δουλεύει, το εγκαταλείπω γρήγορα και δοκιμάζω άλλο.

Γ. Βοηθώ την ομάδα να γιορτάσει τις επιτυχίες της.

Τρόπος σκέψης: Και οι τρεις διπλές. Η Β θέλει προσοχή: η «γρήγορη εγκατάλειψη» μπορεί να διαβαστεί και ως έλλειψη επιμονής (Δεξιότητα 4), αλλά η διατύπωση «δεν δουλεύει → δοκιμάζω άλλο» είναι προσαρμοστικότητα (γβ: «αναζήτηση της βέλτιστης λύσης»). Θετική.

Τριάδα 28

Α. Προτιμώ να μη γνωρίζω λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες άλλων τμημάτων· δεν με αφορούν.

Β. Φροντίζω να παραδίδω έγκαιρα ώστε να μην καθυστερεί η επόμενη υπηρεσία στη ροή.

Γ. Ακούω τις ανησυχίες των συναδέλφων πριν αποφασίσω για αλλαγές που τους αφορούν.

Τρόπος σκέψης: Η Α είναι αντιδείκτης Δ8 και έμμεσα Δ1 (δεν μπορείς να διευκολύνεις τον πολίτη – αγ – αν δεν ξέρεις πού να τον στείλεις). Β διπλή (Δεξιότητα 4 με ομαδική διάσταση), Γ ηγεσία συμμετοχικού τύπου.

Τριάδα 29

Α. Σπάω ένα μεγάλο έργο σε μικρότερα βήματα με ενδιάμεσες προθεσμίες.

Β. Ψάχνω τη «ρίζα» ενός προβλήματος αντί να διορθώνω μόνο το σύμπτωμα.

Γ. Δηλώνω τη σύγκρουση συμφερόντων πριν ασχοληθώ με μια υπόθεση.

Τρόπος σκέψης: Τρεις μονές, τρεις διαφορετικές δεξιότητες, καμία παγίδα. Καθαρή «τριάδα προφίλ»: ό,τι βάλεις πρώτο δείχνει τι σε χαρακτηρίζει περισσότερο. Απάντησε ειλικρινά και γρήγορα.

Τριάδα 30

Α. Όταν ο πολίτης δεν δικαιούται αυτό που ζητά, του εξηγώ τι δικαιούται και πώς θα το πάρει.

Β. Είμαι ανοιχτός/ή σε διαφορετικούς τρόπους δουλειάς από νεότερους συναδέλφους.

Γ. Αν η ομάδα αποτύχει, φροντίζω να γίνει σαφές ότι η ευθύνη δεν ήταν δική μου.

Τρόπος σκέψης: Η Γ είναι τριπλός αντιδείκτης (ηγεσία, ακεραιότητα, ομαδικότητα). Σε μια SHL τριάδα, μια δήλωση που «χτυπά» τρεις κλίμακες αρνητικά είναι η πιο δαπανηρή επιλογή του τεστ. Α και Β διπλές θετικές.

Τριάδα 31

Α. Οργανώνω τις πληροφορίες της υπηρεσίας ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους.

Β. Βάζω τον πήχη ψηλά για μένα και τον διατηρώ.

Γ. Λαμβάνω αποφάσεις όταν χρειάζεται, ακόμη κι αν δεν έχω όλα τα δεδομένα.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Γ είναι η πιο «ριψοκίνδυνη» στην αίσθηση – πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι τη βάζουν τελευταία από αντανακλαστικό ασφάλειας. Όμως ο νόμος (θβ, γβ) ζητά «έγκαιρη λήψη αποφάσεων» και «διαχείριση έκτακτων συνθηκών». Είναι θετική και διπλή.

Τριάδα 32

Α. Σε στιγμές κρίσης περιμένω σαφείς οδηγίες πριν κάνω οτιδήποτε.

Β. Προσφέρομαι να καλύψω συνάδελφο που απουσιάζει, ώστε να μη μείνει ο πολίτης ανεξυπηρέτητος.

Γ. Επανεξετάζω τακτικά τον τρόπο που δουλεύω αναζητώντας απλοποιήσεις.

Τρόπος σκέψης: Η Α αντιβαίνει στο γβ) της Δεξιότητας 3 («αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων») και στο θβ) της Δ9. Τελευταία. Β και Γ διπλές. Αν δυσκολεύεσαι Β/Γ, διάλεξε αυτή που αντιστοιχεί σε πραγματικό περιστατικό της δουλειάς σου έτσι μένεις συνεπής.

Τριάδα 33

Α. «Μεταφράζω» την υπηρεσιακή γλώσσα σε απλά λόγια για τον πολίτη.

Β. Αντιμετωπίζω τον φόρτο εργασίας με προγραμματισμό, όχι με πανικό.

Γ. Σέβομαι τους κανόνες ακόμη κι όταν κανείς δεν με ελέγχει.

Τρόπος σκέψης: Τρεις θετικές, η Β διπλή. Η Γ είναι δήλωση που «όλοι» βάζουν ψηλά (χαμηλή διακριτική ικανότητα). Η SHL συχνά τοποθετεί τέτοιες δηλώσεις για να δει τι θυσιάζεις για χάρη τους. Μη βάζεις μηχανικά πρώτη την ακεραιότητα αν η Δεξιότητα 7 σου είναι ήδη «χορτάτη».

Τριάδα 34

Α. Μοιράζομαι την αναγνώριση με την ομάδα όταν πετυχαίνουμε.

Β. Παρακολουθώ επιμορφώσεις μόνο όταν είναι υποχρεωτικές.

Γ. Όταν δουλεύω σε κάτι, θέλω να δω το τελικό αποτέλεσμα και όχι απλώς να «περάσει» από εμένα.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι αντιδείκτης Δεξιότητας 8, ήπιος, ρεαλιστικός και γι’ αυτό επικίνδυνος. Α διπλή, Γ μονή.

Τριάδα 35

Α. Εντοπίζω εγκαίρως κινδύνους σε ένα έργο και προτείνω τρόπους αντιμετώπισης.

Β. Υποστηρίζω συνάδελφο που δέχεται άδικη κριτική.

Γ. Προσαρμόζω το πλάνο μου όταν αλλάζουν οι προτεραιότητες της υπηρεσίας, χωρίς να παραπονιέμαι.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Γ μονή αλλά «καθαρή» Δεξιότητα 3 (εγ: «αναπροσαρμογή δραστηριοτήτων»). Δύο διπλές. Απόφαση ισορροπίας.

Τριάδα 36

Α. Αν ένας πολίτης φέρεται απρεπώς, του απαντώ με τον ίδιο τρόπο για να καταλάβει.

Β. Χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μου μέσα από συνέπεια.

Γ. Αξιοποιώ την εμπειρία παλαιότερων υποθέσεων για να λύνω νέες.

Τρόπος σκέψης: Η Α είναι διπλός αντιδείκτης (αβ: «ευγένεια», ζα: κανόνες). Τελευταία. Β (θα: «σχέσεις εμπιστοσύνης») και Γ (ηβ: «αξιοποίηση της εμπειρίας») είναι σχεδόν αυτούσιες διατυπώσεις του νόμου.

Τριάδα 37

Α. Παραδίδω στην ώρα μου, ακόμη κι όταν αυτό σημαίνει να πω «όχι» σε κάτι λιγότερο σημαντικό.

Β. Εισηγούμαι πιλοτική εφαρμογή μιας ιδέας πριν τη γενικεύσουμε.

Γ. Κρατώ ενήμερο τον προϊστάμενό μου για τα προβλήματα πριν γίνουν κρίσεις.

Τρόπος σκέψης: Τρεις θετικές. Προσοχή στην Α: το «όχι» δεν είναι έλλειψη ομαδικότητας αλλά ιεράρχηση (εα). Το τεστ δεν τιμωρεί τα όρια, τιμωρεί την αδιαφορία.

Τριάδα 38

Α. Δίνω στον πολίτη γραπτή ενημέρωση για τα επόμενα βήματα, ώστε να μη χρειαστεί να ξανάρθει.

Β. Όταν αλλάζει το νομικό πλαίσιο, προτιμώ να εφαρμόζω το παλιό όσο «περνάει».

Γ. Δίνω χώρο στα μέλη της ομάδας να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι διπλός αντιδείκτης – και αντίσταση στην αλλαγή και παραβίαση νομιμότητας. Η πιο σαφής τελευταία θέση του τεστ. Α διπλή, Γ μονή.

Τριάδα 39

Α. Προσεγγίζω κάθε νέο αντικείμενο με περιέργεια και ερωτήσεις.

Β. Παραμένω αποτελεσματικός/ή όταν οι απαιτήσεις αλλάζουν στη μέση ενός έργου.

Γ. Συνεργάζομαι αρμονικά ακόμη και με συναδέλφους που δεν συμπαθώ.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Γ είναι η «ώριμη» ομαδικότητα του νόμου (βα: «χωρίς εντάσεις και διαπληκτισμούς»). Η Α μονή αν η Δεξιότητα 8 σου υστερεί, εδώ είναι ευκαιρία.

Τριάδα 40

Α. Σκέφτομαι «τι θα ήθελα εγώ αν ήμουν στη θέση του πολίτη» πριν απαντήσω.

Β. Δεν ασχολούμαι με βελτιώσεις στη διαδικασία· αρκεί να βγαίνει η δουλειά.

Γ. Τηρώ τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος ως απαράβατες.

Τρόπος σκέψης: Η Β «βγάζει τη δουλειά» αλλά αρνείται τη Δεξιότητα 6. Αντιδείκτης. Α μονή, Γ διπλή.

Τριάδα 41

Α. Όταν δύο συνάδελφοι συγκρούονται, παρεμβαίνω νωρίς για να μη χαλάσει το κλίμα της ομάδας.

Β. Αναζητώ τρόπους να μετρήσω αν αυτό που κάνουμε πετυχαίνει τον στόχο του.

Γ. Οργανώνω τη γνώση της υπηρεσίας σε οδηγούς και υποδείγματα.

Τρόπος σκέψης: Τρεις διπλές – τριάδα «προϊσταμένου». Η Α αντιστοιχεί στο θβ) («επίλυση συγκρούσεων»). Όποια και να βάλεις πρώτη, κερδίζεις δύο κλίμακες· απλώς μείνε συνεπής με τον εαυτό σου.

Τριάδα 42

Α. Απαντώ στον πολίτη μόνο για ό,τι με ρωτά ρητά· δεν προσθέτω πληροφορίες.

Β. Αξιολογώ ρεαλιστικά τον χρόνο που χρειάζεται κάθε εργασία.

Γ. Αποδέχομαι τις αποφάσεις της διοίκησης και τις υλοποιώ, εκφράζοντας τις ενστάσεις μου μέσω των θεσμικών οδών.

Τρόπος σκέψης: Η Α είναι «τυπική» αλλά όχι εξυπηρετική (αδ: συμβουλές και υποστήριξη). Αντιδείκτης. Η Γ είναι το προφίλ του επαγγελματία: εκτέλεση + θεσμική διαφωνία, θετική, διπλή.

Τριάδα 43

Α. Μαθαίνω από συναδέλφους με διαφορετικό υπόβαθρο.

Β. Ολοκληρώνω ό,τι αναλαμβάνω, ακόμη κι αν στην πορεία έγινε βαρετό.

Γ. Επιδιώκω κοινή κατεύθυνση στην ομάδα πριν ξεκινήσουμε.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Β είναι επιμονή (δβ: «συνέπεια, διάθεση»). Μονές οι Β/Γ, διπλή η Α. Ισορροπία.

Τριάδα 44

Α. Όταν η λύση είναι έξω από την αρμοδιότητά μου, συνδέω τον πολίτη με τον αρμόδιο και παρακολουθώ την πορεία.

Β. Απορρίπτω τις αλλαγές που με αναγκάζουν να μάθω νέα πράγματα.

Γ. Δοκιμάζω νέες προσεγγίσεις, ακόμη κι αν κάποιες δεν αποδώσουν.

Τρόπος σκέψης: Η Β διπλός αντιδείκτης (Δεξιότητα 3, Δεξιότητα 8). Η Γ θέλει θάρρος: «κάποιες δεν αποδώσουν» ακούγεται σαν αποτυχία, αλλά ο νόμος (στγ) ζητά «ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών» – ο πειραματισμός είναι θετικός.

Τριάδα 45

Α. Χρησιμοποιώ τους πόρους της υπηρεσίας με τη φειδώ που θα έδειχνα για τους δικούς μου.

Β. Σε περιόδους αιχμής αναδιοργανώνω το πλάνο μου κρατώντας τα κρίσιμα.

Γ. Παρακινώ την ομάδα να σκεφτεί λύσεις αντί να της τις δίνω έτοιμες.

Τρόπος σκέψης: Τρεις θετικές. Η Γ είναι «ηγεσία που αναπτύσσει» – καλύπτει Δεξιότητας 9 και Δεξιότητας 6. Κρίσιμη για προϊσταμένους.

Τριάδα 46

Α. Αν ένας πολίτης είναι ευγενικός, εξυπηρετείται καλύτερα από εμένα απ’ ό,τι ένας αγενής.

Β. Αναλαμβάνω επιπλέον δουλειά όταν η ομάδα το χρειάζεται.

Γ. Ενημερώνομαι τακτικά για νέα νομοθεσία και εργαλεία του αντικειμένου μου.

Τρόπος σκέψης: Η Α είναι άνιση μεταχείριση – αντιδείκτης Δεξιότητας 1 και Δεξιότητας 7. Ανθρώπινη, αλλά όχι «επιθυμητή συμπεριφορά». Β διπλή, Γ μονή.

Τριάδα 47

Α. Παραμένω ήρεμος/η και εποικοδομητικός/ή όταν δέχομαι κριτική.

Β. Τοποθετώ τα καθήκοντα της ημέρας σε σειρά σπουδαιότητας και επείγοντος.

Γ. Αναγνωρίζω δημόσια τη συμβολή των συνεργατών μου.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Β είναι σχεδόν κατά λέξη το εα) της Δεξιότητας 5. Απάντησε με το ένστικτο.

Τριάδα 48

Α. Διερευνώ τι εμποδίζει έναν πολίτη να ολοκληρώσει μια ηλεκτρονική διαδικασία και τον βοηθώ.

Β. Κρατάω τις πληροφορίες που κατέχω για τον εαυτό μου· έτσι είμαι απαραίτητος/η.

Γ. Θέτω ξεκάθαρους στόχους για την ομάδα και παρακολουθώ την επίτευξή τους.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι «συσσώρευση γνώσης» – αντιδείκτης Δεξιότητας 8 (ηγ: βελτίωση «σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο») και Δεξιότητας 2. Α και Γ διπλές.

Τριάδα 49

Α. Προσπαθώ να απλοποιώ τις διαδικασίες μέσα στο πλαίσιο που επιτρέπει ο νόμος.

Β. Δουλεύω με τον ίδιο ζήλο είτε με βλέπουν είτε όχι.

Γ. Συμμετέχω ενεργά στις ομαδικές συναντήσεις με προτάσεις.

Τρόπος σκέψης: Τρεις θετικές. Η Α είναι ο «σωστός» συνδυασμός δημιουργικότητας και νομιμότητας – αντίθετος της παγίδας της τριάδας 13. Αν εκεί έβαλες τελευταία την «εξαίρεση», εδώ η Α πρέπει να πάει ψηλά για συνέπεια.

Τριάδα 50

Α. Όταν αλλάζει το οργανόγραμμα, βλέπω την ευκαιρία και όχι μόνο τη δυσκολία.

Β. Προσφέρω στον πολίτη εναλλακτικές όταν η πρώτη του επιλογή δεν είναι εφικτή.

Γ. Δεν αναλαμβάνω στόχους που δεν είμαι 100% σίγουρος/η ότι θα πετύχω.

Τρόπος σκέψης: Η Γ μοιάζει με «ρεαλισμό», αλλά είναι αποφυγή ρίσκου εις βάρος του αποτελέσματος και της προσαρμοστικότητας. Αντιδείκτης. Α μονή, Β διπλή.

Τριάδα 51

Α. Προετοιμάζω τον φάκελο μιας υπόθεσης ώστε η απόφαση να είναι πλήρως τεκμηριωμένη.

Β. Στηρίζω τους συνεργάτες μου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Γ. Συνδυάζω γνώσεις από διαφορετικά πεδία για να λύσω ένα πρόβλημα.

Τρόπος σκέψης: Τρεις διπλές. Η Δ8 εμφανίζεται σε δύο δηλώσεις (Β, Γ) – ό,τι κι αν κάνεις, η Δ8 πιστώνεται. Η ουσιαστική απόφαση είναι αν προτάσσεις Δ9 ή Δ6 ή Δ7/Δ5 (δες πίνακα με δεξιότητες παρακάτω).

Τριάδα 52

Α. Είμαι σαφής για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να περιμένει ο πολίτης από την υπηρεσία.

Β. Αφήνω τα δύσκολα για το τέλος, ελπίζοντας ότι θα λυθούν μόνα τους.

Γ. Διατηρώ συνεργατικό κλίμα ακόμη και σε περιόδους έντασης.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι αναβλητικότητα αντιδείκτης Δεξιότητας 5 και Δεξιότητας 4. Α και Γ διπλές.

Τριάδα 53

Α. Προσαρμόζω τη συμπεριφορά μου στο κοινό που έχω μπροστά μου χωρίς να αλλάζω τις αρχές μου.

Β. Εξασφαλίζω ότι κάθε μέλος της ομάδας ξέρει τι περιμένουμε από αυτό.

Γ. Ολοκληρώνω τις επαναλαμβανόμενες εργασίες με την ίδια προσοχή όπως τις νέες.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Α δείχνει πώς η προσαρμοστικότητα και η ακεραιότητα συνυπάρχουν είναι διπλή θετική. Β/Γ μονές.

Τριάδα 54

Α. Παρατηρώ τι μπερδεύει τους πολίτες και προτείνω αλλαγές στην ενημέρωση.

Β. Μαθαίνω νέα πράγματα όταν με υποχρεώνει η θέση μου, όχι από δική μου πρωτοβουλία.

Γ. Τηρώ τις συμφωνημένες προθεσμίες απέναντι στους συναδέλφους όπως και απέναντι στη διοίκηση.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι παθητική μάθηση – αντιδείκτης Δεξιότητας 8 (ηα: «προθυμία»). Α και Γ διπλές.

Τριάδα 55

Α. Κρατώ την ομάδα συγκεντρωμένη στον στόχο όταν αποσπάται.

Β. Εφαρμόζω τους κανόνες το ίδιο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις για «γνωστούς».

Γ. Αξιοποιώ τα λάθη ως ευκαιρία μάθησης για την ομάδα.

Τρόπος σκέψης: Τρεις διπλές. Η Δ9 πιστώνεται από Α και Γ – θα σκοράρει ούτως ή άλλως. Σκέψου αν η Δεξιότητα 7 ή η Δεξιότητα 4 έχει ανάγκη ενίσχυσης.

Τριάδα 56

Α. Όταν ένα αίτημα πολίτη είναι ασυνήθιστο, ψάχνω αν υπάρχει τρόπος να ικανοποιηθεί αντί να το απορρίψω αμέσως.

Β. Προτιμώ να μην εμπλέκομαι σε έργα που περιλαμβάνουν πολλές υπηρεσίες.

Γ. Διαθέτω «πλάνο Β» για τις κρίσιμες εργασίες μου.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι αποφυγή διυπηρεσιακής συνεργασίας – αντιδείκτης Δεξιότητας 2 και Δεξιότητας 3. Α διπλή, Γ μονή.

Τριάδα 57

Α. Παίρνω θέση σε δύσκολα ζητήματα όταν το απαιτεί ο ρόλος μου.

Β. Συμβάλλω στο καλό κλίμα του γραφείου με θετική στάση.

Γ. Ψάχνω την αποδοτικότερη διαδρομή για να φτάσω στο αποτέλεσμα.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Β είναι ακριβώς το βα) («θετική διάθεση»). Μονή αλλά ουσιαστική.

Τριάδα 58

Α. Συνεχίζω να εξυπηρετώ με συνέπεια έναν πολίτη που επανέρχεται πολλές φορές.

Β. Δεν βλέπω λόγο να καταγράφω την εμπειρία μου· ό,τι ξέρω, το ξέρω.

Γ. Μεταβαίνω σε νέο αντικείμενο χωρίς να πέσει η απόδοσή μου.

Τρόπος σκέψης: Η Β αρνείται τη διαχείριση γνώσης ως οργανωσιακή πρακτική. Αντιδείκτης. Α μονή, Γ διπλή.

Τριάδα 59

Α. Ορίζω ρόλους στην ομάδα ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις.

Β. Διατηρώ ακέραια στάση ακόμη κι όταν αυτό με κάνει μη δημοφιλή.

Γ. Ζητώ ανατροφοδότηση από τους πολίτες για το πώς βιώνουν την εξυπηρέτηση.

Τρόπος σκέψης: Τρεις θετικές. Η Β είναι η «ακριβή» ακεραιότητα (με κόστος). Α και Γ διπλές.

Τριάδα 60

Α. Ένα πρόβλημα χωρίς έτοιμη λύση το βλέπω ως πρόκληση.

Β. Επιμένω στη δική μου γνώμη στην ομάδα μέχρι να την αποδεχθούν οι άλλοι.

Γ. Τηρώ τις υποσχέσεις μου προς τους πολίτες, π.χ. για επιστροφή κλήσης.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι ακαμψία/κυριαρχία – αντιδείκτης Δεξιότητας 2 και Δεξιότητας 9 (η ηγετικότητα του νόμου είναι «εμπιστοσύνη και παρακίνηση», όχι επιβολή). Α μονή, Γ διπλή.

Τριάδα 61

Α. Συνδυάζω τα δυνατά σημεία των μελών της ομάδας στην κατανομή εργασιών.

Β. Ανανεώνω τις γνώσεις μου ώστε οι συμβουλές που δίνω στους πολίτες να είναι επίκαιρες.

Γ. Παραδίδω μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι «προσπάθεια».

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Β συνδέει Δεξιότητα 8 με Δεξιότητα 1 δείχνει ότι η μάθηση έχει αποδέκτη. Α/Γ μονές.

Τριάδα 62

Α. Αναγνωρίζω εγκαίρως πότε ένα πλάνο χρειάζεται αναθεώρηση.

Β. Προτιμώ να μάθω ένα λάθος μου από τον προϊστάμενο παρά να το δηλώσω μόνος/η.

Γ. Συνεργάζομαι με άλλες υπηρεσίες για να λυθεί το πρόβλημα του πολίτη.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι απόκρυψη – αντιδείκτης Δεξιότητας 7. Α και Γ διπλές.

Τριάδα 63

Α. Βρίσκω χρόνο να ακούσω τις ιδέες των νεότερων συναδέλφων.

Β. Αναλαμβάνω δράση για ένα πρόβλημα ακόμη κι όταν δεν είναι «δικό μου».

Γ. Οργανώνω τη δουλειά μου ώστε η απουσία μου να μην «παγώνει» την υπηρεσία.

Τρόπος σκέψης: Τρεις διπλές. Η Β θέλει σκέψη: «δεν είναι δικό μου» αλλά αναλαμβάνω – ο νόμος (ζβ) το θέλει ως ανάληψη ευθύνης, όχι ως υπέρβαση αρμοδιότητας. Θετική.

Τριάδα 64

Α. Κρατώ τον πολίτη ενήμερο με απλή και ειλικρινή πληροφόρηση, ακόμη κι όταν τα νέα δεν είναι καλά.

Β. Θεωρώ ότι η ομαδική δουλειά απλώς κρύβει ποιος δουλεύει πραγματικά.

Γ. Μαθαίνω νέες τεχνολογίες και τις εφαρμόζω στη δουλειά μου.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι κυνισμός για την ομαδικότητα αντιδείκτης Δεξιότητας 2. Α και Γ διπλές.

Τριάδα 65

Α. Δημιουργώ ασφαλές κλίμα ώστε οι συνεργάτες να μιλούν για προβλήματα χωρίς φόβο.

Β. Βελτιώνω σταθερά την ποιότητα του έργου μου.

Γ. Επινοώ πρακτικές λύσεις με τα μέσα που διαθέτω.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Α είναι το θα) σχεδόν αυτούσιο («κλίμα εργασίας, σχέσεις εμπιστοσύνης»). Ισορροπία Δ9/Δ4+Δ8/Δ6 (δες πίνακα για δεξιότητες).

Τριάδα 66

Α. Προσαρμόζω τον τρόπο εξυπηρέτησης σε πολίτες με αναπηρία ή γλωσσικές δυσκολίες.

Β. Αν δεν προλάβω μια προθεσμία, φροντίζω να μην το μάθει κανείς.

Γ. Μοιράζομαι ευθύνες και αποφάσεις με την ομάδα.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι απόκρυψη αντιδείκτης Δεξιότητας 7. Τελευταία. Α και Γ διπλές.

Τριάδα 67

Α. Επικεντρώνομαι στο αποτέλεσμα για τον πολίτη, όχι στη διεκπεραίωση για τη διεκπεραίωση.

Β. Τηρώ τα χρονοδιαγράμματα για τα οποία έχω δεσμευτεί προς άλλες υπηρεσίες.

Γ. Ενθαρρύνω τον πειραματισμό με νέους τρόπους δουλειάς στην ομάδα.

Τρόπος σκέψης: Τρεις διπλές, έξι δεξιότητες καλυμμένες. Ό,τι βάλεις τελευταίο, πιστώνει λιγότερο δύο δεξιότητες. Ειλικρίνεια και ταχύτητα.

Τριάδα 68

Α. Αποφασίζω ποιος εξυπηρετείται πρώτος με βάση το πόσο επίμονος είναι.

Β. Παίρνω αποφάσεις έγκαιρα ώστε να μην μπλοκάρει η ομάδα.

Γ. Αντιμετωπίζω τις αλλαγές ρόλων με ευελιξία.

Τρόπος σκέψης: Η Α είναι τριπλός αντιδείκτης (άνιση μεταχείριση, κακή ιεράρχηση). Τελευταία. Β και Γ μονές, ισοδύναμες.

Τριάδα 69

Α. Επενδύω χρόνο στη μάθηση γιατί πιστεύω ότι βελτιώνει την υπηρεσία.

Β. Δουλεύω μέσα στα όρια που θέτει ο νόμος, ακόμη κι όταν η πίεση για «παράκαμψη» είναι μεγάλη.

Γ. Διαμορφώνω ρεαλιστικό πλάνο με περιθώρια για απρόοπτα.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Α/Β μονές, Γ διπλή. Τριάδα προφίλ.

Τριάδα 70

Α. Προχωρώ σε δράση χωρίς να ξοδεύω χρόνο σε σχεδιασμό· όλα λύνονται στην πορεία.

Β. Κατανοώ ότι πίσω από κάθε αίτηση υπάρχει άνθρωπος με ανάγκες.

Γ. Βοηθώ την ομάδα να ξεπεράσει μια αποτυχία και να προχωρήσει.

Τρόπος σκέψης: Η Α ακούγεται «δυναμική» αλλά αρνείται τη Δεξιότητα 5. Στην SHL η παρορμητικότητα δεν ταυτίζεται με αποτελεσματικότητα. Αντιδείκτης. Β μονή, Γ διπλή.

Τριάδα 71

Α. Εντοπίζω ευκαιρίες βελτίωσης ακόμη και σε διαδικασίες που «δουλεύουν».

Β. Διατηρώ την απόδοσή μου σταθερή σε όλη τη διάρκεια μιας παρατεταμένης πίεσης.

Γ. Συμβάλλω στην ένταξη των νέων συναδέλφων στην ομάδα.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Η Α είναι η «προληπτική» δημιουργικότητα, η πιο σπάνια στο Δημόσιο και γι’ αυτό διακριτική.

Τριάδα 72

Α. Εξηγώ στον πολίτη τα δικαιώματά του, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά για την υπηρεσία.

Β. Προτιμώ να δουλεύω με τον τρόπο που έμαθα πριν χρόνια· οι νέες μέθοδοι είναι μόδα.

Γ. Ελέγχω την πρόοδο των εργασιών μου σε τακτά διαστήματα.

Τρόπος σκέψης: Η Β διπλός αντιδείκτης. Α και Γ διπλές θετικές. Σημείωσε την Α: η εξυπηρέτηση που «κοστίζει» στην υπηρεσία αλλά είναι νόμιμη και δίκαιη είναι ακριβώς το επιθυμητό προφίλ.

Τριάδα 73

Α. Αναλαμβάνω το δύσκολο κομμάτι όταν κανείς άλλος δεν θέλει.

Β. Αντλώ γνώση από δεδομένα και αναφορές για να πάρω καλύτερες αποφάσεις.

Γ. Χαίρομαι όταν η ομάδα πετυχαίνει, όχι μόνο όταν πετυχαίνω εγώ.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Α/Β διπλές, Γ μονή. Η Γ είναι η συναισθηματική πλευρά της Δεξιότητας 2 αν σε εκφράζει, μην την «κατεβάσεις» μόνο επειδή είναι μονή.

Τριάδα 74

Α. Προωθώ τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών βοηθώντας τους πολίτες να τις χρησιμοποιήσουν.

Β. Θεωρώ ότι «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» στη δουλειά.

Γ. Προσαρμόζω τον ρυθμό μου στις προτεραιότητες της υπηρεσίας.

Τρόπος σκέψης: Η Β είναι η πιο γενική δήλωση έλλειψης ακεραιότητας του τεστ. Τελευταία. Α και Γ διπλές.

Τριάδα 75

Α. Κάνω ό,τι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα έργο σωστά και εγκαίρως.

Β. Λύνω προβλήματα σε συνεργασία με τους συναδέλφους αντί να τα κρατάω για μένα.

Γ. Διατηρώ σταθερό πλαίσιο αξιών στην ομάδα και το υπερασπίζομαι.

Τρόπος σκέψης: Χωρίς αντιδείκτη. Προς το τέλος του τεστ η κόπωση οδηγεί σε «αυτόματες» απαντήσεις – εδώ κάνε έλεγχο: έβαλες κάπου συστηματικά τελευταία μια δεξιότητα; Αν ναι, αυτή είναι η τριάδα να το διορθώσεις ειλικρινά.

Τριάδα 76

Α. Θεωρώ την ικανοποίηση του πολίτη κριτήριο επιτυχίας της δουλειάς μου.

Β. Δεν θεωρώ απαραίτητο να ενημερώνω τους συναδέλφους για αλλαγές που μαθαίνω πρώτος/η.

Γ. Αναλαμβάνω την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μου με προσωπικό πλάνο μάθησης.

Τρόπος σκέψης: Η Β διπλός αντιδείκτης (ομαδικότητα, διάχυση γνώσης). Α και Γ διπλές. Τελευταία τριάδα: κλείσε με την ίδια συνέπεια που ξεκίνησες.