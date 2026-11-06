Αναλυτικά οι πληρωμές, που θα γίνουν τις επόμενες μέρες.

Το ποσό των 64.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 59.600 δικαιούχους, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e- ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τις 9 Νοεμβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.