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Το χρονοδιάγραμμα των Πανελληνίων 2027 ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων και προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2027.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2027 για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και το πρόγραμμα των ειδικών και μουσικών μαθημάτων. Παράλληλα, καθορίστηκε το διάστημα για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων που διεκδικούν εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

ΓΕΛ: Η έναρξη στις 28 Μαΐου

Οι εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 28 Μαΐου 2027 με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

Παρασκευή 28/5: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Δευτέρα 31/5: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

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Τετάρτη 2/6: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Παρασκευή 4/6: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Η εξέταση ξεκινά στις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

ΕΠΑΛ: Πρώτο μάθημα τα Νέα Ελληνικά στις 29 Μαΐου

Για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, οι Πανελλήνιες 2027 ξεκινούν το Σάββατο 29 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά. Το πρόγραμμα συνεχίζεται:

29/5: Νέα Ελληνικά

1/6: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

3/6: Ανατομία-Φυσιολογία II, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

5/6: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

7/6: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Στοιχεία Μηχανών

9/6: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα II, Ναυτικές Μηχανές

11/6: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II, Ψηφιακά Συστήματα

12/6: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Η ώρα έναρξης είναι 08:30 και η προσέλευση έως τις 08:00. Η διάρκεια είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο προβλέπονται τέσσερις ώρες.

Πανελλήνιες 2027: Το πρόγραμμα εξετάσεων για ειδικά και μουσικά μαθήματα

Οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2027 με τα Αγγλικά και ολοκληρώνονται στις 24 Ιουνίου με τα Ιταλικά.

Το πρόγραμμα:

14/6: Αγγλικά – 10:00

15/6: Ελεύθερο Σχέδιο – 08:30

16/6: Γραμμικό Σχέδιο – 08:30

17/6: Γαλλικά – 08:30

18/6: Γερμανικά – 08:30

19/6: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία – 10:00

22/6: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία – 08:30

23/6: Ισπανικά – 08:30

24/6: Ιταλικά – 08:30

Για τα ξενόγλωσσα μαθήματα η εξέταση διαρκεί τρεις ώρες, ενώ για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο έξι ώρες.

ΤΕΦΑΑ: Πότε θα γίνουν οι πρακτικές δοκιμασίες

Για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διεκδικούν εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 14 Ιουνίου έως και Παρασκευή 25 Ιουνίου 2027.

Η εξεταστέα ύλη για τα ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2027

Δείτε αναλυτικά την εξεταστέα ύλη για τα ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες 2027