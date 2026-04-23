Oι αλλαγές που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για τις φετινές Πανελλήνιες - Το νέο τοπίο στις Στρατιωτικές Σχολές.

Αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη τόσο των Πανελληνίων 2026 αλλά και των πανελλαδικών των 2027 φέρνει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που περιλαμβάνει προσθήκες και μετονομασίες τμημάτων, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις στις Στρατιωτικές Σχολές.

Στο πεδίο των Πανεπιστημίων, ξεχωρίζει η μετονομασία του τμήματος «Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας» του Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο πλέον θα λειτουργεί ως «Επιστήμης της Πληροφορίας», με ισχύ από τις φετινές εξετάσεις.

Παράλληλα, από το 2027 στο Μηχανογραφικό εντάσσονται νέα τμήματα, όπως το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας στη Δράμα, ενισχύοντας τις επιλογές των υποψηφίων. Την ίδια ώρα, σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στις Στρατιωτικές Σχολές από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών σε ανώτατες σχολές (ΑΣΜΥ), οι οποίες θα παρέχουν πλέον ισότιμους τίτλους σπουδών με τα πανεπιστήμια.