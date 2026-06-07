Η φιλόλογος Πέννυ Γρίβα δίνει πολύτιμες συμβουλές στους υποψηφίους για την ανάλυση της πηγής - Τα σημεία που χρήζουν προσοχής για να μην χαθούν βαθμοί.

Αντίστροφη μέτρηση για το τελευταίο μάθημα για τις Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, αυτό της Ιστορίας. Η εξέταση του μαθήματος δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην αναπαραγωγή ιστορικών γνώσεων, αλλά και στην αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων να προσεγγίζουν κριτικά και να αξιοποιούν ιστορικές πηγές. Η επεξεργασία παραθεμάτων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς ελέγχει δεξιότητες ιστορικού γραμματισμού, όπως η κατανόηση, η ερμηνεία, η αξιολόγηση και η σύνθεση ιστορικών πληροφοριών. Καθώς οι υποψήφιοι προετοιμάζονται για την εξέταση της Ιστορίας, είναι χρήσιμο να υπενθυμιστούν ορισμένες βασικές αρχές που διέπουν τη μεθοδολογία ανάλυσης των ιστορικών πηγών τονίζει στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility.

Η πηγή ως συμπληρωματικό και όχι ως αυτοτελές στοιχείο της απάντησης

Ένα από τα συχνότερα σφάλματα των μαθητών είναι η αντιμετώπιση της πηγής ως αυτόνομου κειμένου, αποκομμένου από το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου. Ωστόσο, η

λογική των εξεταστικών θεμάτων προϋποθέτει τη σύνθεση των πληροφοριών της πηγής με τις ιστορικές γνώσεις που παρέχει το σχολικό βιβλίο. Η πηγή λειτουργεί είτε επιβεβαιωτικά είτε επεξηγηματικά είτε συμπληρωματικά ως προς την ιστορική αφήγηση και δεν υποκαθιστά τη συστηματική ιστορική γνώση. Συνεπώς, η απάντηση οφείλει να στηρίζεται πρωτίστως στα δεδομένα του σχολικού εγχειριδίου και να ενσωματώνει οργανικά τις πληροφορίες που αντλούνται από το παράθεμα.

Η σημασία της εξωκειμενικής προσέγγισης

Πριν από την ανάλυση του περιεχομένου, είναι απαραίτητη η αναγνώριση της ταυτότητας της πηγής. Ο μαθητής καλείται να εξετάσει:

● τον δημιουργό της πηγής,

● τον χρόνο και τον τόπο σύνταξής της,

● το είδος και την κατηγορία της,

● τη σχέση του συντάκτη με τα γεγονότα που περιγράφονται,

● το ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε.

Η διερεύνηση των παραπάνω στοιχείων επιτρέπει την κατανόηση της οπτικής γωνίας του δημιουργού και συμβάλλει στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της

μαρτυρίας του.

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Διάκριση μεταξύ ιστορικής πληροφορίας και ιστορικής ερμηνείας

Κάθε ιστορική πηγή περιέχει πληροφορίες, αλλά ενδέχεται ταυτόχρονα να περιλαμβάνει αξιολογικές κρίσεις, ιδεολογικές τοποθετήσεις ή προσωπικές ερμηνείες του συντάκτη της. Η κριτική ανάγνωση προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος μπορεί να διακρίνει το γεγονός από το σχόλιο και την αντικειμενική πληροφορία από την υποκειμενική αποτίμηση. Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις δευτερογενείς πηγές, όπου η ιστορική ερμηνεία αποτελεί συχνά βασικό χαρακτηριστικό του κειμένου.

Η κειμενική και διακειμενική επεξεργασία

Κατά την κειμενική προσέγγιση, ο μαθητής οφείλει να εντοπίσει τις πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με το ζητούμενο της ερώτησης και να αναγνωρίσει τα επιχειρήματα ή τις

ερμηνείες που διατυπώνονται. Παράλληλα, απαιτείται διακειμενική προσέγγιση, δηλαδή σύγκριση και συσχέτιση των στοιχείων της πηγής με το σχολικό βιβλίο ή με άλλες πηγές που ενδεχομένως παρατίθενται. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την επιβεβαίωση, τη συμπλήρωση ή και την αναθεώρηση επιμέρους πληροφοριών, οδηγώντας σε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του ιστορικού φαινομένου.

Η σύνθεση ως βασικό ζητούμενο

Η απάντηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε απλή παράθεση πληροφοριών ούτε σε περίληψη του παραθέματος. Αντιθέτως, ο υποψήφιος καλείται να δημιουργήσει ένα ενιαίο ιστορικό κείμενο, στο οποίο οι γνώσεις του σχολικού βιβλίου και τα στοιχεία της πηγής θα συνδυάζονται με λογική αλληλουχία και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία. Η χρήση κατάλληλων μεταβατικών και συνδετικών φράσεων διευκολύνει τη σύνθεση και προσδίδει συνοχή στο κείμενο. Εκφράσεις όπως «όπως επιβεβαιώνεται από την πηγή»,

«συμπληρωματικά στοιχεία παρέχονται», «η μαρτυρία φωτίζει περαιτέρω» ή «σύμφωνα με τον συντάκτη» συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των πληροφοριών.

Η σημασία της κριτικής αξιολόγησης

Η ιστορική σκέψη δεν εξαντλείται στην καταγραφή γεγονότων. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας της πηγής, η αναγνώριση πιθανών αποσιωπήσεων, η διερεύνηση των προθέσεων του συντάκτη και η κατανόηση του ιστορικού πλαισίου αποτελούν ουσιώδεις πτυχές της ιστορικής μεθόδου. Ο υποψήφιος που προσεγγίζει την πηγή με κριτικό πνεύμα αποδεικνύει ότι έχει κατανοήσει όχι μόνο το ιστορικό περιεχόμενο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και ερμηνεύεται η ιστορική γνώση.

Η επιτυχής επεξεργασία μιας ιστορικής πηγής προϋποθέτει συνδυασμό γνώσεων, μεθοδολογικής επάρκειας και κριτικής σκέψης. Οι υποψήφιοι που θα αντιμετωπίσουν την

πηγή ως αντικείμενο ιστορικής διερεύνησης και όχι ως απλό κείμενο προς αναπαραγωγή θα μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της εξέτασης. Η

συστηματική εφαρμογή των αρχών της εξωκειμενικής, κειμενικής και διακειμενικής προσέγγισης αποτελεί την ασφαλέστερη οδό για την παραγωγή μιας τεκμηριωμένης και

υψηλού επιπέδου ιστορικής απάντησης.

(Η Πέννυ Γρίβα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, Professional IB Tutor και συγγραφέας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το πρόγραμμα IB. Εξειδικεύεται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο IB Greek A, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Λατινικά και στην Ιστορία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη συστηματική, ουσιαστική και υψηλού επιπέδου προετοιμασία των μαθητών.)