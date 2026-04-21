Πανελλήνιες 2026: Αυτοί είναι οι φετινοί συντελεστές ΕΒΕ – Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το πώς επηρεάζουν την εισαγωγή σε ΑΕΙ.

Οι μαθητές Γ Λυκείου κορυφώνουν την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες 2026 που αποτελούν το ορόσημο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την φοίτηση στο πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό για τα ΓΕΛ οι εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Ακολουθεί η εξεταστική διαδικασία στις αρχές Ιουνίου με βασικά μαθήματα προσανατολισμού όπως Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Ιστορία, Πληροφορική και Οικονομία, με την ολοκλήρωση να τοποθετείται στις 8 Ιουνίου .

Για τα ΕΠΑΛ αντίστοιχα, οι εξετάσεις ξεκινούν μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ ακολουθεί η εξέταση των Μαθηματικών (Άλγεβρα) στις αρχές Ιουνίου. Στη συνέχεια, από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, διεξάγονται τα μαθήματα ειδικότητας, τα οποία διαφοροποιούνται ανά τομέα σπουδών, όπως Πληροφορική, Υγεία, Οικονομία, Ηλεκτρολογία και Ναυτιλιακά.

Δείτε το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων εδώ

Κομβικός ο ρόλος της ΕΒΕ

Για ακόμη μια χρονιά η ΕΒΕ αποτελεί σημείο «κλειδί» για το ποιες σχολές είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες ανά υποψήφιο. Ομέσος όρος των τεσσάρων βασικών μαθημάτων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) και, κατά συνέπεια, για τη δυνατότητα εισαγωγής σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Ο υπολογισμός του μέσου όρου σημαίνει ότι κάθε βαθμός έχει σημαντική βαρύτητα, ενώ οι ακραίες επιδόσεις μπορούν να επηρεάσουν έντονα το τελικό αποτέλεσμα. Ένα χαμηλό σκορ σε ένα μάθημα μπορεί να μειώσει αισθητά τον συνολικό μέσο όρο, ενώ αντίθετα μια υψηλή επίδοση μπορεί να τον ενισχύσει σημαντικά. Για τον λόγο αυτό, η σωστή στρατηγική προετοιμασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Όπως έχει τονίσει επανειλημμένα στο Dnews ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης οι υποψήφιοι χρειάζεται να μελετούν όλα τα μαθήματα, αλλά να κατανέμουν τον χρόνο τους με βάση τις δυνατότητες βελτίωσης σε κάθε αντικείμενο. Σε αρκετές περιπτώσεις, είναι πιο αποτελεσματικό να εστιάσουν σε μαθήματα όπου μπορούν να κερδίσουν περισσότερες μονάδες με στοχευμένη προσπάθεια. Ειδικότερα τονίζει προς τους υποψηφίους « Διαβάζουμε, όλα τα μαθήματα και, ανάλογα με τους στόχους μας, ρίχνουμε το βάρος μας εκεί που πρέπει. Αν προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το όριο της ΕΒΕ διαβάζουμε τα μαθήματα που μπορεί να ανεβάσουν το μέσο όρο μας. Αν στοχεύουμε σε κάποια από τις περιζήτητες σχολές προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά στα μαθήματα που δεν είμαστε τόσο καλοί, ώστε να πάρουμε και από αυτά τα μαθήματα πολλά μόρια για να συγκεντρώσουμε τα περισσότερα δυνατά μόρια » Παράλληλα, δεν πρέπει να αγνοείται η διαφορετική βαρύτητα των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο και σχολή, καθώς αυτό επηρεάζει άμεσα τη συνολική μοριοδότηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) (πίνακες)

Για τις φετινές Πανελλήνιες έχουν ανακοινωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ 2026) τόσο των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων καθώς και οι Συντελεστές Ε.Β.Ε. για ειδικά μαθήματα, μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες

Αναλυτικά οι πίνακες με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ 2026) για τις Πανελλήνιες 2026

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και Πανελλήνιες 2026: Τι είναι και πώς υπολογίζεται για τις σχολές και τα ειδικά μαθήματα/ αγωνίσματα

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Σχολής (ΕΒΕ), είναι η ελάχιστη επίδοση, που πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι, για να μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή για την εισαγωγή τους στη σχολή. Κάθε σχολή θέτει Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής τη μέση επίδοση ( Μέσος Όρος Μ.Ο.) όλων των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα του τομέα ή της ειδικότητας που εξετάζονται οι μαθητές, επί ένα συντελεστή ο οποίος κυμαίνεται από το 0,8 έως το 1,2. Οι υποψήφιοι για να δουν αν πληρούν το κριτήριο της ΕΒΕ σχολής συγκρίνουν το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στην κλίμακα του 20, με την ΕΒΕ σχολής. Οι ΕΒΕ στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών

Ορισμένες σχολές λόγω του αντικειμένου τους, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή φυσικές ικανότητες, και γι’ αυτό οι υποψήφιοι εξετάζονται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα ή σε πρακτικές δοκιμασίες για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων ή των φυσικών ικανοτήτων Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, είναι η ελάχιστη επίδοση, που πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι, για να μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή για την εισαγωγή τους στη σχολή.

Κάθε σχολή θέτει Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών τη μέση επίδοση ( Μέσος Όρος Μ.Ο.ε) όλων των υποψηφίων που εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες, επί ένα συντελεστή ο οποίος κυμαίνεται από το 0,7 έως το 1,1 και καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση Φ.251/165669/Α5/2021 – ΦΕΚ 6068/Β/22-12-2021

Για τις στρατιωτικές, αστυνομικές και πυροσβεστικές σχολές, δεν ορίζεται Ελάχιστη Βάση πρακτικών δοκιμασιών και συντελεστής πρακτικών δοκιμασιών, οι υποψήφιοι για να συμμετέχουν στην επιλογή πρέπει να πληρούν τα σωματικά κριτήρια και να πετύχουν τις επιδόσεις των πρακτικών δοκιμασιών που κάθε σχολή με ειδική εγκύκλιο ορίζει κάθε χρόνο.

Οι υποψήφιοι για να δουν αν πληρούν το κριτήριο της ΕΒΕ σχολής συγκρίνουν το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στην κλίμακα του 20 με την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος της σχολής.

Για τον υπολογισμό των Μέσων Όρων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ΕΒΕ σχολής και της ΕΒΕ ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, πολλαπλασιαζόμενοι με τον αντίστοιχο συντελεστή, προκύπτουν διάφορες περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην Εγκύκλιο Φ.153/61366/A5/28-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (Μ.Ο.) ΤΩΝ Μ.Ο. ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

A. Πρόσβαση σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση όπου ΔΕΝ απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα.

· Σε σχολές, οι οποίες είναι προσβάσιμες από έναν (1) τομέα σπουδών, που περιλαμβάνει μία (1) Ειδικότητα, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον M.O. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα.

· Σε σχολές, οι οποίες είναι προσβάσιμες από έναν (1) τομέα σπουδών, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία ειδικότητες με κοινά ή διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας του τομέα σπουδών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις του συνόλου των υποψηφίων του τομέα, στον οποίο εντάσσεται η σχολή.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων μίας (1) Ειδικότητας, ήτοι της Ειδικότητας που παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο βαθμολογικής επίδοσης στα μαθήματα ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, αρχικά υπολογίζονται οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων, ανά Ειδικότητα, στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας και ακολούθως υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα μαθήματα αυτά.

Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε., αξιοποιούνται οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα εκείνης της Ειδικότητας, που παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

· Σε σχολές, οι οποίες είναι προσβάσιμες από περισσότερους από έναν (1) τομείς σπουδών, οι οποίοι περιλαμβάνουν έκαστος από μία (1) ειδικότητα η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των τομέων.

· Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από περισσότερους από έναν (1) τομείς σπουδών, οι οποίοι περιλαμβάνουν έκαστος περισσότερες από μία (1) ειδικότητες η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ., από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, των Τομέων σπουδών, στους οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές.

B. Πρόσβαση σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα.

1. Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή:

· Σε σχολές, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:

o έναν (1) Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ. και ένα (1) Επιστημονικό πεδίο (Ε.Π.) ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή η Ε.Β.Ε. των πρακτικών δοκιμασιών διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ και του Επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. στο οικείο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες.

o περισσότερους από έναν (1) Τομείς σπουδών ΕΠΑ.Λ. και Επιστημονικά πεδία ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή η Ε.Β.Ε. των πρακτικών δοκιμασιών διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων που μπορούν από τον τομέα σπουδών ή το επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση τον τομέα σπουδών, το επιστημονικό πεδίο ή την κατηγορία λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.), από το οποίο προέρχονται.

· Σε σχολές, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:

o έναν (1) Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ. και ένα (1) Επιστημονικό πεδίο ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ και του Επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. στα ειδικά μαθήματα επιλογής

o περισσότερους από έναν (1) Τομείς σπουδών ΕΠΑ.Λ. και Επιστημονικά πεδία ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής των υποψηφίων που μπορούν από τον Τομέα σπουδών ή το Επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα επιλογής, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση τον Τομέα σπουδών, το Επιστημονικό πεδίο ή την κατηγορία λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.), από το οποίο προέρχονται.

2. Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης):

· Σε σχολές, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:

o έναν (1) Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ., η Ε.Β.Ε. της σχολής, διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα σπουδών, καθώς και από το μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων στο/στα ειδικό/α μάθημα/τα ή στις πρακτικές δοκιμασίες.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογικής επίδοσης του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων του Τομέα ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο Τμήμα και εξετάστηκαν στο οικείο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες.

o περισσότερους από έναν (1) Τομείς σπουδών ΕΠΑ.Λ., η Ε.Β.Ε. της σχολής, διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες των Τομέων, στους οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των υποψηφίων ενός Τομέα, ήτοι του Τομέα, ο οποίος παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα [τα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας, τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας και τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες].

· Σε σχολές, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:

o έναν (1) Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ., η Ε.Β.Ε. της σχολής, διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα σπουδών, καθώς και στο ειδικό μάθημα επιλογής.

Ως προς το ειδικό μάθημα επιλογής για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής, των υποψηφίων του Τομέα, στον οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή.

o περισσότερους από έναν (1) Τομείς σπουδών ΕΠΑ.Λ., η Ε.Β.Ε. της σχολής διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και στο ειδικό μάθημα επιλογής των Τομέων, στους οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των υποψηφίων ενός Τομέα, ήτοι του Τομέα, ο οποίος παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα [τα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας, τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας και ένα ειδικό μάθημα επιλογής].