Η επιτυχία δεν θα κριθεί μόνο από τη γνώση της θεωρίας, αλλά κυρίως από τη λεπτομέρεια στη διατύπωση των απαντήσεων και τη σωστή διαχείριση της σκέψης σε σύνθετα ερωτήματα.

Τα φετινά θέματα της Χημείας στις Πανελλήνιες 2026 χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό απαιτήσεων, επιστημονική ακρίβεια και ομαλή αλλά σαφή κλιμάκωση της δυσκολίας τονίζει η Χημικός - Βιοχημικός BSc, MSc, MBA Κατερίνα Ηλιοπούλου (iliopouloukaterina.gr). Η επιτυχία και η προσέγγιση του άριστα δεν ήταν θέμα στείρας απομνημόνευσης τυποποιημένων μεθοδολογιών, αλλά απαιτούσαν βαθιά κατανόηση της θεωρίας, κριτική σκέψη και εξαιρετική διαχείριση χρόνου. Τα θέματα επέτρεπαν στους επαρκώς προετοιμασμένους μαθητές να εξασφαλίσουν έναν αξιοπρεπή βαθμό, ωστόσο τα επιμέρους υποερωτήματα των θεμάτων Γ και Δ λειτούργησαν ως ισχυρός «κόφτης» για τους άριστους, ξεχωρίζοντας με σαφήνεια τους μαθητές που είχαν εμβαθύνει στην ύλη.

Όπως τονίζει η κα Ηλιοπούλου το Θέμα Γ αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο της εξέτασης, καθώς οι απαιτήσεις του είναι υψηλές και η επίλυσή του προϋποθέτει ουσιαστική κατανόηση της ύλης, οργανωμένη σκέψη και ικανότητα σύνθεσης πληροφοριών. Δεν πρόκειται για ένα θέμα που αντιμετωπίζεται επιφανειακά, αλλά για ένα εξεταστικό πεδίο που διαχωρίζει τους πολύ καλά προετοιμασμένους από τους μέτριους υποψηφίους. Η γενική εικόνα δείχνει ότι, παρότι η εξέταση δεν περιείχε ακραίες εκπλήξεις ή ασάφειες, η επιτυχία δεν θα κριθεί μόνο από τη γνώση της θεωρίας, αλλά κυρίως από τη λεπτομέρεια στη διατύπωση των απαντήσεων και τη σωστή διαχείριση της σκέψης σε σύνθετα ερωτήματα.

ΘΕΜΑ Α: Προσοχή στις λεπτομέρειες των διατυπώσεων

Αν και το πρώτο θέμα δεν έκρυβε ακραίες «παγίδες» για τον μέσο μαθητή, απαιτούσε απόλυτη συγκέντρωση στις λεπτομέρειες των διατυπώσεων των προτάσεων Σωστού-Λάθους και των πολλαπλών επιλογών.

Σημείο Προβληματισμού (Α5): Το ερώτημα Α5 αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό σημείο προβληματισμού στο γραπτό, καθώς απαιτούσε συνδυαστική σκέψη και δεν βασιζόταν σε μια απλή αναπαραγωγή της θεωρίας του σχολικού βιβλίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΘΕΜΑ Β: Πολυθεματικό, χρονοβόρο και με έμφαση στην επιστημονική αιτιολόγηση

Το Θέμα Β ήταν ιδιαίτερα εκτενές και κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα της εξεταζόμενης ύλης, με τα ερωτήματα Β1 έως Β5 να αγγίζουν διαφορετικές θεματικές ενότητες.

Κυρίαρχο στοιχείο: Η ανάγκη για αναλυτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες αιτιολογήσεις.

Διαχείριση Χρόνου: Λόγω του πλήθους των επιμέρους ερωτημάτων και της απαίτησης για γραπτή αιτιολόγηση σε κάθε απάντηση, το θέμα αποδείχθηκε αρκετά χρονοβόρο, πιέζοντας τους μαθητές από νωρίς στη διαχείριση του χρόνου τους.

ΘΕΜΑ Γ: Το πιο απαιτητικό θέμα της εξέτασης

Αντίθετα με την παράδοση προηγούμενων ετών που ήθελε το Θέμα Δ να κρατά τα σκήπτρα της δυσκολίας, φέτος το Θέμα Γ αναδείχθηκε στο πιο απαιτητικό κομμάτι της εξέτασης. Το «Δέντρο» των Αντιδράσεων: Η οργανική σύνθεση παρουσίασε ένα εξαιρετικά δύσκολο «δέντρο» (χάρτη αντιδράσεων), το οποίο ήταν βασισμένο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξαιρέσεις της ύλης. Ένα λάθος στην αρχή του σκελετού μπορούσε να κοστίσει σε ολόκληρο το θέμα.

Υποερώτημα Γ2: Αποδείχθηκε εξαιρετικά χρονοβόρο, καθώς απαιτούσε λεπτομερή διερεύνηση (περιπτωσιολογία) για να καταλήξει ο μαθητής στον σωστό συντακτικό τύπο. Ήταν ένα καθαρά διακριτικό ερώτημα για πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

ΘΕΜΑ Δ: Έμφαση στην κατανόηση της εκφώνησης και την εμβάθυνση

Το Θέμα Δ απαιτούσε από τους υποψηφίους να επιδείξουν ψυχραιμία, νηφαλιότητα και να επενδύσουν χρόνο στην προσεκτική ανάγνωση και ανάλυση της εκφώνησης.

Στρατηγική: Οι λεπτομέρειες των δεδομένων ήταν εκείνες που καθοδηγούσαν τη στοιχειομετρία και την επίλυση των χημικών ισορροπιών.

Υποερώτημα Δ3: Η αιτιολόγηση που ζητήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο ήταν σχεδιασμένη αποκλειστικά για μαθητές που είχαν εμβαθύνει στην ουσία των φυσικοχημικών φαινομένων και δεν είχαν στηριχθεί σε τυφλή απομνημόνευση λυμένων ασκήσεων.

Μικρές παραλείψεις ή βιαστικές προσεγγίσεις ενδέχεται να κοστίσουν σημαντικά σε βαθμολογία, ειδικά στα πιο απαιτητικά σημεία του διαγωνίσματος. Συνολικά, πρόκειται για μια εξέταση που επιβραβεύει την ουσιαστική κατανόηση και τη μεθοδική προετοιμασία, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί ψυχραιμία και ακρίβεια μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.