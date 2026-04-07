Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι λεπτομέρειες της εξέτασης.

Στην τελική ευθεία για την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2026 βρίσκονται οι υποψήφιοι της Γ Λυκείου με το βλέμμα στραμμένο στην εξεταστική διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το διάβασμα της εξεταστέας ύλης. Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι για τις εξετάσεις και το διαδικαστικό κομμάτι διεξαγωγής τους τόσο για τα ΓΕΛ όσο και για τα ΕΠΑΛ.

Η εγκύκλιος για τα ΓΕΛ εδώ και για τα ΕΠΑΛ εδώ

Κορυφώνεται η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2026

Η επιτυχία στις εξετάσεις απαιτεί συνέπεια, στρατηγική και σωστή ψυχολογική διαχείριση. Η αποδοτική μελέτη δεν είναι τυχαία. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μοντέλα είναι η κάλυψη της ύλης και το εντατικό ασκησιολόγιο. Η διαδικασία αυτή βοηθά στη σταδιακή εμπέδωση και αποφυγή επαναλαμβανόμενων λαθών. Η εξοικείωση με τις συνθήκες εξετάσεων είναι απαραίτητη. Τα συχνά τεστ και οι προσομοιώσεις βοηθούν τον μαθητή να διαχειρίζεται τον χρόνο του και να μειώνει το άγχος την ημέρα των εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΑ οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας). Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής και στη Βιολογία για τις Σπουδές Υγείας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

Αντίστοιχα οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, μεταξύ των οποίων Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά στις 16 Ιουνίου. Επιπλέον, η προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ορίστηκε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.