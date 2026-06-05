Και γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία.

Oι Beatles μόλις απέκτησαν και επίσημα την δική τους Παγκόσμια Ημέρα, η οποία θα εορταστεί μέσα στον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Ημέρα Beatles θα εορταστεί στις 25 Ιουνίου, καθώς εκείνη την ημέρα του 1967 οι Τζον Λένον, Πολ Μακάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ μπήκαν στο Studio One των Abbey Road Studios του Λονδίνου και έκαναν την πρώτη διεθνή δορυφορική τηλεοπτική μετάδοση του τραγουδιού τους, «All You Need Is Love».

{https://youtu.be/4xFqUCQcjcM?si=f4ebVuhDNXWQnWJS}

Το εμβληματικό κομμάτι των Σκαθαριών μεταδόθηκε ζωντανά ως μέρος του Our World του BBC και έφτασε σε περίπου 400 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η ημερομηνία αυτή γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 2009 και ήταν μια ιδέα της Φέιθ Κοέν, φανατικής θαυμάστριας των Beatles. Γρήγορα έγινε ένας ανεπίσημος τρόπος για τους θαυμαστές να γιορτάζουν το συγκρότημα με διάφορες εκδηλώσεις που περιλάμβαναν συγκεντρώσεις θαυμαστών στο Λίβερπουλ, αφιερωματικές συναυλίες στο Τόκιο, εκθέσεις με θέμα τους Beatles στη Νέα Υόρκη, κ.ά.



Από το 2026, η ημέρα αυτή αναγνωρίζεται και επίσημα και ήδη ετοιμάζονται διαδικτυακές και live εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο για τις 25 Ιουνίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα events που θα γίνουν πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα, ενώ για την περίσταση, οι Beatles θα κυκλοφορήσουν μια επιχρωματισμένη έκδοση της εμφάνισης που πραγματοποίησαν το 1967 στο BBC.

Το βίντεο θα κυκλοφορήσει στο YouTube στις 25 Ιουνίου, και θα είναι η πρώτη φορά που η εμβληματική εκείνη performance θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά και δωρεάν για όλους, δίνοντας στους φαν των Beales σε όλο τον κόσμο την να ξαναζήσουν εκείνη τη στιγμή από το 1967 και να μοιραστούν τα σχόλιά τους στο live chat.

«Περισσότερο από ποτέ, το μήνυμα των Beatles, και του ‘All You Need Is Love’ μιλάει για κάτι ζωτικό για την κοινότητα, τη σύνδεση και τη δύναμη της συνένωσης των ανθρώπων», έγραψε. «Αυτό είναι που κάνει την Παγκόσμια Ημέρα των Beatles τόσο ξεχωριστή. Δεν ζητά τίποτα περισσότερο από το να σταματήσουν οι άνθρωποι, όπου κι αν βρίσκονται, να ακούσουν και να μοιραστούν λίγη χαρά», ανέφερε σε δήλωσή του ο Τομ Γκριν, επικεφαλής της Apple Corps, της εταιρείας που ίδρυσαν οι Beatles για να διαχειρίζονται τις καλλιτεχνικές και επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.