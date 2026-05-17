«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Ιντερφοβίας, θυμόμαστε κάτι αυτονόητο: κανείς δεν πρέπει να φοβάται να είναι ο εαυτός του» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
«Συνεχίζουμε να χτίζουμε μια Αθήνα ανοιχτή και ασφαλή» καταλήγει.
{https://www.instagram.com/reel/DYb1AHRlL76/}
Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:
«Μια Αθήνα χωρίς αποκλεισμούς.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Ιντερφοβίας, θυμόμαστε κάτι αυτονόητο: κανείς δεν πρέπει να φοβάται να είναι ο εαυτός του.
Ο Δήμος Αθηναίων φιλοξενεί την ανώνυμη και εμπιστευτική Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης «11528 – Δίπλα Σου» που προσφέρει ενδυνάμωση και ένα ασφαλές σημείο αναφοράς για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, τις οικογένειές τους αλλά και εκπαιδευτικούς.
Συνεχίζουμε να χτίζουμε μια Αθήνα ανοιχτή και ασφαλή»