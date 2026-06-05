O κίνδυνος καθυστέρησης στην έναρξη των Πανελληνίων 2026 σήμανε συναγερμό μεταξύ άλλων και στο Λιμενικό.

Μια απρόσμενη τεχνική δυσκολία λίγο πριν από την έναρξη της σημερινής εξεταστικής διαδικασίας για τις Πανελλήνιες 2026 προκάλεσε στιγμές αγωνίας στην Αλόννησο κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 6:30 το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία παραλαβής των θεμάτων από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης στο Εξεταστικό Κέντρο της Αλοννήσου. Το περιστατικό σήμανε άμεσο συναγερμό, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος καθυστέρησης στην έναρξη των εξετάσεων διαβάζουμε στο Magnesianews.gr.

Για τον λόγο αυτό ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου, η οποία τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα ώστε, εφόσον απαιτούνταν, να συνδράμει στη θαλάσσια μεταφορά των θεμάτων από τη Σκόπελο προς την Αλόννησο μέσω μέλους της Λυκειακής Επιτροπής.

Τελικά, χάρη στην άμεση παρέμβαση και τη συνδρομή της ΕΕΔΔΕ Μαγνησίας, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε εγκαίρως και η λήψη των θεμάτων πραγματοποιήθηκε κανονικά, χωρίς να επηρεαστεί η έναρξη των εξετάσεων. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση του Λιμενικού Σώματος, επισημαίνοντας ότι η ετοιμότητα των αρχών συνέβαλε καθοριστικά στην εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των Πανελληνίων. Συνολικά, στα 24 εξεταστικά κέντρα της Μαγνησίας εξετάστηκαν 1.338 υποψήφιοι από τους 1.440 που ήταν εγγεγραμμένοι, με το ποσοστό συμμετοχής να αγγίζει το 92,9%. Παρά το απρόοπτο στην Αλόννησο, η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό για όλες τις ημέρες διεξαγωγής των Πανελληνίων 2026 ΓΕΛ, η μεταφορά των θεμάτων από το ΓΕΛ Ν. Αγχιάλου στο ΕΚ 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο με ΛΤ Νέας Αγχιάλου (Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας) πραγματοποιείται με τη συνδρομή περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας. «Τέτοιες ενέργειες αναδεικνύουν το έμπρακτο ενδιαφέρον και την ετοιμότητα των Αστυνομικών και Λιμενικών αρχών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και των μαθητών μας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.