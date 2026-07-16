Αναλυτικά η διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Γ’ τάξης ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ που εξετάζονται πανελλαδικά για το 2026-27.

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 δόθηκε στη δημοσιότητα η διδακτέα και εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), καθώς και των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑΛ.) για τις Πανελλήνιες 2027.

Τη σχετική απόφαση, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ6/91809/Δ4, υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ενώ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 4328/14-7-2026).

Δείτε αναλυτικά την εξεταστέα ύλη για τα ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες 2027