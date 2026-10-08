Τι θα ισχύσει από τις Πανελλήνιες 2027 και εφεξής για την εξέταση του ρεπερτορίου του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το επικαιροποιημένο ρεπορτόριο του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» για τις Πανελλήνιες 2027 και εφεξής. Σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που περιγράφεται στην αριθμ. Φ.253/66947/A5/14-06-2023 (ΦΕΚ 3927 Β’) Υπουργική Απόφαση για την εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα των Α.Ε.Ι., ένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται πανελλαδικώς οι υποψήφιοι είναι το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», όπου αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη).

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση συγκεκριμένων έργων από τρία (3) καθορισμένα είδη μουσικής: α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζαζ και Δημοφιλής μουσική, γ) Λαϊκή - Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική. Οι υποψήφιοι/ες θα επιλέξουν, από το είδος μουσικής που επιθυμούν, το μουσικό όργανο στο οποίο θα εξεταστούν (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη). Για κάθε μουσικό όργανο/φωνή του κάθε είδους μουσικής προβλέπεται συγκεκριμένο ρεπερτόριο έργων, το οποίο είναι χωρισμένο σε τρεις (3) ομάδες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά υφολογικά/ιστορικά χαρακτηριστικά του ρεπερτορίου του κάθε οργάνου/φωνής. Από το ρεπερτόριο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μουσικό όργανο/φωνή, οι υποψήφιοι/ες θα επιλέξουν ένα έργο από κάθε μία από τις τρεις ομάδες έργων του εν λόγω ρεπερτορίου και θα προετοιμάσουν την ερμηνεία τους για τρία (3) έργα συνολικά.

Δείτε το επικαιροποιημένο ρεπερτόριο έργων για τις Πανελλήνιες 2027 εδώ