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ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ «ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ»
Σταυρός του Νότου τις Παρασκευές 6,13,20/11
Με την Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε αθάνατα λαϊκά
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/tin-paraskeui-to-brady/
ΓΚΛΟΡΙΑ
Θέατρο Χορν από 2/11/2026
Από τον Οκτώβριο η πανέξυπνη σάτιρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Branden Jacobs-Jenkins παρουσιάζεται στο θέατρο Χορν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/gloria/
«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ»
Θέατρο Βέμπο από 7/11/2026
Ο Ντ’ Αρτανιάν και οι τρεις αχώριστοι σωματοφύλακες, Άθως, Πόρθος, Άραμις, σας προσκαλούν στην παρέα τους, για δυνατές συγκινήσεις.
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/children/offer/oi-treis-somatofylakes/
ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΔΥΝΑΤΑ
Από 1/11 στο θέατρο Μικρό Παλλάς
Σκέφτονται δυνατά ο Θοδωρής Αθερίδης, η Εβελίνα Παπούλια, ο Τόνυ Δημητρίου και η Θάλεια Παπακώστα σ ένα σπίτι σαν όλα τα σπίτια, σαν όλους τους ανθρώπους, σαν όλες τις σχέσεις.
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/skeftomai-dynata-1/
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΦΡΕΝ Οδυσσέας Ιωάννου
Christmas Theater 23/11
Μίλτος Πασχαλίδης, Νατλασσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα
Γιάννης Διονυσίου, Δημήτρης Μπακούλης
Μαριανα Κατσιμίχα
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/ta-megala-refren-odysseas-ioannou/
ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ 2Η ΣΕΖΟΝ 2026-27
Βασιλικό Θέατρο από 1/11
«Ο Βυσσινόκηπος», ένα από τα πιο κλασικά και βαθιά ανθρώπινα έργα του Αντόν Τσέχωφ, επανέρχεται στο Βασιλικό Θέατρο, σε μετάφραση Δαυίδ Μαλτέζε και σε σκηνοθεσία & δραματουργική επεξεργασία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου.
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/byssinokipos-2i-sezon-2026-27/
Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public