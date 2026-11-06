Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα.

Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ «ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ»

Σταυρός του Νότου τις Παρασκευές 6,13,20/11

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με την Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε αθάνατα λαϊκά

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/tin-paraskeui-to-brady/







ΓΚΛΟΡΙΑ

Θέατρο Χορν από 2/11/2026

Από τον Οκτώβριο η πανέξυπνη σάτιρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Branden Jacobs-Jenkins παρουσιάζεται στο θέατρο Χορν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/gloria/







«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ»

Θέατρο Βέμπο από 7/11/2026



Ο Ντ’ Αρτανιάν και οι τρεις αχώριστοι σωματοφύλακες, Άθως, Πόρθος, Άραμις, σας προσκαλούν στην παρέα τους, για δυνατές συγκινήσεις.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/children/offer/oi-treis-somatofylakes/







ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΔΥΝΑΤΑ

Από 1/11 στο θέατρο Μικρό Παλλάς

Σκέφτονται δυνατά ο Θοδωρής Αθερίδης, η Εβελίνα Παπούλια, ο Τόνυ Δημητρίου και η Θάλεια Παπακώστα σ ένα σπίτι σαν όλα τα σπίτια, σαν όλους τους ανθρώπους, σαν όλες τις σχέσεις.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/skeftomai-dynata-1/

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΦΡΕΝ Οδυσσέας Ιωάννου

Christmas Theater 23/11

Μίλτος Πασχαλίδης, Νατλασσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα

Γιάννης Διονυσίου, Δημήτρης Μπακούλης

Μαριανα Κατσιμίχα

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/ta-megala-refren-odysseas-ioannou/







ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ 2Η ΣΕΖΟΝ 2026-27

Βασιλικό Θέατρο από 1/11

«Ο Βυσσινόκηπος», ένα από τα πιο κλασικά και βαθιά ανθρώπινα έργα του Αντόν Τσέχωφ, επανέρχεται στο Βασιλικό Θέατρο, σε μετάφραση Δαυίδ Μαλτέζε και σε σκηνοθεσία & δραματουργική επεξεργασία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/byssinokipos-2i-sezon-2026-27/

Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public