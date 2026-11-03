Στην ανάπτυξη ενός νέου δικτύου σημείων εξυπηρέτησης για υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προχωρούν τα Public και η Enerwave, εγκαινιάζοντας στρατηγική συνεργασία που συνδέει το λιανεμπόριο τεχνολογίας με την αγορά ενέργειας. Η συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία ειδικών χώρων Enerwave Shop in Shop μέσα σε καταστήματα Public και Public + home, με αφετηρία τέσσερα σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στόχο την περαιτέρω επέκταση του δικτύου έως το τέλος του 2027.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική των Public για τη διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν στα νοικοκυριά, προσθέτοντας πλέον και ενεργειακές λύσεις στις επιλογές των καταναλωτών. Παράλληλα, η Enerwave αποκτά ένα νέο κανάλι φυσικής παρουσίας, αξιοποιώντας την επισκεψιμότητα και το εκτεταμένο δίκτυο της αλυσίδας λιανικής. Μέσω του νέου μοντέλου, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνδυάζουν τις αγορές τεχνολογικών και οικιακών προϊόντων με την ενημέρωση και εξυπηρέτησή τους για θέματα ενέργειας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε ξεχωριστό κατάστημα παρόχου.

Τα πρώτα τέσσερα Enerwave Shop in Shop λειτουργούν στο Public + home της Συγγρού, στο Public Cosmos Mall στη Θεσσαλονίκη, στο Public The Mall Athens και στο Public + home στα Πατήσια. Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για διαθέσιμα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, να υποβάλλουν αιτήσεις νέας σύνδεσης, να προχωρούν σε αλλαγή παρόχου ή τιμολογίου και να εξυπηρετούνται για ζητήματα λογαριασμών και πληρωμών. Τα σημεία ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας των αντίστοιχων καταστημάτων Public, ενώ η ανάπτυξη του δικτύου θα συνεχιστεί σταδιακά μέσα στο 2027.

Κίνητρα στους καταναλωτές

Η συνεργασία συνοδεύεται και από εμπορικά κίνητρα για τους καταναλωτές που επιλέγουν προγράμματα της Enerwave μέσω των καταστημάτων Public. Συγκεκριμένα, προβλέπεται δωροεπιταγή Public αξίας 80 ευρώ για κάθε νέα σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ για συνδυαστική σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου η αξία της δωροεπιταγής αυξάνεται στα 120 ευρώ. Οι δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές αξίας τουλάχιστον 149 ευρώ και παραδίδονται από την Enerwave κατά την υποβολή της αίτησης, προσφέροντας άμεσο όφελος στους πελάτες που συμμετέχουν στην ενέργεια.

Ο Chief Commercial Officer των Public, Δημήτρης Δεστές, υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών για το σύγχρονο σπίτι. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι καταναλωτές να μπορούν να καλύπτουν περισσότερες ανάγκες σε έναν προορισμό, από την αγορά ηλεκτρικών συσκευών μέχρι την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους. Από την πλευρά του, ο εμπορικός διευθυντής της Enerwave, Γιώργος Τζανετάκος, επισήμανε ότι η συνεργασία φέρνει τις ενεργειακές υπηρεσίες πιο κοντά στην καθημερινότητα των καταναλωτών, προσφέροντας εξειδικευμένη συμβουλευτική και άμεση εξυπηρέτηση μέσα σε καταστήματα που ήδη επισκέπτονται.