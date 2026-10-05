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Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

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McNEAL

Νέος Ακάδημος από 7/10/2026

Η τελευταία ανθρώπινη ιστορία .Στο ρόλο του Jacob McNeal ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/mcneal/

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ - Συναυλία αφιέρωμα

PAOK Sports Arena 26/10/2026

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στο PAOK Sports Arena, τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/dimitris-mitropanos/

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ της Κάρμεν Ρουγγέρη

Christmas Theater από 24/10/2026



Μια φαντασμαγορική παραγωγή με τη ζωή του Μέγα Αλέξανδρου θα έχουν την ευκαιρία, μικροί και μεγάλοι, να χαρούν στο Christmas Theater από τον Οκτώβριο 2026.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/children/megas-aleksandros-tis-karmen-rouggeri/

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του Σταμάτη Κραουνάκη

Ελληνικός Κόσμος – ΘΕΑΤΡΟΝ 10-11/10/2026

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει θριαμβευτικά μόνο για 2 παραστάσεις!

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/lysistrati-tou-stamati-kraounaki/

Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ

Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη Από 30/10/2026

Το κύκνειο άσμα του Άντον Τσέχωφ και ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας ανεβαίνει τον ερχόμενο χειμώνα στο θέατρο ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, από τις 30 Οκτωβρίου.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/o-byssinokipos-1/

ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ

Embassy Theater Από 8/10/2026

Μία κωμωδία που ανεβάζει τη θερμοκρασία στον παγωμένο ωκεανό. Με κλέφτες και απατεώνες και ένα νεόνυμφο ζευγάρι που κάνει όνειρα και σχέδια σαν να μην υπάρχει αύριο. Υπάρχει άραγε όταν ταξιδεύεις μέσα σε αυτό το πλοίο που λέγεται Τιτανικός;

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/to-pagobouno/







Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public.