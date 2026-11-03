Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους αρνήθηκε τον Ιανουάριο να εγκαταστήσει τα δορυφορικά συστήματα διαδικτύου Starlink του Έλον Μασκ στα αεροσκάφη της, μετά από περισσότερο από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Έλον Μασκ, μετά από μια μακρά δημόσια αντιπαράθεση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους αρνήθηκε να εγκαταστήσει τα δορυφορικά συστήματα ίντερνετ Starlink του Μασκ στα αεροσκάφη της, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από ένα χρόνο. Η Ryanair υποστήριξε ότι ο εξοπλισμός αεροσκαφών χαμηλού κόστους με το Starlink δεν θα ήταν κερδοφόρος για την εταιρεία.

Ο Μασκ αμφισβήτησε αυτόν τον ισχυρισμό και δήλωσε ότι η Ryanair ήταν «παραπληροφορημένη» σχετικά με την κερδοφορία της εγκατάστασης του Starlink στα αεροπλάνα της. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο Ο'Λίρι αποκάλεσε τον Μασκ «ηλίθιο» στις 15 Ιανουαρίου, προκαλώντας την αντίδραση του ιδρυτή της SpaceX, ο οποίος την επομένη τον χαρακτήρισε «παντελώς ηλίθιο» και ζήτησε την απόλυσή του.

Ο Ο'Λίρι ανέφερε σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι δεν έχει καμία επιθυμία να τα βρει με τον Μασκ. «Δεν έχω καμία πρόθεση να συμφιλιωθώ μαζί του. Εκείνος πιστεύει ότι είμαι ηλίθιος, κι εγώ ξέρω ότι είναι ηλίθιος», δήλωσε ο Ιρλανδός διευθύνων σύμβουλος στο Bloomberg.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία προχωρώντας νωρίτερα φέτος σε μια προσφορά εισιτηρίων με τίτλο «Big Idiot Seat Sale» (Προσφορά Θέσεων για Μεγάλους Ηλίθιους), διαθέτοντας 100.000 εισιτήρια από 16,99 λίρες για απλή μετάβαση, σε μια προσπάθεια να χλευάσει τον Μασκ.

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«Μας προσέφερε δωρεάν δημοσιότητα αξίας περίπου 30-40 εκατομμυρίων δολαρίων και οι κρατήσεις μας αυξήθηκαν για δύο με τρεις εβδομάδες», δήλωσε ο Ο'Λίρι στο Bloomberg. «Αν μπορούμε να τον εκνευρίσουμε ξανά, ακόμα καλύτερα», αστειεύτηκε.