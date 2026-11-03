Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα ευρήματα δεν περιορίζονται σε πέτρινα εργαλεία, αλλά περιλαμβάνουν και ευαίσθητα οργανικά υλικά.

Μια σπάνια ματιά στις κυνηγετικές τεχνικές και την τεχνολογία των πρώτων κατοίκων της Βόρειας Αμερικής προσφέρει μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στο δυτικό Τέξας.

Σε ένα βραχώδες καταφύγιο στην περιοχή Σαν Εστεμπάν, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως έναν εντυπωσιακά διατηρημένο εξοπλισμό κυνηγιού ηλικίας περίπου 6.500 ετών, που περιλαμβάνει ξύλινα όπλα ρίψης, βελάκια με πέτρινες αιχμές και τμήμα ενός ειδικού εργαλείου εκτόξευσης.

Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα ευρήματα δεν περιορίζονται σε πέτρινα εργαλεία, αλλά περιλαμβάνουν και ευαίσθητα οργανικά υλικά, όπως ξύλο και δέρμα, τα οποία σπάνια διατηρούνται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι ανασκαφές στην περιοχή πραγματοποιούνται από το 2019 και έχουν αποκαλύψει ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας που εκτείνονται έως και την 11η χιλιετία π.Χ. Ωστόσο, ο κυνηγετικός εξοπλισμός που χρονολογείται περίπου στο 4.500 π.Χ. προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι προϊστορικές κοινότητες κατασκεύαζαν, συναρμολογούσαν και χρησιμοποιούσαν τα όπλα τους.

Πώς λειτουργούσε το προϊστορικό σύστημα κυνηγιού

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα βρίσκονται εξαρτήματα ενός σύνθετου συστήματος εκτόξευσης βλημάτων. Οι αρχαίοι τεχνίτες τοποθετούσαν διαμορφωμένες πέτρινες αιχμές σε ξύλινα στελέχη, τις οποίες στερέωναν με περιτυλίγματα από δέρμα.

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Τα συγκεκριμένα εξαρτήματα συνδέονταν με μακρύτερα στελέχη βελών, τα οποία εκτοξεύονταν με τη βοήθεια ενός atlatl. Πρόκειται για ένα ειδικό εργαλείο που λειτουργεί ως προέκταση του χεριού και αξιοποιεί τη δύναμη της μόχλευσης, αυξάνοντας την ταχύτητα, την εμβέλεια και τη δύναμη πρόσκρουσης του βλήματος.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης ένα θραύσμα από το συγκεκριμένο εργαλείο κοντά στα βέλη. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά στοιχεία ώστε να θεωρηθεί πως όλα τα αντικείμενα αποτελούσαν ένα ενιαίο κυνηγετικό σύνολο.

Δεν αποκλείεται, δηλαδή, να ανήκαν σε διαφορετικούς κυνηγούς ή να εγκαταλείφθηκαν στο καταφύγιο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Τα ξύλινα μπαστούνια που χρησιμοποιούνταν για το κυνήγι

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η ανακάλυψη μεγαλύτερων, ελαφρώς καμπυλωτών ξύλινων εργαλείων, τα οποία θυμίζουν μπούμερανγκ.

Σε αντίθεση, όμως, με τα γνωστά μπούμερανγκ που επιστρέφουν στον χρήστη μετά τη ρίψη, τα συγκεκριμένα όπλα ακολουθούσαν ευθεία τροχιά και δεν επέστρεφαν. Οι κυνηγοί πιθανότατα τα χρησιμοποιούσαν για να ακινητοποιούν ή να σκοτώνουν μικρά ζώα, ιδιαίτερα σε περιοχές με πυκνή βλάστηση.

Παρόμοια εργαλεία έχουν εντοπιστεί σε αρχαιολογικές τοποθεσίες σε διάφορα σημεία του κόσμου. Ορισμένα ευρωπαϊκά ευρήματα, μάλιστα, χρονολογούνται πριν από περίπου 30.000 χρόνια.

Αεροδυναμικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα συγκεκριμένα ξύλινα όπλα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική ακρίβεια και δύναμη κατά τη ρίψη, αποτελώντας ένα αποτελεσματικό μέσο κυνηγιού μικρών θηραμάτων.

Το ενδεχόμενο χρήσης φυτικών δηλητηρίων

Ένα ακόμη ενδιαφέρον ερευνητικό ερώτημα αφορά το ενδεχόμενο οι προϊστορικοί κυνηγοί να χρησιμοποιούσαν φυτικές τοξίνες στα όπλα τους.

Ερευνητές του Κέντρου Μελετών Big Bend έχουν διατυπώσει την υπόθεση ότι οι κυνηγοί ενδέχεται να εφάρμοζαν φυτικά δηλητήρια στις πέτρινες αιχμές ή να αξιοποιούσαν ειδικά επεξεργασμένα ξύλινα στελέχη για τη μεταφορά τοξικών ουσιών στο σώμα των ζώων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεωρία δεν έχει επιβεβαιωθεί. Μέχρι στιγμής, οι χημικές αναλύσεις δεν έχουν εντοπίσει φυτικά κατάλοιπα ή τοξίνες στα ξύλινα και πέτρινα αντικείμενα.

Επομένως, η πιθανότητα χρήσης δηλητηρίου παραμένει ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται από τους επιστήμονες και όχι ένα αποδεδειγμένο στοιχείο για τις κυνηγετικές πρακτικές της εποχής.

Τα μυστικά που εξακολουθεί να κρύβει το Σαν Εστεμπάν

Τα ευρήματα στο Σαν Εστεμπάν αποκαλύπτουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής Μπιγκ Μπεντ διέθεταν μια ποικιλία κυνηγετικών εργαλείων, προσαρμοσμένων σε διαφορετικές συνθήκες και είδη θηραμάτων.

Παρά τη σημασία της ανακάλυψης, αρκετά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Τα αντικείμενα δεν μπορούν από μόνα τους να αποκαλύψουν τη γλώσσα, την κοινωνική οργάνωση ή τα συγκεκριμένα ζώα που κυνηγούσαν οι άνθρωποι που τα κατασκεύασαν και τα χρησιμοποίησαν.

Οι συνεχιζόμενες ανασκαφές, η ακριβέστερη χρονολόγηση με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα και οι αναλύσεις των υπολειμμάτων αναμένεται να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: futura-sciences