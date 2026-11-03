Στο στούντιο, πολιτικοί και κορυφαίοι αναλυτές.

Με το βλέμμα στραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές που θα κρίνουν τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά, λεπτό προς λεπτό, όλες τις εξελίξεις μέσα από την εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, απόψε στις 24:00.

Η αμφίρροπη μάχη που θα καθορίσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στο Κογκρέσο. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έρχονται αντιμέτωποι σε μια αναμέτρηση μέχρι την τελευταία ψήφο. Ποιος θα ελέγχει τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων;

Με απευθείας συνδέσεις, η Σία Κοσιώνη από την Ουάσιγκτον, η Μαρία Σαράφογλου και ο Θανάσης Τσίτσας από τα στρατηγεία Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών θα μεταφέρουν την εικόνα, το κλίμα και τις σημαντικότερες στιγμές της εκλογικής βραδιάς.

Στο στούντιο, πολιτικοί και κορυφαίοι αναλυτές θα σχολιάσουν την επόμενη μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και πώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει την παγκόσμια πολιτική σκηνή.

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