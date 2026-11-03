«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για ακόμη μία φορά, είναι θεατής της ενεργειακής αισχροκέρδειας», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

«Στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι η χονδρική τιμή του ρεύματος θα μειωθεί κατά 30% έως το 2029 και έθεσε ως στόχο τη σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής την περίοδο 2027–2029. Δεν πέρασαν ούτε δύο μήνες από εκείνη την υπόσχεση και περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», βρίσκονται αντιμέτωπα με μεσοσταθμικές αυξήσεις άνω του 30%, οι οποίες σε ορισμένους παρόχους φτάνουν το 76%», αναφέρει σε ανακοίνωσή του η Νέα Αριστερά και σημειώνει: «Για άλλη μια φορά, οι υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύονται φρούδες».

«Ακόμα και το σταθερό πρόγραμμα που ο πρωθυπουργός διαφήμιζε στη ΔΕΘ στα 11,5 λεπτά προσφέρεται πλέον σε νέες συμβάσεις στα 13 λεπτά, με το πάγιο αυξημένο από 3,50 σε 5 ευρώ.

Και ποια είναι η ρητορική της κυβέρνησης; Να ξαναχαθούν οι πολίτες στον λαβύρινθο των χρωματιστών τιμολογίων, γιατί, ως συνήθως, αν πληρώνεις ακριβά, φταις εσύ που διάλεξες λάθος χρώμα! Τα χρωματιστά τιμολόγια, όμως, μπερδεύουν και εγκλωβίζουν τους πολίτες, ενώ δεν νοείται η αναζήτηση του λιγότερο ακριβού τιμολογίου να αποτελεί ατομική ευθύνη», συνεχίζει η Πατησίων και προσθέτει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για ακόμη μία φορά, είναι θεατής της ενεργειακής αισχροκέρδειας. Αρνείται να επιβάλει πλαφόν, αφήνει αφορολόγητα τα υπερκέρδη και προστατεύει μια ολιγοπωλιακή αγορά που μεταφέρει κάθε αύξηση στα νοικοκυριά, χωρίς να μεταφέρει σε αυτά τις μειώσεις της χονδρικής.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί άμεσα: