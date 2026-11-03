«Τα ίδια και χειρότερα παιχνίδια με τους θεσμούς, ίδιες επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, ίδια εμμονή στα υπερπλεονάσματα των έμμεσων φόρων», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

«Θα αναμέναμε ο Πρωθυπουργός να έχει το πολιτικό σθένος να ανακοινώσει στη ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι θα αποδεχτεί την πρόκληση που του απηύθυνε δημόσια ο Νίκος Ανδρουλάκης να εμφανιστεί αύριο στην Ολομέλεια και να δώσει απαντήσεις για τα «δωράκια» της κυβέρνησης του στα funds. Σιγή ασυρμάτου. Θα δραπετεύσει για άλλη μια φορά από τη λογοδοσία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚμε αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Alpha Radio 98,9 και την πρόσκληση του προέδρου του κόμματος να έρθει να απαντήσει στη Βουλή για την απόσυρση του άρθρου 23.

«Αντ’ αυτού, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε ξανά να αναμετρηθεί με τη διακυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου για να κάνει τη βολική σύγκριση «Μητσοτάκης ή χάος». Όσο, δε, για το ποιος μοιάζει με τον Α. Τσίπρα, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του. Σύντομα θα καταλάβει πως τον ξεπέρασε. Τα ίδια και χειρότερα παιχνίδια με τους θεσμούς, ίδιες επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, ίδια εμμονή στα υπερπλεονάσματα των έμμεσων φόρων, ακόμα πιο σκληρή πολιτική ομηρίας των δανειοληπτών.

Σήμερα, τέλος, ήταν σαν να ακούγαμε από τη φωνή του Κυριάκου Μητσοτάκη τα λόγια του Άδωνι Γεωργιάδη: «Ο κ. Ανδρουλάκης ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι των μεγάλων πλατφορμών», είπε ο κ. Μητσοτάκης», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Είναι έως και κωμικό να το ακούμε αυτό από το στόμα του Πρωθυπουργού που αποδείχθηκε τροχονόμος των συμφερόντων, των ολιγοπωλίων και των funds.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία προτείνοντας απαγόρευση πρόσβασης ως την ηλικία των 13 ετών και περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση των ανηλίκων από 13 έως 14 ετών, ώστε οι μεγαλύτεροι έφηβοι να ενταχθούν με ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον, θέση που βασίζεται στην άποψη της διεθνούς και ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, την αναλογικότητα και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό».