Κερασάκι στην τούρτα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος!

Στην εκλογική περιφέρεια όπου ήδη εκλέγεται ο Παύλος Χρηστίδης, θα δώσουν τη μάχη του σταυρού η Άννα Διαμαντοπούλου, η Τόνια Αντωνίου και ο Χρήστος Κακλαμάνης, ενώ οι συζητήσεις για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου συνεχίζονται.

Το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Ιουνίου 2023 είχε συγκεντρώσει 7,91% στο νότιο τομέα Β Αθήνας και είχε εκλέξει έναν βουλευτή. Για να διεκδικήσει δεύτερη έδρα θα χρειαστεί σημαντική ενίσχυση, με την τελική κατανομή να εξαρτάται και από την πανελλαδική εκλογική εικόνα. Δεδομένη, άλλωστε, είναι η πίεση που θα ασκήσει η ΕΛΑΣ με τον Διονύση Τεμπονέρα σίγουρο υποψήφιο εκεί.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε να βάλει το κερασάκι στην τούρτα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος! Ο γνωστός παρουσιαστής εξέφρασε δημόσια το ενδιαφέρον του να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στον Νότιο Τομέα (μιλώντας στον Γ. Λιάγκα), με τον Παύλο Χρηστίδη να του απευθύνει δημόσια πρόσκληση για συνάντηση στη Χαριλάου Τρικούπη.

Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι συνυποψήφιοι του Χρηστίδη διασκέδασαν με την πρωτοβουλία του να δείξει... φιλόξενη διάθεση. Στην Χαριλάου Τρικούπη το ξέρουν ήδη...

Α.