Τα ιστορικά στοιχεία από το 1946 δείχνουν ότι οι αμερικανικές μετοχές συνήθως απορροφούν τις αναταράξεις που προκαλούν οι ενδιάμεσες εκλογές.

Η ιστορία δείχνει ότι η Wall Street τείνει να ξεπερνά την πολιτική αβεβαιότητα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με τον S&P 500 να καταγράφει κατά μέσο όρο ανοδική πορεία τους επόμενους μήνες. Με τους Δημοκρατικούς να εμφανίζονται ως φαβορί για την κατάκτηση τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια πλήρης πολιτική επικράτησή τους στις αγορές, στα ομόλογα και στο δολάριο.

Τα ιστορικά στοιχεία από το 1946 δείχνουν ότι οι αμερικανικές μετοχές συνήθως απορροφούν τις αναταράξεις που προκαλούν οι ενδιάμεσες εκλογές. Η μέση πορεία του S&P 500 εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης πριν από την κάλπη και σταδιακή άνοδο κατά τις επόμενες 90 συνεδριάσεις, ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Η ιστορική αυτή συμπεριφορά υποδηλώνει ότι οι επενδυτές τείνουν να αποτιμούν περισσότερο την άρση της πολιτικής αβεβαιότητας και τις προοπτικές της οικονομίας παρά το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το κρίσιμο ζήτημα για τους επενδυτές θα είναι κατά πόσο η νέα πολιτική ισορροπία θα οδηγήσει σε παρατεταμένη δημοσιονομική αβεβαιότητα ή θα επιτρέψει στις αγορές να επικεντρωθούν εκ νέου στα εταιρικά κέρδη, στην οικονομική ανάπτυξη και στις τεχνολογικές επενδύσεις.

Με την παραδοχή ότι οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου, οι ΗΠΑ εισέρχονται σε μια περίοδο διαιρεμένης διακυβέρνησης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παραμένει στον Λευκό Οίκο αλλά να χάνει τη στήριξη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

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Μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθεί νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα σε ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής, φορολογίας και κρατικών δαπανών.

Παράλληλα, θα ενίσχυε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης, δημιουργώντας ένα πιο σύνθετο περιβάλλον για τη λήψη αποφάσεων στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα εξακολουθούσε να διαθέτει σημαντικές εξουσίες στην εμπορική πολιτική, στους δασμούς, στις διεθνείς σχέσεις και σε ορισμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Ο μεγάλος κίνδυνος για τις αγορές το 2027

Το σημαντικότερο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Δημοκρατικών και Λευκού Οίκου αναμένεται να είναι η δημοσιονομική πολιτική και κυρίως οι διαπραγματεύσεις για το ανώτατο όριο του αμερικανικού χρέους το 2027.

Η πλήρης επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή περιορισμό σχεδιαζόμενων περικοπών κρατικών δαπανών, αλλά και σε παρατεταμένες πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Για τη Wall Street, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο κίνδυνο βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας, ιδιαίτερα στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Παράλληλα, η διατήρηση υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων θα μπορούσε να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων.

Παρά την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, οι προοπτικές των αμερικανικών μετοχών θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται κυρίως από την οικονομική ανάπτυξη, την εταιρική κερδοφορία, τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η συνέχιση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 1 τρισ. δολάρια το 2026, το 1,4 τρισ. δολάρια το 2027 και το 1,5 τρισ. δολάρια το 2028.

Ακόμη και με τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν πλήρως το Κογκρέσο, δεν αναμένεται ουσιαστική ανατροπή των σχεδίων ανάπτυξης νέων κέντρων δεδομένων, καθώς πολλές από τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο, οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον περισσότερο απαιτητικοί ως προς την απόδοση των τεράστιων κεφαλαίων που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι αγορές αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, με το βασικό σενάριο να προβλέπει σταδιακή αυστηροποίηση χωρίς σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρώς χαμηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε ορίζοντα 12 μηνών, παρά τις δημοσιονομικές ανησυχίες.