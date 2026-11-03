Η υπηρεσία αναφέρει ότι απατεώνες προωθούν και πωλούν το τελευταίο διάστημα τις λεγόμενες «Tribal Tax Credits» και «Native American Tax Credits». Η θέση της IRS είναι ξεκάθαρη: «Αυτές οι φορολογικές πιστώσεις είναι πλαστές και δεν υπάρχουν».

Η αμερικανική φορολογική υπηρεσία (IRS) προειδοποιεί ότι οι λεγόμενες «Φορολογικές Πιστώσεις Φυλών» (Tribal Tax Credits) και «Φορολογικές Πιστώσεις Ιθαγενών Αμερικανών» (Native American Tax Credits), που προωθούνται στο διαδίκτυο, είναι απάτη και δεν υφίστανται. Η προειδοποίηση εκδόθηκε στις 29 Οκτωβρίου, μέσω του IRS Tax Tip 2026-78, και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου, η οποία στόχευε τους ίδιους προωθητές. Όσοι αγοράσουν αυτές τις ανύπαρκτες φορολογικές πιστώσεις και τις δηλώσουν στη φορολογική τους δήλωση ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και τόκους.

Τι αναφέρει η IRS για τις φορολογικές πιστώσεις των φυλών

Στην ενημέρωση της 29ης Οκτωβρίου, η υπηρεσία αναφέρει ότι απατεώνες προωθούν και πωλούν το τελευταίο διάστημα τις λεγόμενες «Tribal Tax Credits» και «Native American Tax Credits». Η θέση της IRS είναι ξεκάθαρη: «Αυτές οι φορολογικές πιστώσεις είναι πλαστές και δεν υπάρχουν».

Το διαφημιστικό τέχνασμα βασίζεται στον ισχυρισμό ότι κάποιος μπορεί να αγοράσει μια τέτοια πίστωση, προκειμένου να μειώσει τη φορολογική του επιβάρυνση ή να εξασφαλίσει μεγάλη επιστροφή φόρου. Ωστόσο, η IRS ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει θεσπιστεί καμία τέτοια φορολογική πίστωση, ανεξάρτητα από το ποιος την πουλά ή από το πόσο επίσημα φαίνονται τα σχετικά έγγραφα.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Στόχος των απατεώνων μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε δει σχετική διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δεχθεί πρόταση από κάποιον προωθητή που υπόσχεται ότι μια συγκεκριμένη πίστωση μπορεί να «εξαλείψει» τη φορολογική του οφειλή.

Συχνότερα στο στόχαστρο βρίσκονται αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, καθώς οι φορολογικές τους δηλώσεις περιλαμβάνουν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης φορολογικών πιστώσεων.

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Όποιος έχει δεχθεί αντίστοιχη πρόταση ή έχει ήδη αγοράσει μία από αυτές τις πιστώσεις θα πρέπει να σταματήσει τη διαδικασία και να ελέγξει τα προειδοποιητικά σημάδια που επισημαίνει η IRS.

Η ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου, με αριθμό IR-2026-112, περιγράφει αναλυτικότερα τον τρόπο δράσης των απατεώνων. Οι επιτήδειοι προωθούν τις πιστώσεις με ονομασίες όπως «Tribal Tax Credits», «Native American Tax Credits» ή «Sovereign Tribal Tax Credits», υποστηρίζοντας συχνά ότι προέρχονται από φορείς που συνδέονται με κοινότητες ιθαγενών φυλών.

Για να προσδώσουν αξιοπιστία στην απάτη, επικαλούνται διάφορα έγγραφα και ρυθμίσεις που στην πραγματικότητα δεν θεμελιώνουν την ύπαρξη τέτοιων φορολογικών πιστώσεων.

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται σε υποτιθέμενες συμφωνίες με τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών ή με φυλετικές αρχές, σε κανόνες μεταβίβασης που αφορούν αποκλειστικά ορισμένες πιστώσεις για καθαρή ενέργεια, καθώς και στη φορολογική πίστωση New Markets Tax Credit, η οποία δεν σχετίζεται με την υπόθεση.

Επικαλούνται επίσης εκτελεστικά διατάγματα και διατάξεις του φορολογικού κώδικα που δεν προβλέπουν τη χορήγηση τέτοιας πίστωσης.

Τα προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι

Η IRS παραθέτει συγκεκριμένες ενδείξεις που μπορεί να αποκαλύψουν ένα τέτοιο παραπλανητικό σχέδιο. Ακόμη και μία από αυτές αρκεί για να προκαλέσει υποψίες.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί όταν:

Τους υπόσχονται μεγαλύτερη επιστροφή φόρου ή σημαντική φορολογική εξοικονόμηση.

Τους προτείνουν να αγοράσουν φορολογικές πιστώσεις σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία.

Τους λένε ότι οι πιστώσεις είναι περιορισμένες ή ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα.

Γίνεται επίκληση κυβερνητικών συμφωνιών που δεν είναι διαθέσιμες δημόσια.

Παρουσιάζονται νομικές γνωμοδοτήσεις που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από τον δικηγόρο ή το δικηγορικό γραφείο που αναφέρεται.

Τους ζητείται να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) προτού λάβουν βασικές πληροφορίες.

Εντοπίζουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούν τις συγκεκριμένες πλαστές πιστώσεις.

Η IRS διευκρινίζει επίσης ότι το γεγονός πως μια φορολογική δήλωση έγινε δεκτή από το σύστημα δεν σημαίνει ότι έχει εγκριθεί και η φορολογική πίστωση που περιλαμβάνει.

Οι απατεώνες συχνά υποστηρίζουν ότι, αφού η υπηρεσία επεξεργάστηκε τη δήλωση, η πίστωση πρέπει να είναι νόμιμη. Ωστόσο, ακόμη και αν έχει καταβληθεί επιστροφή φόρου, η δήλωση εξακολουθεί να περιλαμβάνει ψευδή απαίτηση, εφόσον βασίζεται σε ανύπαρκτη πίστωση.

Ποιες είναι οι συνέπειες για όσους δηλώσουν ανύπαρκτη φορολογική πίστωση

Ο διευθύνων σύμβουλος της IRS, Frank J. Bisignano, δήλωσε στην ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου: «Η προστασία των φορολογουμένων και της ακεραιότητας του φορολογικού συστήματος παραμένει κεντρική αποστολή της IRS».

Η υπηρεσία προειδοποιεί ότι όσοι δηλώσουν τις συγκεκριμένες πιστώσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τόσο αστικές όσο και ποινικές κυρώσεις.

Ο οικονομικός κίνδυνος είναι διπλός. Αρχικά, ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλει χρήματα στον προωθητή για μια πίστωση που δεν υπήρξε ποτέ. Στη συνέχεια, όταν διορθωθεί η φορολογική δήλωση, μπορεί να κληθεί να πληρώσει και τον πραγματικό φόρο που όφειλε εξαρχής.

Η προειδοποίηση της IRS δεν προβλέπει ότι τα χρήματα που καταβλήθηκαν στους προωθητές μπορούν να ανακτηθούν μέσω της φορολογικής υπηρεσίας.

Οι συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, πρόστιμα και τόκους, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπονται ακόμη και χρηματικές ποινές ή φυλάκιση.

Παράλληλα, η υπηρεσία καλεί τους φορολογούμενους να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε προωθητές που τους παροτρύνουν να αμφισβητήσουν την IRS στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου για πίστωση που έχουν ήδη δηλώσει.

Προειδοποίηση και για τις φορολογικές πιστώσεις αυτοαπασχολούμενων και καυσίμων

Η ίδια ενημέρωση αναφέρεται και σε δύο ακόμη περιπτώσεις παραπλανητικών φορολογικών ισχυρισμών.

Η IRS ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία φορολογική πίστωση με την ονομασία «Self-Employment Tax Credit». Η γενική αυτή ονομασία μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις.

Οι αυτοαπασχολούμενοι ενδέχεται να δικαιούνται ορισμένες συγκεκριμένες φορολογικές πιστώσεις, ωστόσο η υπηρεσία τούς παραπέμπει στον οδηγό Publication 334, Tax Guide for Small Business, καθώς και σε εξειδικευμένους φοροτεχνικούς, αντί να βασίζονται σε πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, οι απατεώνες προωθούν και την αποκαλούμενη Fuel Tax Credit (φορολογική πίστωση καυσίμων). Σύμφωνα με την IRS, οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν δικαιούνται τη συγκεκριμένη πίστωση.

Αυτή αφορά κατά κανόνα ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η χρήση καυσίμων για επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός του οδικού δικτύου, οι οποίες απαλλάσσονται από τη σχετική φορολογία.

Πώς μπορούν να καταγγείλουν τους προωθητές οι πολίτες

Η IRS καλεί όσους εντοπίζουν ύποπτες προωθητικές ενέργειες ή φοροτεχνικούς που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές να υποβάλουν καταγγελία μέσω του εντύπου Form 14242.

Άλλες περιπτώσεις φορολογικής απάτης ή παράνομης φορολογικής δραστηριότητας μπορούν να αναφέρονται μέσω της ειδικής σελίδας καταγγελιών της IRS, στη διεύθυνση IRS.gov/submitatip.

Για όσους έχουν ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις ανύπαρκτες πιστώσεις, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τροποποιητικής δήλωσης. Η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί σε συνεργασία με εξειδικευμένο φοροτεχνικό, καθώς η IRS προειδοποιεί ότι οι ίδιοι οι προωθητές δεν πρέπει να είναι εκείνοι που παρέχουν συμβουλές για τη διαχείριση ενός φορολογικού ελέγχου.

Προσοχή και στα προσωπικά δεδομένα

Η προειδοποίηση αφορά και την προστασία των προσωπικών και οικονομικών δεδομένων. Οι προωθητές τέτοιων απατών συχνά συλλέγουν ονόματα, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης (Social Security numbers) και τραπεζικά στοιχεία πριν ακόμη ολοκληρώσουν την πρότασή τους.

Όσοι έχουν ήδη παραδώσει τέτοιες πληροφορίες διατρέχουν πρόσθετο κίνδυνο, πέρα από τις πιθανές φορολογικές συνέπειες.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η λήψη μέτρων προστασίας, όπως το πάγωμα του πιστωτικού ιστορικού και στους τρεις μεγάλους πιστωτικούς οργανισμούς των ΗΠΑ, υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια των τραπεζικών τους λογαριασμών ενεργοποιώντας την επαλήθευση δύο παραγόντων, τις ειδοποιήσεις συναλλαγών και πρόσθετους κωδικούς ασφαλείας κατά την επικοινωνία με τις τράπεζες.

πηγή: mainstreetdollars