Σύμφωνα με ειδικούς στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά, πίσω από αυτή τη συνήθεια ενδέχεται να βρίσκονται διαφορετικές προτεραιότητες, η λειτουργία κάθε χώρου, αλλά και η σωματική και συναισθηματική κόπωση.

Αυτή μπορεί να είναι μια συνηθισμένη σκηνή σε πολλά σπίτια: πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια οικογενειακή συγκέντρωση και αρκετά άτομα αναμένεται να φτάσουν σε λίγες ώρες. Έτσι, αποφασίζεις να καθαρίσεις όσα χρειάζεται και κυρίως εκείνα που θα είναι ορατά στους επισκέπτες. Ωστόσο, αφήνεις στην άκρη όσα δεν προλαβαίνεις πλέον να τακτοποιήσεις, μέχρι τη στιγμή που κάποιος σου ζητά να χρησιμοποιήσει το δωμάτιό σου για να αλλάξει το μωρό ή για να κοιμηθεί λίγο το παιδί, οπότε έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματική ακαταστασία.

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένοι άνθρωποι διατηρούν τακτοποιημένο το σαλόνι ή την κουζίνα τους, αλλά στο υπνοδωμάτιό τους έχουν συσσωρευμένα ρούχα, ποτήρια και ένα άστρωτο κρεβάτι; Η πρώτη σκέψη μπορεί να είναι ότι πρόκειται για τεμπελιά ή αδιαφορία, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Η ψυχολογία εξέτασε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά και οι ειδικοί συμφωνούν ότι πρόκειται για ζήτημα προτεραιοτήτων.

Γιατί κάποιοι τακτοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους και αφήνουν το υπνοδωμάτιό τους σε ακαταστασία

Η ψυχολογία και οι ειδικοί στη συμπεριφορά επισημαίνουν ότι το να διατηρεί κάποιος τακτοποιημένους τους κοινόχρηστους χώρους, όπως το σαλόνι ή την κουζίνα, αλλά να έχει ένα ακατάστατο υπνοδωμάτιο, δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη τεμπελιάς. Αντίθετα, μπορεί να σχετίζεται με τις προτεραιότητες, τη λειτουργία κάθε χώρου και τα επίπεδα ενέργειας του ατόμου. Και αυτό γιατί υπάρχουν χώροι που προορίζονται για την κοινωνική συναναστροφή, την καθημερινή χρήση και, κυρίως, την υποδοχή επισκεπτών. Η ανάγκη να διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι συνδέεται με τους κοινωνικούς κανόνες, την επιθυμία να δημιουργείται καλή εντύπωση, αλλά και με την πρακτική τους λειτουργικότητα. Αντίθετα, το υπνοδωμάτιο αποτελεί ένα προσωπικό καταφύγιο. Καθώς πρόκειται για έναν ιδιωτικό χώρο που βρίσκεται έξω από το βλέμμα των άλλων, το άτομο δεν αισθάνεται την ίδια πίεση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων σχετικά με την τάξη και τη φροντίδα του σύμφωνα με το elcomercio.pe.

Εξάντληση και διαχείριση του άγχους

Η συσσωρευμένη ακαταστασία στο υπνοδωμάτιο μπορεί να αντανακλά περιόδους άγχους, ανησυχίας, συσσώρευσης εκκρεμοτήτων ή συναισθηματικής κόπωσης και συχνά είναι το πρώτο πράγμα που παραμελείται. Επιπλέον, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι το άτομο δίνει προτεραιότητα στην ξεκούραση έναντι της αισθητικής ενός χώρου που δεν θα δει κανείς άλλος.

Αυτό «δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ζουν έχοντας διαρκώς στο μυαλό τους τη γνώμη των άλλων, αλλά ότι μπορούν να θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες ανάλογα με τη χρήση και την ορατότητα κάθε χώρου», εξήγησε η ψυχολόγος Leticia Martin Enjuto στο περιοδικό «¡Hola!», διευκρινίζοντας ότι αφιερώνουμε περισσότερη προσοχή σε όσα χρειαζόμαστε να χρησιμοποιούμε καθημερινά ή σε χώρους που μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους.

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Πρόσθεσε ότι «όταν έχουμε πολλές ευθύνες, τείνουμε να διεκπεραιώνουμε πρώτα τις εργασίες που θεωρούμε πιο επείγουσες και να αναβάλλουμε εκείνες που φαίνονται λιγότερο απαραίτητες. Έτσι, η ακαταστασία μπορεί να είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο κατανέμουμε τον χρόνο και την ενέργειά μας, χωρίς να υπάρχει άμεση σχέση με την προσωπικότητά μας».

Τι σημαίνει από ψυχολογική άποψη η ακαταστασία στο σπίτι σου

Ενώ ορισμένοι άνθρωποι θέλουν τα πάντα στη θέση τους, σκουπίζουν συνεχώς και δεν αφήνουν τίποτα άπλυτο στον νεροχύτη, υπάρχουν άλλοι που αισθάνονται άνετα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν ρούχα σε κοινή θέα ή αντικείμενα που περιμένουν να τακτοποιηθούν. Γιατί συμβαίνει αυτό;

«Ένα ακατάστατο δωμάτιο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάποιος είναι απρόσεκτος. Μπορεί απλώς να πρόκειται για ένα άτομο που αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στη λειτουργικότητα παρά στην εμφάνιση του προσωπικού του χώρου», πρόσθεσε η ειδικός.