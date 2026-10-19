Η συνήθεια να αποφεύγουμε τις διαφωνίες για να διατηρούμε την ηρεμία μπορεί να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία και να μας ακολουθεί για δεκαετίες. Όπως εξηγεί η ψυχολογία, όσοι μαθαίνουν να βάζουν διαρκώς τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους, κινδυνεύουν σταδιακά να χάσουν την επαφή με τις πραγματικές τους επιθυμίες και απόψεις.

Το να διατηρεί κανείς την ηρεμία δεν είναι πάντα κακό. Μερικές φορές, κάποιος πρέπει απλώς να αφήσει μια ανόητη διαφωνία να περάσει. Κάποιες άλλες, το να συγκρατήσει τα λόγια του μπορεί να αποτρέψει μια μικρή διαφωνία από το να εξελιχθεί σε μεγάλη σύγκρουση. Και όποιος επιλέγει πρώτος να μην δώσει συνέχεια, κάνει σε όλους μια χάρη.

Για ορισμένους ανθρώπους, όμως, η σιωπή έχει πάψει εδώ και πολύ καιρό να αποτελεί επιλογή. Έμαθαν τόσο νωρίς ότι τα πράγματα κυλούσαν πιο ομαλά όταν δεν έφερναν αντιρρήσεις, δεν παραπονιούνταν, δεν διαφωνούσαν και δεν προκαλούσαν αναστάτωση, ώστε τελικά σταμάτησαν ακόμη και να αναρωτιούνται αν είχαν κάποια άποψη που άξιζε να εκφράσουν.

Δεν χρειάζεται να το πει κανείς δυνατά

Μπορεί να ξεκινήσει στο σπίτι, όπου δύο ενήλικες βρίσκονται ήδη σε σύγκρουση και ένα παιδί αντιλαμβάνεται ότι, αν προσθέσει ακόμη ένα πρόβλημα στην κατάσταση, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Ωστόσο, το σπίτι δεν είναι το μοναδικό μέρος όπου μπορεί να εμπεδωθεί αυτό το μάθημα.

Μπορεί να προέρχεται από έναν φίλο που προσβάλλεται κάθε φορά που κάποιος διαφωνεί μαζί του. Από έναν εκπαιδευτικό που δίνει προσοχή στο παιδί που δεν δημιουργεί προβλήματα, αφήνοντας εκείνο που εκφράζει τις απόψεις του να περιμένει.

Από έναν προπονητή που αφήνει στον πάγκο τους παίκτες οι οποίοι αμφισβητούν μια απόφασή του. Από το τραπέζι του μεσημεριανού γεύματος, όπου αν παραδεχτείς ότι δεν σου άρεσε η ταινία που λατρεύουν όλοι οι υπόλοιποι, μπορεί να σε αποκλείσουν από την παρέα για μία εβδομάδα.

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Κανείς δεν τους παίρνει επίσημα την ευθύνη να τους διδάξει ότι πρέπει να κρατούν τις απόψεις τους για τον εαυτό τους. Το αντιλαμβάνονται μόνοι τους, όπως ακριβώς τα παιδιά παρατηρούν όλα όσα οι ενήλικες πιστεύουν ότι καταφέρνουν να κρύψουν.

Η ζωή γίνεται πιο εύκολη όταν συμφωνούν με ένα νεύμα, γελούν μαζί με τους υπόλοιπους, ακολουθούν την ομάδα και αφήνουν την πραγματική τους αντίδραση για αργότερα.

Μόνο που αυτό το «αργότερα» δεν έρχεται ποτέ. Η πραγματική αντίδραση μπαίνει στην άκρη και, στη συνέχεια, ξεχνιέται.

Το μάθημα, όμως, παραμένει και αφομοιώνεται γρήγορα, επειδή η ανταμοιβή είναι άμεση. Δεν υπάρχει ένταση στο τραπέζι του δείπνου. Δεν υπάρχει αμήχανη σιωπή με τον φίλο. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος να σε ξεχωρίσει ο προπονητής. Η συμμόρφωση εξασφαλίζει ηρεμία και η ηρεμία μεταφράζεται σε ασφάλεια.

Η ψυχολόγος Ingrid Clayton, σε άρθρο της σχετικά με την αντίδραση fawning κατά την παιδική ηλικία, περιγράφει πώς τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ασταθή περιβάλλοντα ή σε συνθήκες έντονων συγκρούσεων μαθαίνουν να διαβάζουν τη διάθεση των άλλων και να καταπιέζουν τις δικές τους ανάγκες, προκειμένου να παραμείνουν ασφαλή.

Η Clayton παρουσιάζει αυτή τη συμπεριφορά ως προσαρμογή και όχι ως αδυναμία. Το παιδί παρακολουθεί προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω του, σε ένα περιβάλλον που επιβραβεύει τη συμμόρφωση και τιμωρεί κάθε διατάραξη της ισορροπίας.

Οι περισσότεροι ενήλικες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία δεν συνειδητοποιούν ότι διδάσκουν κάτι. Το μοτίβο διαμορφώνεται μέσα από μια σειρά μικρών σημάτων, τα οποία απορροφώνται τόσο σταδιακά ώστε τελικά μοιάζουν με στοιχεία της προσωπικότητας και όχι με συμπεριφορές που αποκτήθηκαν.

Και επειδή κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει τη στιγμή που ξεκίνησαν όλα, κανείς δεν σκέφτεται να αναρωτηθεί αν αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει.

Τα χρόνια που θα έπρεπε να μάθουν να εκφράζονται

Το να μεγαλώνει κανείς δεν σημαίνει απλώς ότι μαθαίνει νέα πράγματα. Σημαίνει ότι δοκιμάζει τις προτιμήσεις του, διαφωνεί με ανθρώπους που έχουν σημασία για εκείνον, λέει κάτι λάθος στο οικογενειακό τραπέζι και ανακαλύπτει ότι οι άνθρωποι γύρω του μπορούν να το αντέξουν.

Αυτή η τριβή είναι που συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικής άποψης.

Οι απόψεις δεν εμφανίζονται ολοκληρωμένες από τη μια στιγμή στην άλλη. Διαμορφώνονται μέσα από τις αντιρρήσεις των άλλων, τις αδέξιες αντιπαραθέσεις και την εμπειρία του να περνά κανείς μια διαφωνία και να εξακολουθεί να είναι αγαπητός μετά από αυτήν.

Ένας έφηβος που λέει ότι μίσησε μια ταινία και βλέπει τον φίλο του να αντιδρά αδιάφορα, μαθαίνει ότι μπορεί να έχει διαφορετικό γούστο χωρίς να κινδυνεύει να χάσει τη φιλία του.

Ο ψυχολόγος Carl Pickhardt, γράφοντας για τις αντιπαραθέσεις κατά την εφηβεία, περιγράφει τη διαφωνία με τους γονείς ως μέρος της έκφρασης της ταυτότητας και της εξάσκησης στην ανεξαρτησία. Ένας έφηβος που αποφεύγει αυτές τις τριβές μπορεί να παραμένει υπάκουος, χάνει όμως την ευκαιρία να ανακαλύψει πώς ακούγεται όταν μιλάει για τον εαυτό του.

Όταν κάποιος περνά αυτά τα χρόνια παρατηρώντας πρώτα τους γύρω του, έχει λιγότερες ευκαιρίες να εξασκηθεί. Αντί να αναρωτιέται «τι πιστεύω εγώ;», αρχίζει να σκέφτεται «ποια απάντηση θα προκαλέσει τα λιγότερα προβλήματα;».

Λέει ότι το αστείο δεν τον ενόχλησε. Προσποιείται ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιο εστιατόριο, ποιο πανεπιστήμιο, ποιο σχέδιο ή ποιος προορισμός διακοπών θα επιλεγεί. Μαθαίνει να ελέγχει κάθε απάντηση σε σχέση με τις αντιδράσεις των υπόλοιπων πριν την εκφράσει, προσαρμόζοντάς την σε ό,τι διατηρεί την ηρεμία.

Υποχωρεί, προσαρμόζεται, συμφωνεί και αποκαλεί αυτή τη στάση ευελιξία.

Υπάρχει, όμως, διαφορά ανάμεσα στο να είναι κάποιος χαλαρός και στο να αδυνατεί να διαφωνήσει. Οι άνθρωποι που είναι πραγματικά χαλαροί μπορούν να εκφράσουν αντίρρηση, αλλά επιλέγουν να μην το κάνουν. Όσοι προσπαθούν διαρκώς να ικανοποιούν τους άλλους λένε «ναι» επειδή το «όχι» τούς φαίνεται επικίνδυνο.

Το ένα είναι επιλογή. Το άλλο είναι ένα αντανακλαστικό που άρχισε να λειτουργεί πριν προλάβουν να καταλάβουν τι τους συμβαίνει.

Με τον καιρό, η προσποίηση παύει να απαιτεί προσπάθεια.

Και όταν συμβεί αυτή η αλλαγή, είναι δύσκολο να αντιστραφεί. Η διαμόρφωση προσωπικής άποψης απαιτεί δοκιμές και λάθη, μια διαδικασία που γίνεται ευκολότερη με την εξάσκηση και δυσκολότερη όταν αυτή απουσιάζει.

Ένας άνθρωπος 35 ετών που προσπαθεί να διαφωνήσει για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπος με όλη την εσωτερική αντίσταση που ένας έφηβος θα είχε πιθανότατα ξεπεράσει με μεγαλύτερη ευκολία.

Η δυσφορία που προκαλεί το να υπερασπίζεται κανείς μια προτίμησή του και να βλέπει κάποιον να αντιδρά σε αυτήν, ήταν μια εμπειρία που θα έπρεπε να είχε βιώσει στα 15 του. Αντί γι' αυτό, εμφανίζεται δεκαετίες αργότερα, συμπυκνωμένη και συντριπτική.

Γνωρίζουν τους πάντες, εκτός από τον εαυτό τους

Δεκαετίες αργότερα, το παράξενο δεν είναι η σιωπή. Είναι η απόσταση ανάμεσα στο πόσο καλά γνωρίζουν τους άλλους και στο πόσο ασαφής έχει γίνει η εικόνα που έχουν για τον ίδιο τους τον εαυτό.

Ρωτήστε τους πού θα έπρεπε να πάει η παρέα για φαγητό και μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να υπολογίσουν τις προτιμήσεις όλων. Ποιος απεχθάνεται το σούσι. Ποιος προσέχει τα χρήματά του. Ποιος θα παραπονεθεί για το πάρκινγκ. Ποιος χρειάζεται να επιστρέψει νωρίς στο σπίτι.

Κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς από την παιδική τους ηλικία και, πλέον, τους εκτελούν χωρίς καμία προσπάθεια.

Ρωτήστε τους, όμως, «εσύ πού θέλεις να πάμε;» και το μυαλό τους αδειάζει.

Η ερώτηση δεν είναι περίπλοκη. Αυτό που δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως είναι το κομμάτι του εαυτού τους που θα έπρεπε να δίνει την απάντηση, εκείνο που γνωρίζει τι τους αρέσει χωρίς να ελέγχει πρώτα τις προτιμήσεις όλων των υπολοίπων.

Ο σύντροφός τους τούς ρωτά αν συμφωνούν με τη μετακόμιση. Ανοίγουν το στόμα για να απαντήσουν και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν ιδέα. Η άποψη θα έπρεπε να βρίσκεται κάπου μέσα τους, αλλά δεν μπορούν να την εντοπίσουν.

Ένας φίλος κάνει ένα απερίσκεπτο σχόλιο στο δείπνο, κάτι για το γούστο τους ή τις επιλογές τους, και η ενόχληση δεν γίνεται αμέσως αντιληπτή.

Εμφανίζεται τρεις ημέρες αργότερα. Όταν δεν τους παρακολουθεί κανείς. Όταν υπάρχει, επιτέλους, αρκετός χώρος για να αναδυθεί η αντίδρασή τους.

Μέχρι τότε, η στιγμή έχει περάσει, η συζήτηση έχει ξεχαστεί και το να επαναφέρουν τώρα το θέμα θα μπορούσε να φανεί υπερβολικό. Σαν να δημιουργούν φασαρία για μια φράση που όλοι οι υπόλοιποι έχουν αφήσει πίσω τους εδώ και μία εβδομάδα.

Έτσι, το αφήνουν να περάσει. Για ακόμη μία φορά. Η ευκαιρία να μιλήσουν χάθηκε προτού προλάβουν να βρουν τις κατάλληλες λέξεις.

Η θεραπεύτρια Anna Elton, αναφερόμενη στο κόστος της αυτοσιώπησης, περιγράφει πώς η καταπίεση των προσωπικών προτιμήσεων με στόχο τη διατήρηση της ηρεμίας αποδυναμώνει μια σχέση αντί να την προστατεύει.

Ο άνθρωπος που διαρκώς προσαρμόζεται φαίνεται γενναιόδωρος και αφοσιωμένος. Αυτό που έχει χάσει, όμως, είναι η δυνατότητα να συμμετέχει στη σχέση ως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, με τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες.

Έχει περάσει τόσο πολύ χρόνο φροντίζοντας να αισθάνονται άνετα όλοι οι άλλοι, ώστε οι δικές του απαντήσεις εμφανίζονται μόνο όταν το δωμάτιο αδειάζει.

Και τότε δεν έχει μείνει κανείς για να τις ακούσει.

Άλλο η διατήρηση της ηρεμίας και άλλο η εξαφάνιση του εαυτού

Το να γνωρίζει κανείς πότε πρέπει να αφήσει μια διαφωνία να περάσει είναι πραγματική δεξιότητα. Κανείς δεν χρειάζεται να εκφράζει κάθε ενόχληση ή να μετατρέπει κάθε προτίμηση σε ζήτημα αρχής.

Ορισμένοι άνθρωποι είναι εκ φύσεως χαλαροί και ευέλικτοι. Η στάση τους δεν αποτελεί απαραίτητα μια πληγή που κρύβεται πίσω από ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους.

Η διαφορά βρίσκεται στο αν η σιωπή αποτελεί επιλογή.

Αν κάποιος μπορεί να διαφωνήσει, αλλά επιλέγει να μην το κάνει επειδή το ζήτημα δεν τον ενδιαφέρει αρκετά, τότε πρόκειται για μια προσπάθεια διατήρησης της ηρεμίας.

Αν, αντίθετα, η διαφωνία προκαλεί τόσο μεγάλη δυσφορία ώστε να μην μπορεί να αναγνωρίσει τη δική του απάντηση προτού ελέγξει τις απόψεις όλων των άλλων, τότε πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό μοτίβο συμπεριφοράς.

Προσπάθησαν να κάνουν τους πάντες να αισθάνονται τόσο άνετα, ώστε κανείς δεν αντιλήφθηκε ότι μία από τις καρέκλες είχε μείνει άδεια.

Ούτε καν οι ίδιοι.

πηγή: bolde