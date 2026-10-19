Η συμπύκνωση υδρατμών στην εσωτερική πλευρά των τζαμιών οφείλεται σε προβλήματα αερισμού.

Το να ξυπνά κανείς και να βρίσκει τα παράθυρα γεμάτα σταγόνες νερού είναι, δυστυχώς, ένα συνηθισμένο φαινόμενο αυτή την εποχή του χρόνου. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να περιοριστεί το πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε μια περιουσία για την αγορά αφυγραντήρα.

Η πτώση της θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες έχει εντείνει το φαινόμενο της συμπύκνωσης υδρατμών στα παράθυρα τις πρωινές ώρες, ιδιαίτερα στα υπνοδωμάτια. Οι χώροι αυτοί είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υγρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς εκπέμπουμε υγρασία με κάθε μας αναπνοή.

Η συμπύκνωση υδρατμών είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται απλώς για μια ενοχλητική κατάσταση που απαιτεί συχνό καθάρισμα. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει φθορές στο χρώμα των τοίχων, να διαποτίσει τα χαλιά με υγρασία και να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας.

Οι αφυγραντήρες συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της συμπύκνωσης υδρατμών. Ωστόσο, πρόκειται για σχετικά ακριβές οικιακές συσκευές.

Υπάρχει, όμως, μια εναλλακτική λύση που μπορείτε να εφαρμόσετε στο σπίτι για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, αφιερώνοντας μόλις πέντε έως δέκα λεπτά από τον χρόνο σας.

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Τι είναι η συμπύκνωση υδρατμών;

Ο αέρας γύρω μας περιέχει υγρασία, τα επίπεδα της οποίας μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αλλά και με τις δραστηριότητες στο εσωτερικό του σπιτιού, όπως το μαγείρεμα ή το ντους.

Ο θερμός αέρας μπορεί να συγκρατεί περισσότερη υγρασία από τον ψυχρό. Όταν η θερμοκρασία πέφτει, φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει όλη την υγρασία που περιέχει, με αποτέλεσμα οι υδρατμοί να αρχίζουν να μετατρέπονται σε σταγονίδια νερού. Το σημείο αυτό ονομάζεται σημείο δρόσου.

Η θερμοκρασία στην οποία συμβαίνει αυτό ονομάζεται σημείο δρόσου.

Όταν ο αέρας ψυχθεί μέχρι το σημείο δρόσου, οι υδρατμοί μετατρέπονται σε σταγόνες νερού πάνω σε επιφάνειες που έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία.

Πώς να σταματήσετε τη συμπύκνωση υδρατμών

Η συμπύκνωση υδρατμών στην εσωτερική πλευρά των τζαμιών οφείλεται σε προβλήματα αερισμού.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υπερβολική υγρασία στον χώρο και ανεπαρκής αερισμός.

Η υγρασία πρέπει να έχει διέξοδο. Όσο περισσότερο επιτρέπετε στον καθαρό αέρα να κυκλοφορεί, τόσο λιγότερο νερό θα συσσωρεύεται στα τζάμια σας.

Για να περιοριστεί γρήγορα η συμπύκνωση υδρατμών στα παράθυρα, οι ειδικοί συνιστούν να απομακρύνετε τον υγρό αέρα από το δωμάτιο, ανοίγοντας διάπλατα τα παράθυρα για πέντε έως δέκα λεπτά κάθε πρωί.

Μπορείτε επίσης να διευκολύνετε την απομάκρυνση του υγρού αέρα διατηρώντας, όπου είναι δυνατόν, τις εσωτερικές πόρτες ανοιχτές. Με αυτόν τον τρόπο, ο ξηρότερος αέρας θα κυκλοφορεί ευκολότερα σε όλο το σπίτι.

Με πληροφορίες από express.co.uk