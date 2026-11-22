Η μαγειρική σόδα είναι ένα από τα πιο απλά και πρακτικά υλικά καθαρισμού που μπορεί να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο στο σπίτι μας.

Μπορεί να πλένετε τακτικά τα τζάμια και να ξεσκονίζετε τα περβάζια όμως αρκετές φορές παραβλέπετε τα αυλάκια και τις ράγες στο κάτω μέρος των παραθύρων; Σε αυτό το σημείο συγκεντρώνονται σκόνη, έντομα και βρωμιά που συσσωρεύεται με τον καιρό κάνοντας το έργο σας πιο δύσκολο. Μία απλή λύση που προτείνετε συχνά αποτελεί η μαγειρική σόδα. Ειδικότερα, ο συνδυασμός της με λίγο λευκό ξύδι μπορεί να απομακρύνει επίμονους λεκέδες και τη βρωμιά από τις ράγες του παραθύρου.

Οι ράγες των παραθύρων λειτουργούν σαν μικρές εστίες βρωμιάς. Κάθε φορά που ανοίγετε ένα συρόμενο παράθυρο, σκόνη και σωματίδια εισχωρούν στα στενά αυλάκια του. Παράλληλα, η υγρασία από τη βροχή αναμειγνύεται με τη σκόνη, δημιουργώντας μία έντονη στρώση που είναι δύσκολο να απομακρυνθεί με απλά καθαριστικά.

Μάλιστα, αν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές, να δυσκολέψει την ομαλή κίνηση του παραθύρου και να ευνοήσει την εμφάνιση μούχλας. Γι' αυτό το φθινόπωρο είναι ιδανική περίοδος για έναν καλό καθαρισμό.

Πώς βοηθά η μαγειρική σόδα;

Η μαγειρική σόδα είναι ένα από τα πιο απλά και πρακτικά υλικά καθαρισμού που μπορεί να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο στο σπίτι μας. Αποτελεί ουσία που βοηθάει στην απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών και στην εξουδετέρωση της βρωμιάς ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία.

Όταν συνδυάζεται με ένα μείγμα λευκού ξιδιού και νερού, δημιουργείται αφρός που «σπάει» τα επίμονα υπολείμματα ιδιαίτερα στις γωνίες και στα στενά σημεία.

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Πώς να καθαρίσετε τα παράθυρα σας;

Η αμερικάνικη εταιρεία καθαρισμού Glass Doctor προτείνει μια απλή διαδικασία που μπορείτε να εφαρμόσετε με υλικά τα οποία πιθανότατα έχετε ήδη στο σπίτι.

- Ανοίξτε το παράθυρο: Ανοίξτε το όσο περισσότερο γίνεται και αφαιρέστε τη σίτα, εφόσον είναι εύκολο.

- Απομακρύνετε τη σκόνη: Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα με το στενό εξάρτημα για να αφαιρέσετε σκόνη, έντομα και άλλα υπολείμματα.

- Καθαρίστε τις γωνίες: Με μια παλιά οδοντόβουρτσα απομακρύνετε τη βρωμιά που έχει κολλήσει σε δύσκολα σημεία.

- Προσθέστε μαγειρική σόδα: Ρίξτε μια μικρή ποσότητα στα πιο λερωμένα σημεία του σύρτη του παραθύρου.

- Ψεκάστε με ξίδι και νερό: Αναμείξτε λευκό ξίδι με νερό και ψεκάστε ελαφρά πάνω από τη σόδα. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου πέντε λεπτά.

- Τρίψτε προσεκτικά: Χρησιμοποιήστε την οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε τις γωνίες και τα αυλάκια, φορώντας κατά προτίμηση γάντια.

- Αφαιρέστε τα υπολείμματα: Μαζέψτε τη βρωμιά και το υγρό με ένα πανί ή απορροφητικό χαρτί. Αν χρειάζεται, περάστε την επιφάνεια με λίγο χλιαρό νερό και σαπούνι.

- Αφήστε να στεγνώσει: Βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει εντελώς πριν κλείσετε το παράθυρο.

Σύμφωνα με την Glass Doctor, ο καθαρισμός καλό είναι να γίνεται τουλάχιστον μία με δύο φορές τον χρόνο, ιδανικά την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον καθαρισμό και την απομάκρυνση των οσμών, αλλά δεν αποτελεί λύση για κάθε πρόβλημα. Δεν απολυμαίνει, δεν αντιμετωπίζει τη μούχλα σε βάθος και προφανώς δε διορθώνει μηχανικές βλάβες, όπως φθαρμένα ροδάκια τα οποία μπορούν να δυσκολέψουν το έργο του καθαρισμού των παραθύρων.

Ακόμη, μεγάλη προσοχή χρειάζεται στις οπές οι οποίες αποβάλλουν το νερό καθώς αν είναι φραγμένες μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα υγρασίας. Γενικότερα, η υπερβολική χρήση νερού μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα αντί να βοηθήσει.

Όπως και να έχει, η μαγειρική σόδα αποτελεί μία γρήγορη και φτηνή λύση για την απομάκρυνση επίμονων λεκέδων σε δύσκολα σημεία. Ένα πανί, μια παλιά οδοντόβουρτσα και λίγη προσοχή αρκούν.

Πηγή: thecoolist.com